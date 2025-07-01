Как обычные домохозяйки становились палачами немецкого лагеря смерти

Хорошо известно, что монстрами не рождаются. Даже самый жестокий убийца когда-то был ребенком, ничем не выделявшимся среди других. То же самое происходило и с надзирательницами немецких концлагерей. В печально известный Равенсбрюк будущих палачей набирали по объявлению, а кровожадными фуриями они становились уже на месте.

Заманчивая вакансия

В 1944 году в нескольких солидных немецких газетах появилось объявление, которое сразу привлекало внимание. К тому времени граждане Германии уже понимали: «молниеносная» война идет не так, как задумывал фюрер. Многим приходилось все туже затягивать пояса, и работу искали даже немки, до этого всю жизнь проводившие время между детьми, кухней и кирхой.

В 1944 году Равенсбрюк лично посетил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер

«Для работы на военном объекте требуются физически здоровые служащие женского пола в возрасте от 20 до 40 лет. Хорошая зарплата, бесплатное питание, проживание и одежда гарантируются».

В тексте не было никаких подробностей. Для многих женщин, чьи мужья ушли на фронт, а жизнь в тылу становилась всё тяжелее, это предложение выглядело как шанс на стабильность. Кто мог предположить, что одежда — это форма СС, а адрес проживания — концлагерь Равенсбрюк, расположенный в 80 км от Берлина.

Молодые немки, уставшие от работы на заводах или ферм, видели в этом возможность вырваться из рутины. Им обещали комфортные условия: уютные дома с балконами, регулярное питание и даже форму, которая внушала уважение. Но реальность оказывалась совсем другой. Подписывая контракт, они становились частью машины нацистского террора.

Промывание мозгов: от домохозяек к палачам

Многие из этих женщин не были изначально жестокими. Но нацистская система умела менять людей. Молодёжные организации, такие как Союз немецких девушек, с юных лет внушали веру в превосходство арийской расы и необходимость борьбы с «врагами рейха». В Равенсбрюке эта идеология усиливалась строгой дисциплиной и тренировками. Новоиспечённые надзирательницы учились подчиняться приказам и подавлять в себе сочувствие.

© Узницы лагеря Равенсбрюк

Работа в лагере давала власть. Для молодых женщин, которые раньше не имели никакого влияния, это чувство было опьяняющим. Они могли решать, кому жить, а кому умереть. Сельма ван де Перр, узница Равенсбрюка, вспоминала: «Им нравилось чувствовать власть. Они обращались с нами хуже, чем с животными». Постепенно эти женщины, многие из которых ещё недавно пекли пироги и убирали дома, становились безжалостными исполнительницами нацистских приказов.

Жизнь надзирательниц: кофе, пирожные и жестокость

Сегодня на месте бараков лагеря раскинулся просторный каменистый пустырь. Зато восемь солидных коттеджей в старогерманском стиле до сих пор стоят. Именно там жили надзирательницы, иногда не одни, а вместе с детьми. Коттеджи украшены симпатичными балкончиками, с которых обитательницы могли любоваться лесом и живописным озером. Спустя много лет одна из женщин вспомнит этот период как самый лучший в своей жизни.

Но кроме природы с балконов и окон можно было видеть и кое-что другое. По дороге к лагерю постоянно двигались колонны заключенных. Пейзаж дополняли трубы крематориев, из которых круглые сутки валил дым. Директор Мемориального комплекса Равенсбрюк Андреа Генест отмечает: посетителей музея всегда больше интересовали надзирательницы. Мужчины, работавшие в лагере, вызывали меньше вопросов. Людям трудно представить, что женщины способны на такую жестокость.

Надзирательница Иоганна Лангефельд со своим сыном и дочерью

В одном из коттеджей размещена фотовыставка, рассказывающая о досуге надзирательниц. На снимках — женщины 20-30 лет с модными прическами, многие из них довольно симпатичные. Они играют в настольные игры, пьют чай с пирожными или выгуливают собак в лесу. И только если присмотреться, можно заметить, что на их одежде видны знаки СС, а собаки — злобные эльзасские овчарки, натренированные нападать на заключенных.

«Кузница кадров»

Многие надзирательницы лагеря были из небогатых семей и небольших городков. Кто-то из них даже не доучился в школе. Работа в Равенсбрюке была для них привлекательнее, чем тяжелый неквалифицированный труд на заводе или ферме. К тому же в концлагере они были на полном обеспечении и получали хорошую зарплату.

© Надзирательницы концлагеря

Кто-то пришел в лагерь исключительно ради заработка, но встречались и идейные надзирательницы. Такие женщины в семье, школе и нацистских молодежных организациях подверглись серьезному идеологическому воздействию. Они искренне верили, что борются с врагами и приносят пользу обществу.

Надзирательницы участвовали в избиениях, унижениях и даже медицинских экспериментах. Они отбирали одежду у новоприбывших, заставляли работать до изнеможения и отправляли слабых в газовые камеры. Для многих из них это стало рутиной. Но были ли они просто жертвами обстоятельств?

Всего в концлагерях нацистской Германии служило 3,5 тысячи женщин, каждая из которых прошла через Равенсбрюк. Это место стало не только местом страданий узниц, но и своеобразной «школой» для надзирательниц, настоящей «кузницей кадров». После обучения и стажировки здесь их направляли в Освенцим, Берген-Бельзен, Дахау и другие лагеря смерти.

Можно ли оправдать этих женщин? Некоторые историки считают, что они сами были жертвами системы. Экономические трудности, пропаганда и страх перед наказанием толкали их на этот путь. Но рассказы узниц, таких как Бланка Ротшильд, говорят о другом: «В людях, которые проводили осмотры, не было ничего человеческого». Жестокость надзирательниц часто выходила за рамки приказов — они наслаждались своей властью.

«Кровавая Бригида» и «Анна-револьвер»

Сельма ван де Перр из Нидерландов, бывшая заключенная лагеря Равенсбрюк, в интервью описывала надзирательниц как страшных людей:

«Им нравилась их работа, потому что она давала власть. Они очень плохо обращались с заключенными. Избивали».

Сельма состояла в подполье и помогала спасать еврейские семьи в оккупированных Нидерландах. Она написала книгу «Меня зовут Сельма», которая вышла на английском и немецком языках. Ежегодно пожилая женщина приезжала в Равенсбрюк, где погибли ее родители и младшая сестра.

Равенсбрюк считался крупнейшим женским концлагерем рейха. За время его работы через него прошло более 130 тысяч узниц из разных уголков Европы. Среди них были участницы Сопротивления, как Сельма, политические активистки, а также женщины, попадавшие под план уничтожения: еврейки, лесбиянки, бездомные и проститутки.

Около 30 тысяч узниц лагеря погибли. Они умерли разной смертью. Кого-то казнили через повешение или травили в газовых камерах, но большинство умирало от болезней, голода и изнурительного труда. Надзирательницы истязали и убивали заключенных. У многих из них были соответствующие прозвища, такие как «Кровавая Бригида» и «Анна-револьвер».

© Ирма Грезе

Самой известной женщиной-палачом из Равенсбрюка считается Ирма Грезе. Молодую привлекательную блондинку суд признал виновной в убийствах, и она была повешена. Из 3,5 тысячи надзирательниц концлагерей к ответственности привлекли лишь 77 человек. При этом справедливое наказание получили еще меньше из них.

Популярное оправдание

На допросах они рыдали, изображая жертв, которых якобы обманули и принудили силой выполнять грязную работу. После войны многие из них вышли замуж, сменили имена и старались вообще не вспоминать о прошлом. Герта Боте — одна из тех преступниц, которая понесла заслуженное наказание. Большую часть жизни она провела за решеткой и вышла на свободу только в 1999 году. При этом в интервью журналистам она заявила, что раскаяния не испытывает.

«Совершила ли я в жизни ошибку? Нет. Мне пришлось пойти на это, иначе меня саму посадили бы туда».

© Надзирательницы на судебном заседании

Даже спустя полвека нацистская преступница продолжала изображать жертву обстоятельств. Такое оправдание часто встречается среди надзирателей, независимо от пола. Но это ложь, о чем красноречиво говорят сохранившиеся архивы Равенсбрюка. Из документов нетрудно узнать, что были надзиратели, которые сразу же уволились, узнав, чем предстоит заниматься. Никаких последствий для них такое решение не имело.

История Равенсбрюка — это напоминание о том, как легко обыденность превращается в ужас. Женщины, которые могли бы быть соседками или подругами, стали палачами.