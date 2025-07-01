15-летняя королева: самому удивительному рекорду Уимблдона уже 138 лет

В далеком 1877 году на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета прошел первый розыгрыш Уимблдонского турнира.

Плата за участие тогда составляла один фунт и один шиллинг, а все доходы от соревнования были потрачены на покупку нового конного катка для выравнивания грунта на игровых площадках. В 2025 году с финансами дело обстоит иначе – мужчины и женщины разыграют рекордный призовой фонд в £50 миллионов.

Победа на Уимблдоне – карьерная веха для любого теннисиста. Некоторые идут к ней всю жизнь, но так и не могут поднять трофей над головой. Иные становятся чемпионами в совсем юном возрасте. Сегодня поговорим о самых молодых победительницах турнира.

Мегаталантливая британка

Первый розыгрыш в женском одиночном разряде прошел в 1884 году, а уже спустя три года был поставлен рекорд, который не могут побить и сегодня – Лотти Дод разгромила в финале действующую победительницу Бланш Бингли и стала самой юной чемпионкой Уимблдона. На момент триумфа ей было всего 15 лет и 285 дней. В дальнейшем Дод ещё четырежды поднимала над головой серебряную салатницу, и каждый раз поверженной оказывалась Бингли.

Выиграв пять титулов за семь лет, Лотти Дод ушла из соревновательного тенниса в другие виды спорта. На новом поприще девушка тоже не затерялась – стала чемпионкой Великобритании по гольфу и капитаном женской национальной сборной по хоккею с мячом, а в 1908 году завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из лука.

Швейцарская звездочка

Мартина Хингис родилась в теннисной семье, была названа в честь Мартины Навратиловой и взяла в руки ракетку уже в трёхлетнем возрасте. Довольно быстро стало понятно, что уроженка Словакии, в детстве переехавшая в Швейцарию, добьется больших успехов. Интеллектуальный и утонченный теннис позволил ей обыгрывать опытных игроков и задолго до совершеннолетия ворваться в профессиональный тур.

Когда Мартине было 15 лет и 283 дня, она стала чемпионкой Уимблдона в парном разряде, а спустя год выиграла турнир и в одиночном. К сожалению, яркой карьере швейцарской теннисистки помешали травмы. Однако уже после включения в зал славы, в почтенном для спортсмена возрасте, Хингис вернулась и выиграла еще три травяных мэйджора – один в паре и два в миксте.

Российская чемпионка

Всемирная известность Марии Шараповой началась с победы на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в 2004 году. В день триумфа над Сереной Уильямс в финале турнира юной россиянке было всего 17 лет и 75 дней. Этот успех стал знаковым для всего отечественного тенниса – никогда ранее россиянам не удавалось побеждать на Уимблдоне в одиночном разряде. За годы своих выступлений Шарапова собрала Карьерный Шлем, став одной из десяти женщин в истории с подобным достижением, но повторно выиграть травяной мэйджор ей не удалось.

Юные звёзды Уимблдона 2025

В очередном розыгрыше Уимблдонского турнира примет участие множество молодых дарований. Возможно, кому-то из вчерашних юниоров удастся удивить спортивный мир и завоевать главный приз. Самым юным теннисисткам – британкам Ханне Клагмен и Мике Стойсавлевич – всего 16, а если рассматривать сеянных игроков, выделяется Мирра Андреева, лишь недавно отпраздновавшая 18-летие.

Источник: https://www.sovsport.ru/tennis/articles/15-letnyaya-koroleva-uimbldona-samomu-udivitelnomu-rekordu-uzhe-138-let