Почему в СССР водку закусывали соленым огурцом

Советская традиция закусывать водку соленым огурцом сформировалась благодаря двум причинам: социальной и биохимической. Таким мнением поделился автор канала «Калдырье».

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Соленые огурцы в домах советских граждан были всегда, несмотря на дефицит продуктов. Поэтому предложить их к застолью было проще. Одни подавали их на стол к картошке, другие — к мясу. Но почти всегда их предлагали к водке. В СССР выпивали часто, водка была «социальным клеем», а огурец к ней стал ритуалом.

Есть и биохимическое объяснение, почему водку закусывали соленым огурцом. Так, в 1960-х годах в медучреждениях изучали предпочтения пациентов. Оказалось, что те, кто употребляли спиртное с закуской из кислых овощей, переносили алкоголь легче. Врачи пришли к выводу, что соленый огурец запускает в организме цепочку биохимических реакций, которые облегчают переработку алкоголя. Так, соль задерживает воду в организме, снижая его обезвоживание, а хлориды и калий поддерживают электролитный баланс.

Врачи считают, что соленые продукты не дают лишнюю нагрузку системе пищеварения. Гастроэнтерологи говорят, что огуречный рассол похож на физраствор, имеющий большое количество соли. Соленые огурцы содержат высокий уровень клетчатки, она ускоряет процесс пищеварения и помогает быстрее вывести токсины из организма. При этом заменить соления маринованными огурцами нелья: в них содержится уксус.

Традиция закусывать водку солеными огурцами зародилась в странах Восточной Европы, в частности на территории современной Польши и России.

«ГлагоL» ранее предупредил, что алкоголь — один из самых агрессивных напитков. Он, в частности, разрушает клетки на глубинном уровне, стимулирует окислительный стресс, разрушает коллаген и ускоряет старение. А также нарушает водный баланс, задерживая жидкость в тканях и увеличивает уровень сахара в крови, что ведет к воспалениям.