Индиец обрадовался возвращению жены после восьми лет разлуки и умер

Житель Индии не пережил радости после возвращения жены, которая ушла от него восемь лет назад. Об этом сообщает News9Live.

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Трагический инцидент случился в деревне Рамнагар-Кхагувала, штат Уттар-Прадеш. Жена 28-летнего Раджкумара поссорилась с ним и вернулась в дом родителей восемь лет назад после серии ссор. Однако в четверг, 26 июня, она неожиданно вернулась в дом мужчины.

Увидев жену после долгой разлуки, Раджкумар очень обрадовался, отправился на рынок и купил спиртные напитки, чтобы отпраздновать ее возвращение. Во время застолья индиец сильно напился и почувствовал себя плохо. Его срочно доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

После вскрытия медики подтвердили, что причиной случившегося стало чрезмерное употребление алкоголя.

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