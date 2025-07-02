Дорога к величию: как карьера уникального вратаря началась с позорного провала

Даже очень далекие от футбола люди хоть что-то да слышали о великом советском вратаре Льве Яшине. Его имя стало нарицательным, а почти все иностранные спортивные организации и СМИ регулярно признают голкипера лучшим игроком на своей позиции в истории футбола. Однако мало кто знает, каким непростым был для Яшина старт его карьеры. Ровно 75 лет назад вратарь провел первый официальный матч в составе московского «Динамо», и дебют получился кошмарным. «Лента.ру» — подробнее о той игре, а также о том, как она повлияла на становление легендарного голкипера.

«Мне казалось, что весь стадион видит, как у меня частой и крупной дрожью дрожат и подкашиваются колени. Чувствовал: сейчас упаду или просто сяду на траву. Чтобы этого не случилось, я стал быстро расхаживать на негнущихся ногах от штанги к штанге», — так Яшин описывал свое состояние в дебютном матче за «Динамо».

Нервы подвели молодого голкипера и уже через пару минут после выхода на поле он допустил роковую ошибку.

На пути к дебюту

В «Динамо» Яшин оказался по счастливому стечению обстоятельств. В футбол он пришел очень поздно, в возрасте 15 лет, и поначалу играл за любительские и заводские команды. Главный тренер бело-голубых Аркадий Чернышев обратил внимание на молодого вратаря в конце 1940-х, когда тот играл в футбол во время прохождения службы в армии, а именно — в войсках МВД, курировавших «Динамо». Специалист разглядел в 20-летнем вратаре усиление для динамовцев и договорился с командирами, чтобы те отпускали Яшина на тренировки и матчи.

Почти сразу Яшин стал играть за дубль бело-голубых, а в 1950-м его взяли на сборы вместе с основным составом. Лев Иванович, который тогда был скорее молодым Левой, стал третьим голкипером динамовцев. Безоговорочным первым номером был легендарный Алексей Хомич, а роль его дублера исполнял Вальтер Саная.

Первый серьезный шанс проявить себя у Яшина появился в марте 1950-го, когда голкиперу доверили место в воротах на контрольный матч против сталинградского «Торпедо». И уже в первом тайме дебютант совершил грандиозный привоз. Голкипер команды-соперника вынес мяч от ворот и тот долетел до штрафной динамовцев. Яшин собирался спокойно забрать мяч в руки, но по пути к нему столкнулся с защитником собственной команды Евгением Аверьяновым. Оба упали на газон, а мяч, подгоняемый порывом ветра, влетел в сетку.

Многие свидетели той ситуации вспоминали, что не видели более курьезного гола. Яшин очень расстроился, но в перерыве получил поддержку от партнеров по команде. Второй тайм вратарь провел на ноль, «Динамо» одержало убедительную победу со счетом 5:1, а ошибке Яшина не придали особого значения. Молодой голкипер был включен в заявку на сезон в качестве третьего вратаря.

Подарок спартаковцам

А между тем третьи вратари могут годами ждать шанса. Ситуации, при которых сразу два голкипера одной команды оказываются вне игры, случаются крайне редко. Однако именно так произошло в начале июля 1950-го у «Динамо». На принципиальное дерби со «Спартаком» в основе у бело-голубых вышел Хомич, а Саная не попал в заявку из-за болезни. Дублером первого номера стал Яшин.

Хомич проводил матч на привычном для себя высоком уровне, оставляя ворота сухими. При этом на 64-й минуте Владимир Савдунин вывел динамовцев вперед. Но на 72-й минуте Хомич после очередного сейва получил повреждение и был вынужден попросить замену. Так переполненные трибуны стадиона «Динамо» стали свидетелями исторического события. Но, конечно, тогда никто из присутствующих не мог представить уровень его важности.

Играя за дубль, я, конечно, не мог не надеяться, что в один прекрасный день фортуна смилостивится надо мной, и я выйду на матч основного состава. Я часто думал об этом дне и мысленно не раз «проигрывал» его в мельчайших деталях. И вот он наступил, этот день, летний день 1950 года. День, которого я так ждал и который кончился для меня так плачевно Лев Яшин

Яшин подробно описал случившееся в том матче в автобиографии. Он признавался, что начал переживать задолго до выхода на поле. Мандраж завладел молодым голкипером еще в момент предматчевой установки, когда он узнал о болезни Саная и понял, что его выход на поле стал гораздо более вероятным. В момент оказания помощи Хомичу Яшин завис и не собирался идти разминаться. Из ступора его вывел крик партнера по команде, Леонида Соловьева: «Ты что сидишь? Иди в ворота!»

Ноги идти отказывались, голкипер едва добрался до ворот и молился лишь о том, чтобы ему не пришлось вступать в игру. Но «Спартаку» нужно было отыгрываться, состав у красно-белых был весьма боеспособным, поэтому представить себе, что на последних минутах они оставят Яшина без работы, было невозможно. В итоге для забитого мяча красно-белым и не пришлось придумывать чего-то экстраординарного. Спустя две минуты после появления на поле Яшин превратил в гол ничем не примечательную подачу спартаковцев в штрафную.

До цели я не добежал, потому что столкнулся с нашим полузащитником Всеволодом Блинковым, опережавшим и меня, и Симоняна, и сбил его с ног. А тем временем спартаковец Николай Паршин без малейших помех послал мяч головой в наши ворота Лев Яшин

Матч завершился со счетом 1:1, а «Динамо» упустило важнейшую победу не только над принципиальным соперником, но и над прямым конкурентом в борьбе за чемпионство. Встреча прошла в рамках 17-го тура, и действующие обладатели золотых медалей бело-голубые увязли на седьмой позиции. Спартаковцы же находились в топ-4.

Яшин вспоминал, что в раздевалке уткнулся головой в перчатки и еле сдерживал слезы. При этом партнеры по команде пытались его подбодрить, справедливо отмечая, что после эпизода с пропущенным голом он пару раз выручил команду. Но их перебил начальственный голос одного ответственного динамовского работника, пришедшего в раздевалку: «Кого вы выпустили? Сосунка, размазню. Тоже мне вратаря нашли. Чтоб я его на поле больше не видел!»

Поиск себя

Несмотря на эмоциональное выступление динамовского функционера, тренерский штаб не сразу исполнил указание и дал Яшину еще один шанс. В следующем матче, который прошел уже 6 июля, москвичи встречались с шедшими на тот момент на первом месте одноклубниками из Тбилиси, и молодой голкипер вышел на поле с первых минут. Травмированный Хомич в заявку не попал, а еще не до конца здорового Саная решили оставить в запасе.

К 65-й минуте москвичи уничтожали соперника со счетом 4:1, а Яшин пропустил лишь один гол с весьма спорного пенальти. На этом бы и закончить матч, но молодого голкипера ожидало новое потрясение. В течение двух минут он пропустил три мяча, один из которых — после становившейся для раннего Яшина фирменной ошибки на выходе. На этом терпение динамовских тренеров лопнуло: Льва Ивановича поменяли на полуживого Саная, а динамовцы в оставшееся время благодаря голу Константина Бескова все же вырвали победу — 5:4.

Больше в том сезоне Яшин на поле не появлялся. Более того, молодого голкипера перевели обратно в дубль. Динамовцы же исправили турнирное положение и добрались до серебряных медалей. На следующий сезон Льва Ивановича не включили в заявку основной команды, но он не опустил рук и продолжал играть в дубле. Параллельно Яшин открыл для себя хоккей с шайбой и стал выступать за «Динамо» и в этом виде спорта, причем не за дубль, а за основной состав. В сезоне-1952/1953 при непосредственном участии вратаря хоккеисты бело-голубых взяли бронзу чемпионата СССР, а также завоевали Кубок страны.

В тот момент многие хоккейные тренеры рекомендовали Яшину окончательно сменить вид спорта, но весной 1953-го главный тренер футбольного «Динамо» Михаил Семичастный решил дать молодому вратарю еще один шанс. Конечно, его впечатлили не хоккейные подвиги Яшина, а отношение к тренировочному процессу и уверенная игра за дубль.

Три года невидимого миру труда не заснимешь на киноленту, а они-то, скорее всего, и сделали Яшина великим вратарем Лев Филатов спортивный журналист

Дорога к величию

2 мая 1953 года Яшин после почти трехлетнего перерыва вновь играл за основной состав футбольного «Динамо», но сказать, что у него сразу все пошло как по маслу, будет неправдой. Голкипер, пусть и не в таких количествах, продолжал совершать результативные ошибки, но, что самое важное, прогрессировал. Со временем привозов становилось все меньше, а гениальных спасений — все больше. Яшин не отказался от манеры агрессивно играть на выходах, но начал делать это гораздо четче. Позже этот стиль переняли и многие другие вратари по всему миру.

Яшин стал легендой «Динамо», завоевав с клубом пять чемпионских титулов в первенстве страны и три Кубка СССР. Родной клуб очень помог ему и в начале 1960-х, когда вратаря несправедливо травили за вылет сборной СССР с чемпионата мира в Чили. Уровень хейта был настолько велик, что 33-летний голкипер на эмоциях принял решение закончить карьеру и уехал в глухую деревню. Поддержка тренеров и партнеров по «Динамо» вернули Льва Ивановича и к жизни, и к футболу.

Уже в 1963-м Яшин первым из советских футболистов был удостоен главной личной награды в мировом футболе — «Золотого мяча». Кстати, никто из вратарей это достижение не повторил до сих пор. О славной карьере советского голкипера написано бесчисленное количество статей и книг, сняты художественные и документальные фильмы, а тот дебютный матч в июле 1950-го со «Спартаком» лишь добавляет красок его уникальной биографии.