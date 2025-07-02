Сколько можно заработать на тихой охоте

В Башкирии, на Урале, в средней полосе России сейчас настоящий земляничный рай. Пошла свежая лесная ягода. Грибники могут радоваться, что наконец-то в лесу появился царь грибного царства - боровик, он же белый. Ну а в Красноярском крае настала пора сбора местного деликатеса - папоротника.

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Корреспонденты "РГ" в регионах выяснили, почем нынче лесные дары. Где их лучше покупать, если не можешь выбраться в лес сам. И сколько могут заработать за сезон сами сборщики дикоросов.

С автографом медведя

На днях по соцсетям моментально разошлось фото трехлитровой банки лесной земляники, которую продают в аэропорту Шереметьево ВИП за 74 000 рублей. "Это с автографом медведя?" - пошутил кто-то в комментариях.

Конечно, такая заоблачная цена, скорее, исключение и, видимо, для истинных ценителей земляники. Но и сказать, что в непосредственной близости от лесов ягода продается дешево, тоже нельзя.

В Пермском крае лесной ароматной ягоды сейчас очень много. Ее продают на центральном рынке, в палатках возле остановок. Цены разнятся в зависимости от места. На рынке литр стоит до полутора тысяч рублей, а в спальных микрорайонах можно сторговаться и за тысячу. Оптовики уже делают заказы по деревням, скупая там землянику по 500 рублей за литр. После закладывают в стоимость свои расходы на перевозку.

"Погода стоит ягодная, - говорит Людмила Меновщикова, она привезла землянику из Частинского района. - Но земляника быстро отходит - буквально две-три недели, надо успеть наторговать, чтобы в прибыли остаться".

Появилась лесная земляника и на рязанских рынках. По словам знатоков, полевая пойдет позже. Зато за лесной земляникой даже не надо ехать далеко от областной столицы, не говоря уже о лесах в Шиловском районе, где эту ягоду хотят сделать местным брендом. Но и стоит она, по местным меркам, недешево: за литровую банку просят от 500 до 700 рублей.

В Рязани грибы с глазами

Как признаются грибники в Перми, были в этих краях уже и сморчки, и строчки, но их мало кто берет, странные они и совсем невкусные. Зато сейчас на севере Прикамья приступили к сбору красноголовиков.

Ну а в Рязани грибники начали собирать лисички. В Рязани грибы с глазами - не каждый регион может похвалиться поговоркой о своих лесных богатствах, а тут явное свидетельство, что край этот грибной. Сейчас в области сезон только начался. Как говорит заядлый грибник пенсионерка Лариса Викторовна из деревни Бусаево, буквально накануне ходила вечерком "на разведку" - набрала лукошко лисичек.

Обычно Лариса Викторовна уезжает в лес на велосипеде или "уазике" (муж шутит, что только и успевает чинить машину и заправлять) по своим заветным грибным местам рано утром и занимается тихой охотой, пока не стемнеет. Обычная добыча: два лукошка объемом с ведро и одно трехведерное. Потом сразу же чистит и замораживает или отваривает и консервирует. Продает только в таком виде. У нее своя клиентура - и из Москвы, и из Рязани. За сезон реализует до 500 пол-литровых банок, зарабатывает на сборе грибов 60-70 тысяч рублей за лето. Хорошая прибавка к пенсии в 14,5 тысячи. Но и азарт, конечно.

Почем папоротник?

В лесу и на полянах Красноярского края "в готовом для употребления виде" сейчас папоротник-орляк. Есть он и на рынках, и в магазинах - однако уже переработанный: соленый, маринованный или сушеный. Свежий папоротник быстро вянет и теряет товарный вид, поэтому сборщики несут его переработчикам, а не на рынок. Так, на центральном рынке Красноярска пластиковое ведерко граммов на 800 стоит 600 рублей. Можно найти его и на развес.

Папоротник-орляк здесь популярный деликатес. Однако важно знать, что без специальной обработки орляк токсичен, его надо вымачивать и отваривать в соленой воде. Но уже приготовленный орляк сибиряки ценят за вкус и несомненную пользу для здоровья - это кладезь витаминов и микроэлементов, в том числе селена и цинка. Причем это не веяние недавней моды на восточную кухню - местные жители заготавливали его задолго до появления в этих краях китайских и корейских кулинаров. Так, по рассказам бабушки собкора "РГ", емкости с соленым папоротником стояли в подвалах крестьян-старожилов в енисейских селах еще в начале прошлого века.

Собирать орляк - работа кропотливая. Надо выбирать еще не распустившиеся стебли, а растет он очень быстро - опоздал на пару дней, и все, ищи другой склон или место в глубине леса, где больше тени и холоднее.

В заготовительные пункты папоротник сдают жители сел юга Красноярского края и Хакасии, хорошо знающие окрестные леса. Но только на нем никто не специализируется. Как правило, семьи, занятые заготовкой дикоросов, начинают сбор лесного урожая в апреле с черемши, потом идет папоротник, позже грибы и завершается сезон осенью - заготовкой кедрового ореха.

К слову, с 1980-х годов предприятия потребкооперации Красноярского края экспортируют соленый папоротник-орляк в Японию. Там он (местное название - вараби) считается не просто деликатесом, а лечебным продуктом, выводящим из организма радионуклиды.

Сборщиков не гоняют

Существуют ли запреты на сбор и реализацию лесных даров? Конечно да. Нельзя, например, собирать грибы и ягоды, занесенные в Красную книгу, как федеральную, так и региональные. Нельзя продавать дикоросы на трассах. Но в регионах понимают, что это все-таки способ заработка для очень многих людей, особенно людей пожилых, и закрывают глаза по крайней мере на место торговли.

Вот что рассказал "РГ" глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов:

- Никто грибников никогда не гонял. Собирать можно все, кроме краснокнижных грибов. Ни лисички, ни белые к ним не относятся. Торговцев грибами и ягодами тоже никто не ограничивает.

Вот и в Пермском крае ягодами и грибами торгуют везде, где их можно продать: на центральном рынке, на остановках, вдоль трасс. Продают банками и ведрами. В региональном законе указано, что "сбор и заготовка плодов, ягод и грибов должны производиться способами, не наносящими вред ягодникам и грибницам". А за торговлю в неустановленном месте, например, на обочине дороги, гражданин может быть оштрафован на 4 тысячи рублей. Однако о наказаниях за продажу ягод и грибов в Пермском крае пока никто не слыхал.

Полиция и суд не преследуют продавцов и в Вологодской, и в Архангельской областях. Власти выбрали другую стратегию - в регионе открывают специальные павильоны на фермерских рынках, чтобы сборщики могли продавать там дикоросы. В сезон один грибник может заработать от 90 до 120 тысяч рублей. На сборе черники, брусники опытные сборщики зарабатывают по 300-400 тысяч рублей.

Между тем

За выращивание на даче грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин, можно угодить в тюрьму. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, в списке грибов, содержащих психоактивные вещества, значатся панзолус, коноцибе и другие. Если их обнаружат на дачном участке, то владельцу будет грозить административная или уголовная ответственность - в зависимости от количества грибов.

Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток.

Уголовная грозит тем, кто вырастил больше 20 штук грибов. Нарушение карается штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами или лишением свободы до двух лет.

Восемь лет тюрьмы можно получить за выращивание от 200 плодовых тел, предупредила юрист.

Напомним, уголовная ответственность грозит и за сбор ягод, которые в РФ относятся к особо ценным. Это, например, костяника и княженика, которые можно спутать с малиной. И целый ряд грибов, внесенных в Красную книгу.

Комментарий

Где грибы и ягоды собирать нельзя

Главный знаток грибов Пермского края, профессор кафедры ботаники и генетики растений пермского университета Лидия Переведенцева (к сожалению, недавно она ушла из жизни), полагала, что грибы надо собирать как минимум в сотне метров от автотрасс. На лесных дорогах таких ограничений нет. Покупать грибы на трассах крайне нежелательно, неизвестно, где все эти дары были собраны, и проверить невозможно. Лучший выход - сходить в лес и набрать самим. Но если не получается, то нужно выбирать проверенных торговцев, например, знакомых деревенских жителей или продавцов на официальных рынках.

Технологии

Гаджеты, которые спасут

Главное, что всегда нужно брать с собой, если идешь в лес далеко и надолго, - это не только смартфон или трекер, это аккумулятор, он же powerbank, причем чем мощнее, тем лучше. Потому что именно батарея в конечном счете будет определять, сколько вы будете оставаться на связи.

Что касается мощности батареи, то здесь все зависит от того, сколько вы способны унести. Например, powerbank от 70 000 до 100 000 мАч будет весить около 1 кг, а то и больше. Зато заряжаться от него можно будет неделю и даже дней десять. А если это агрегат, оснащенный солнечной батареей, то его ресурс может быть бесконечным. Важно только помнить, что его нельзя сдавать в багаж.

Теперь про собственно гаджеты. Большинство смартфонов поведут себя примерно одинаково. Современные чипы поддерживают максимально широкий круг навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo и др. Все они в той или иной степени обеспечивают хорошую привязку к местности. При этом очевидно, что на территории России самую высокую точность обеспечит ГЛОНАСС. В связке с навигацией лучше всего использовать Яндекс.Карты, при этом важно заранее загрузить их на свой смартфон - для этого есть специальный офлайн-режим. Карты загружаются отдельно по каждому региону, так что перед походом стоит убедиться, что карты именно этого региона у вас загружены. Иначе вы будете наблюдать точку на пустом экране.

Весьма полезным выглядит сохранение закладок на карте. То есть прибыв в точку, из которой вы отправитесь на прогулку, лучше сохранить эту точку на карте. Так будет понятно, куда вам двигаться, даже если вы потеряетесь. Схема "я запомню это место" не работает практически никогда.

Важным нюансом может оказаться пыле-, влаго- и ударозащищенность гаджета. Большинство современных устройств сегодня базово защищены от воды и пыли, но эта защита предполагает, что вы можете случайно уронить его в раковину или разлить стакан с кофе. В лесу рисков будет больше, так что защита нужна более надежная. Но такие девайсы выглядят специфично, так что для обычного повседневного применения подходят не всегда. Как вариант - купить специальный ударопрочный чехол.

Что же до поиска вас, потерявшегося, то здесь могут подойти GPS/ГЛОНАСС-трекеры, но важно, чтобы у кого-то был доступ к отслеживанию такого устройства. Также для этих целей можно использовать штатные инструменты Google и Apple, в том числе те, что предназначены для защиты от краж и поиска украденных устройств. Но опять же важно, чтобы у кого-нибудь был доступ к аккаунту, куда привязано устройство, или устройство было частью семейной учетной записи.