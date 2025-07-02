Как династия Медичи стала самым известным олигархическим семейством Европы

Династия Медичи была самым известным олигархическим семейством Европы: на протяжении трех веков (с небольшими техническими перерывами) они правили Флорентийской республикой и Тосканским герцогством, а их род подарил миру двух королев Франции (Екатерину и Марию Медичи) и четырех понтификов (Льва X, Пия IV, Климента VII и Льва XI). Именно Медичи заложили основу банковской системы, которая обеспечила рост их влияния и финансового могущества. Также они известны как меценаты самых выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения. Полной власти во Флоренции семейству Медичи удалось добиться к середине XV столетия. Политическая и финансовая империя династии на тот момент была сосредоточена в руках правителя города Лоренцо Медичи. Подробнее — в материале MIR24.TV.

Столпы династии

Во Флоренции того времени войну за власть вели сразу несколько семей, и рост влияния Медичи вызывал у них серьезные опасения: например, активного флорентийского политического деятеля Козимо Медичи обвинили в подстрекательстве народа к мятежу и посадили в тюрьму; избежать казни получилось только благодаря подкупу нужных людей и содействию союзников.

Избавиться сразу от двух братьев Медичи — Лоренцо и Джулиано (сыновей Пьеро ди Козимо) — флорентийские патриции решили в священный день Пасхи 1478 года. Во время мессы Джулиано было нанесено порядка девятнадцати ран, от которых он скончался на месте. Однако Лоренцо остался в живых, что автоматически означало проигрыш заговорщиков. Успешная система управления, по его мнению, должна была быть основана на личной преданности и отлаженном взаимодействии. К примеру, простые люди Тосканы часто откликались на предлагаемую помощь со стороны Лоренцо, а взамен выражали ему свою поддержку. Во многом благодаря оказываемым услугам и широкому кругу друзей Лоренцо получил во Флоренции почти безграничную власть.

Также следует подчеркнуть, что после инцидента с нападением сторонники популярной династии находились в такой ярости, что были готовы попросту растерзать злоумышленников. И подобное вскоре произошло: по Флоренции пронеслась волна насилия. Узнав об этом, Папа Римский Сикст IV привлек неаполитанские войска, чтобы уничтожить сторонников Медичи. Когда слухи об этом дошли до самого Лоренцо, он лично решил отправиться к своим врагам для переговоров и был готов пожертвовать жизнью ради Флоренции. После месячного путешествия корабль причалил в Неаполе. Лоренцо Медичи был «вооружен лишь деньгами и подарками для придворных. Несмотря на сопротивление его святейшества, был заключен мир. Вражеским войскам пришлось отступить. За этот поступок благодарный город дал Лоренцо прозвище Великолепный, которое закрепилось за ним до конца жизни.

Покровитель искусства

В дальнейшем Лоренцо Великолепный активно работал над обеспечением будущего династии Медичи. Он усыновил незаконного сына покойного брата и взял управление городом под свой контроль. Представители семьи Медичи были не только искусными политиками, но также славились покровительством искусству. Династия находила уникальные таланты и вкладывала в них огромные средства, предоставляя художникам полную свободу.

Лоренцо не стал исключением и продолжил традицию своих предков: его дом всегда был открыт для творческих личностей и талантливых людей того времени. Он не только принес дух светской свободы, но и стал настоящей душой Флоренции.

Через несколько лет Лоренцо создал первую художественную школу, где вскоре обнаружил Микеланджело (известному художнику и скульптору на тот момент было всего тринадцать лет). Великолепный ввел юного художника в свою семью, где мальчик рос вместе с его детьми. Отметим, что тогда искусство переживало небывалый подъем, а само понятие меценатства вообще было тесно связано с династией Медичи: представители семейства увлекались античными произведениями искусства (например, геммами — вырезанными на драгоценных и полудрагоценных камнях изображениями), делали заказы у видных мастеров из Флоренции и других итальянских и европейских городов. Для Медичи также работали миланские мозаичные мастера и голландские резчики по слоновой кости.

«Дух Медичи или идеология Медичи — это понимание того, что произведения искусства самым лучшим образом репрезентируют власть, и что подобного рода коллекции, а также покровительство всем видам искусства — лучший способ увековечить себя и обозначить свою роль в истории Флоренции, обосновать свое право управлять этим городом и этой страной. Во флорентийских архивах можно найти документы, подтверждающие выплаты гигантских сумм мастерам, которые работали для Медичи, — говорила во время открытия выставки «Сокровищница Медичи» в Москве искусствовед и куратор международных музейных выставочных проектов Зельфира Трегулова.

Также стоит упомянуть, что последняя из рода Медичи — Анна Мария Луиза — в 1737 году передала все сокровища своей семьи Флоренции. Она поставила лишь одно условие: «все это должно использоваться для украшения государства, не покидать пределы Великого герцогства и привлекать интерес иностранцев».

Зашифрованное письмо герцога Урбино

Историю династии продолжают открывать и в наши дни. Итальянскому ученому и профессору литературы эпохи Возрождения Марчелло Симонетте, который в 2021 году работал в частном архиве, удалось обнаружить зашифрованное письмо герцога Урбино Федерико да Монтефельтро, адресованное Папе Римскому Сиксту IV (из письма стало ясно о заговоре, целью которого было свержение власти рода Медичи во Флоренции). История с обнаружением и дешифровкой уникальной находки легла в основу книги «Загадка Монтефельтро. Династия Медичи».

«Мои научные исследования начались за много лет до того, как я нашел то самое письмо, и как раз благодаря этим исследованиям я был нацелен на конкретный архив, где оно могло храниться, — рассказывал в интервью Симонетте. — Я очень быстро нашел это письмо, состоявшее сплошь из непонятных знаков. Начал работать с копией документа дома и вспомнил, что один из моих предков служил в должности регента Миланского герцогства и был известен как искусный криптограф. Он разработал целую систему, чтобы расшифровывать такого рода депеши. Она была построена на правилах вероятности, математических правилах и грамматических правилах итальянского языка, который очень богат на гласные. Мне удалось выявить целый ряд повторяющихся знаков, и таким образом я расшифровал слова «Его Святейшество» — то есть Папа Римский. Это письмо, написанное герцогом Урбинским Фредерико да Монтефельтро, было адресовано Папе Сиксту IV. Дальше дело пошло уже проще».

Письмо Монтефельтро, написанное за несколько месяцев до покушения на Лоренцо Медичи и его брата, показало, что герцог Урбино Фредерико Монтефельтро, веками изображавшийся «светочем Италии» и другом Лоренцо, вместе с Папой Римским был автором жестокого заговора с целью уничтожить всю династию Медичи.