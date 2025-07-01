Наградить или наказать: почему ВМС США пришлось прятать трофейную подлодку

19 июня 1944-го на Бермудских островах произошло удивительное: в гавань местной базы ВМС США на буксире вошла немецкая субмарина. Это была U-505 – трофей группы ПЛО, захватившей ее несколькими неделями ранее. Но в Вашингтоне пришли в ужас, узнав об этом успехе. В результате U-505 была надежно спрятана до конца войны, а тех, кто взял ее на абордаж, чуть было не отдали под суд.

© US Navy

«Королева бункера»

Субмарина U-505 вошла в строй немецкого флота 26 августа 1941-го. Она относилась к большим лодкам типа IXС – океанским рейдерам, имевшим шесть торпедных аппаратов с боезапасом в 22 торпеды, и способным ходить в дальние походы. Ее командиром стал Аксель-Олаф Лёве, с которым U-505 в первой половине 1942-го совершила два успешных похода в Гвинейский залив и Карибское море. Но во втором походе Лёве заболел и после возвращения на базу был отправлен в госпиталь. Поэтому 6 сентября 1942-го командовать «девяткой» назначили Петера Цшеха, мечтавшего стать подводным асом и прославиться.

С появлением нового командира в истории U-505 началась черная полоса. В своем первом походе на ней Цшех действовал на так называемом «бокситном маршруте», по которому союзники морем вывозили полезные ископаемые из Южной Америки. Цшеху удалось потопить там один американский транспорт, но 10 ноября 1942-го лодка была сильно повреждена британским самолетом. Цшех смог довести ее до Франции, где командующий подводными силами Карл Дениц положительно оценил его действия, несмотря на прерванный поход.

Так как ремонт затянулся на полгода, U-505 вышла в море лишь 3 июля 1943-го, но спустя неделю вернулась на базу из-за протечки топлива, демаскировавшей лодку. Тогда-то и началась странная история ее многочисленных прерванных походов. Всего с июля по октябрь 1943-го Цшех пять раз выходил в море, но каждый раз быстро возвращался обратно для ремонта какой-нибудь неисправности. В результате U-505 прозвали «Королевой бункера» за простои в бетонном укрытии для лодок в Лориане.

Дениц считал, что всему виной брак верфи и саботаж французских рабочих, но амбициозный Цшех тяжело переживал свои неудачи. Командиры и экипажи других лодок посмеивались над ним. Развязка наступила 21 октября 1943-го, когда вышедшая в поход U-505 была атакована кораблями ПЛО союзников. Накопившейся стресс дал о себе знать – когда возле субмарины начали рваться глубинные бомбы, Цшех застрелился.

После возвращения U-505 на базу Дениц назначил командовать ею 40-летнего Харальда Ланге, бывшего в то время самым возрастным офицером среди командиров немецких подлодок. Ланге не был опытным подводником, но зато он был опытным моряком, еще до войны ходившим на торговых судах. Считается, что его назначение было своего рода терапией для команды U-505 – Дениц полагал, что такой офицер сможет привести в чувство павших духом подводников.

Американская мечта

В 1941-м британцам удалось захватить в Атлантике немецкие лодки U-110 и U-570. Это произвело сильное впечатление на некоторых их американских коллег. Среди них был и кэптен Дэниэл Гэллери, ставший в 1942-м командиром авиабазы ВМС США в Исландии. Там он впервые высказал желание захватить вражескую субмарину. И хотя другие офицеры восприняли его слова как шутку, Гэллери был настроен серьезно. Реализовать задуманное он решил, когда в конце 1943-го стал не только командиром эскортного авианосца «Гуадалканал», но и ударно-поисковой группы ПЛО, состоявшей из «Гуадалканала» и нескольких эскортных миноносцев.

Изучая отчеты о потоплении вражеских подлодок, Гэллери обнаружил, что иногда подбитые субмарины всплывали, чтобы подводники могли их покинуть. В этот момент, решил Гэллери, противник был наиболее уязвим для абордажа. Но риск был велик, поскольку в лодке могли находиться люди, готовые к бою, установлены взрывные устройства или же субмарина просто могла уйти на дно вместе с группой захвата. И все же в случае успеха награда оказалась бы велика: важные документы, ценное оборудование и вооружение и, наконец, вражеские коды и шифры. Поэтому Гэллери провел учения со своими кораблями, чтобы те были готовы к захвату подлодки, когда представится такая возможность.

В 1944-м группа «Гуадалканала» действовала в Атлантике, потопив в феврале-апреле три немецких лодки. Однако шанса взять их на абордаж не представилось. Но Гэллери не терял надежды. В начале мая на совещании в Норфолке, состоявшемся перед очередным выходом его группы в море, кэптен объявил о своем плане, «несколько скептически настроенным» представителям командования ВМС США. И так как никто из них не возразил, Гэллери решил, что ему дали «зеленый свет». Тогда он приказал каждому из своих кораблей сформировать абордажную партию.

Охота на «стальную акулу»

15 мая 1944 года «Гуадалканал» покинул США, пересек Атлантику и начал патрулирование между Дакаром и островами Кабо-Верде для перехвата немецких подлодок, действовавших у побережья Африки. Две недели прошли без приключений, но 30 мая Гэллери получил приказ преследовать неизвестную субмарину, которую засекла радиоразведка союзников. Это была U-505.

16 марта Ланге вышел из Франции и повел лодку в Гвинейский залив. Однако когда он пришел в заданный район, то обнаружил, что целей там нет. 23 мая U-505 начала возвращение на базу, так и не атаковав ни одного судна. Боевой дух ее экипажа падал из-за скуки и сильной тропической жары. Кроме того, система радиолокационного оповещения U-505 работала со сбоями, что помешало Ланге оценить масштаб активности сил ПЛО союзников между Кабо-Верде и побережьем западной Африки – местом, где пролегал путь немецких лодок из Франции к экватору и обратно. Не знал командир «девятки» и о том, что, благодаря его донесениям в штаб, радиоразведка противника знала о его местоположении.

Тем временем «Гуадалканал» был предупрежден радиоразведкой о возможном контакте с лодкой 2 июня. Предположение было верным, так как в этот день авианосец сначала запеленговал U-505, а затем зафиксировал шумы ее винтов. Но поиск лодки самолетами и миноносцами ничего не дал. Утром 4 июня Гэллери решил прервать его и уйти в Касабланку на заправку, но в 11:00 миноносец «Шатлен» доложил о контакте с подлодкой и начал атаку. Гэллери отправил ему в помощь два миноносца и поднял в воздух самолеты, приказав летчикам не бомбить лодку, если она всплывет. Те быстро заметили U-505, пулеметными очередями по воде указав кораблям место ее нахождения. В 11:21 «Шатлен» сбросил глубинные бомбы.

© Эскортный авианосец ВМС США "Гуадалканал" и его трофей U-505 // US Navy

Ланге был застигнут врасплох. Когда он поднял перископ, то увидел вражеские корабли и с запозданием приказал погрузиться на большую глубину. Взрывы бомб сильно тряхнули лодку. При этом U-505 серьезно не пострадала: на ней погас свет и в отсеки поступило немного воды. Но этого хватило, чтобы экипаж запаниковал. Когда раздались крики, что лодка тонет, ее командир поверил и приказал продуть балласт. После всплытия он выскочил на мостик, обстреливаемый американцами, где и был ранен. Впрочем, это не помешало ему отдать приказ экипажу затопить субмарину. Однако его подчиненные покидали U-505 в спешке и не предприняли мер по ее уничтожению. В итоге американцы сначала подобрали немецких подводников, а затем захватили их субмарину.

Казнить нельзя, помиловать

Итак, план Гэллери сработал, но нужно было решить, что делать с трофеем. Кэптен понял, что его кораблям не хватит топлива, чтобы дойти до Касабланки, поэтому нужно идти в близлежащий Дакар. Также он доложил о своем успехе в Вашингтон, где были шокированы тем, что Гэллери захватил, а не потопил лодку, после того как снял с нее все ценное. Если бы в Берлине узнали об этом, немцы изменили бы свои коды и это «ослепило» бы радиоразведку союзников прямо накануне высадки в Нормандии. Главком ВМС США адмирал Кинг был настолько разгневан, что пригрозил отдать Гэллери под суд.

Посовещавшись, Вашингтон и Лондон решили спрятать трофей до конца войны. Гэллери получил приказ: в Дакар, где было полно немецких шпионов, не идти, ждать танкер и буксир, после чего заправиться в море и доставить U-505 на базу ВМС США на Бермудских островах. Операция должна была быть строго секретной.

19 июня 1944-го группа «Гуадалканала» доставила лодку по назначению. Тем временем Вашингтон и Лондон распорядились сохранить в тайне прибытие этих кораблей на Бермуды. Зная о тщеславии Гэллери, адмирал Кинг предупредил его, чтобы он вел себя сдержанно и «запечатал уста» трех тысяч моряков и летчиков. В итоге все свидетели захвата U-505 были приведены к присяге и поклялись хранить тайну, а все «сувениры», взятые с нее, были сданы.

Подводники с U-505 содержались отдельно от других военнопленных в лагере недалеко от Растона, штат Луизиана. При этом Красной Крест не был информирован об этих пленниках, и им было запрещено писать семьям в Германию. В результате Берлин так и не узнал о захвате U-505, сочтя ее погибшей. Но, несмотря на все предосторожности, информация все-таки просочилась, когда в начале 1945-го пленные подводники с другой лодки, находившиеся в Канаде, сообщили в Германию о «вероятном захвате подлодки, неповрежденной и с полным комплектом сигнальных документов». Это открыло немцам глаза на ряд инцидентов в 1944-м, когда вражеские силы ПЛО появлялись на местах рандеву лодок с большей пунктуальностью, чем последние.

Объем информации, полученной благодаря захвату U-505, был огромен. Речь не только про возможность изучить саму субмарину и самонаводящиеся торпеды Т-5. Гораздо важнее было то, что на ней были найдены ключи к шифрам немецких лодок в Атлантике. Благодаря этому союзники могли читать их сообщения столь же быстро, как и сами немцы, не прибегая к помощи дешифровальных машин. Это позволило сэкономить 13 тыс. часов работы «бомб» и использовать их мощности на других направлениях радиоперехвата. Также на U-505 был найден шифр сетки-карты, используемый немцами в течение двух лет для сообщений о местоположении. Его чтение позволило точно определять все положения, указанные в тексте сообщений подлодок.

До победы над Германией U-505 находилась на Бермудах. А после войны лодку планировалось уничтожить, но Гэллери сумел убедить командование ВМС США сохранить ее. В 1954-м лодка была передана в дар музею Чикаго, где и находится по сей день.