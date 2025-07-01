В Израиле найдены загадочные бронзовые диски  римской эпохи с львиными головами

Археологи сделали необычное открытие в Израиле, обнаружив четыре бронзовых артефакта с детализированными 3D-изображениями львиных голов, возрастом около 1900 лет. Находка была сделана во время раскопок в месте под названием Хирбет Ибрейка в центре страны перед строительством железной дороги, сообщает Управление древностей Израиля (IAA). Исследование на днях опубликовано в 'Atiqot, официальном журнала IAA.

© Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority

При раскопках в 2018 году было найдено восемь каменных могил римской эпохи. Бронзовые диски обнаружены аккуратно сложенными в стопку на южной стороне одной из могил, датируемой I-II вв. н.э. Вместе с дисками лежали четыре бронзовые кольцеобразные ручки, которые, вероятно, когда-то прикреплялись к верхушкам львиных голов.

Это открытие необычно, поскольку похожие бронзовые диски с рельефами львов находили по всему римскому миру, однако кольцевые ручки обычно крепились через рот.

Исследователи также обнаружили крупный железный гвоздь с остатками дерева, что свидетельствует о существовании деревянного гроба, не сохранившегося до наших дней.

Хотя диски, вероятно, играли декоративную роль, исследователи предполагают, что бронзовые объекты с прикрепленными кольцами могли также служить ручками для переноски гроба или его опускания в могилу. Через кольца могли быть продеты две деревянные перекладины. Однако ученые признают, что загадок с этими артефактами еще немало.

«Если диски были ручками гроба, почему они были сложены в стопку на одной стороне могилы?» — пишут исследователи в статье.

Это поднимает версию о том, что артефакты могли иметь особое символическое или ритуальное значение, которое еще предстоит раскрыть.Лев часто появляется в древнем искусстве как символ силы, мужества и благородства. В греко-римском мире львы были известны как хранители фонтанов, ворот, дворцов, кладбищ и храмов. В некоторых случаях их также считали защитниками умерших.То есть львиные мотивы в могиле Хирбет Ибрейки, могут свидетельствовать о высоком ранге или социальном положении умершего.