Фонтаны Петергофа — не только зрелище, но и инженерный феномен. Сотни струй взлетают вверх, разбиваются о мрамор и бегут по каскадам без единого мотора и капли электричества — всё работает за счёт силы воды. Изначально Пётр I хотел построить фонтанный парк в Стрельне, но там не хватало давления. Петергоф оказался идеальным: рядом море, подходящий рельеф и перепады высот. Уже в 1721 году заработал первый фонтан. Русская гравитация: как работают фонтаны Петергофа без электричества более 300 лет - об этом подробнее на сайте Туристас.

Главная движущая сила — канал длиной 27 километров, идущий от Ропши, где вода стекает вниз по склону. Перепад почти 100 метров создаёт нужное давление. Система сложная: 18 прудов, 12 каналов, более 50 км труб, часть которых проходит под землёй. Всё работает самотёком, как живой организм, без насосов и техники.

Сегодня фонтаны обслуживают 32 мастера, ежедневно регулируя около 300 клапанов. Некоторые механизмы работают со времён Петра I, а инструменты до сих пор — деревянные, чтобы ничего не повредить. Есть и современные вызовы: мусорная свалка у деревни Низино загрязняет воду, а старые трубы требуют замены. Сейчас ведётся реконструкция — вместо чугуна ставят новые, устойчивые материалы. Работы планируют завершить к концу 2025 года.

В отличие от Версаля, где без насосов не обойтись, Петергоф действует исключительно на природной силе. Это делает его уникальным памятником инженерной мысли и гармонии с природой, работающим уже более 300 лет.