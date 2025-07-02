Фюрербункер: история и тайны подземных убежищ Третьего рейха

Третий рейх готовился к войне основательно. Строились не только военные заводы, фортификационные укрепления, но и секретные бункеры для Адольфа Гитлера и его ближайшего окружения. Многие из этих подземных сооружений не сохранились до наших дней, но до сих пор будоражат воображение историков, исследователей и теоретиков заговора. Что скрывали бункеры Гитлера? И почему они продолжают привлекать внимание даже спустя десятилетия?

© М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов «Конец», 1948 г.

Фюрербункер в Берлине

Самый известный бункер Адольфа Гитлера, где он провёл последние четыре месяца жизни и покончил с собой. Подземный комплекс, расположенный под садом рейхсканцелярии в центре Берлина, строили в два этапа — в 1935 и 1944 годах. Изначально это было обычное бомбоубежище, включавшее 12 помещений размером 3 на 5 метров каждое.

Воздухозаборник «Фюрербункера» в садуц рейхсканцелярии

В 1935 году в рамках реконструкции Имперской канцелярии построили «Малый бункер». Он не предназначался специально для Гитлера и обладал довольно скромными защитными характеристиками. Толщина перекрытий здесь не превышала двух метров, высота потолков составляла 3,05 метра, а стены были толщиной от 1,6 до 2 метров.

© Схема бункеров под Имперской канцелярией

В 1944 году была завершена вторая очередь строительства — на этот раз уже с расчетом на убежище для высшего руководства страны, получившее название «Фюрербункер». Тридцать новых помещений разместились на глубине 2,5 метра ниже прежнего уровня. Их защищала плита толщиной 4 метра, а выходы вели как в главное здание, так и в сад запасным ходом. Внутри «Фюрербункера» находились жилые и служебные помещения, комнаты охраны, медпункт, зал для совещаний, столовая и кабинет фюрера. Сейчас в этих помещениях расположился музей.

Кельштайнхаус («Гнездо орла»)

Горное убежище Кельштайнхаус, которое иногда называют «Чайным домиком Гитлера», находится высоко в горах Баварии. Летнюю резиденцию фюрера, построенную на высоте 1834 метров, спроектировали и возвели по приказу Мартина Бормана в 1938 году. Архитектор Родерик Фик лично руководил работами, которые заняли всего год. Этот горный домик стал подарком от партии НСДАП к 50-летнему юбилею Гитлера.

© Горная резиденция Кельштайнхаус в Баварских Альпах

За внешне скромным зданием, возведённым на гребне высокой горной гряды, стоит колоссальный труд. В толщу скалы под Кельштайнхаус уходит 124-метровая шахта, по которой ходит лифт из бронзы, рассчитанный на 20 человек. Механизм поднимает полностью загруженную кабину на вершину всего за 41 секунду. Но попасть к лифту, нужно преодолеть тщательно охраняемый 126-метровый пешеходный тоннель. К нему ведёт узкий серпантин с перепадом высоты 700 метров, проходящий через пять тоннелей, пробитых в толще гор.

© Пешеходный тоннель к лифту Кельштайнхауса

Гитлер не слишком жаловал «Орлиное гнездо», поскольку плохо переносил разреженный горный воздух. После войны здание использовалось как штаб американских военных, а в 1951 году Кельштайнхаус передали властям Баварии. Достопримечательность чуть не снесли, но в итоге её сохранили. Сегодня «Орлиное гнездо» считается одной из самых популярных туристических точек Баварских Альп. Внутри расположились сразу несколько ресторанов.

«Майбах» — город бункеров

Комплекс «Майбах» стал крупнейшим сооружением подобного рода за всю историю Третьего рейха. Он включал 156 наземных одно- и двухэтажных зданий, а также семиэтажную подземную часть. Это был не просто масштабный бункер, но и место, где проводились ключевые военные совещания. Именно здесь, например, был разработан план «Барбаросса».

Строительство комплекса стартовало в 1936 году недалеко от небольшого городка Цоссен в земле Бранденбург. Работы велись в ускоренном режиме, в несколько смен, причём многие инженеры даже не догадывались, что именно они строят. По официальной версии проекта, «Майбах» представлял собой крупный учебный центр для военных.

Под неприметным посёлком с однообразными наземными зданиями, где жили офицеры и обслуживающий персонал, скрывался обширный бункер. В нем находились командный пункт, узел связи, дизель-генераторная электростанция. Кроме того, под землёй разместили 12 конусообразных бомбо- и газоубежищ глубиной до 18 метров, рассчитанных на 360 человек.

© Надземная часть конусного бомбоубежища в Майбахе

Для соединения всех частей убежища на глубине 6–8 метров проложили кольцевой тоннель с автомобильной дорогой. От него отходила отдельная ветка, уходившая вглубь и в сторону. Она вела к радиостанции, расположенной на глубине 15 метров, которая могла поддерживать связь с разными уголками мира. Гитлер и его ближайшее окружение неоднократно бывали в «Майбахе».

После окончания войны входы в подземелья замуровали и взорвали. Однако позже власти ГДР восстановили бункеры и передали их советской армии. Сегодня город бункеров «Майбах» привлекает множество туристов. Правда, не весь комплекс доступен для посещения, но то, что можно увидеть, производит сильное впечатление.

Бункер «Вервольф»

Расположенный в Винницкой области бункер «Вервольф» входит в число особых объектов. Он строился не просто как убежище, а как ставка и полевое жилище фюрера. Изначально Гитлер намеревался разместить подземный штаб в Полтавской области. Но после неудач под Москвой планы пересмотрели, и для строительства ставки выбрали село Стриженовка под Винницей.

© Одна из немногих сохранившихся фотографий из «Вервольфа». Так называемый «Офицерский бункер»

Строительные работы на объекте «Вервольф» велись с 1941 по 1943 год. Генеральным подрядчиком выступила военно-строительная компания Тодта. На строительстве подземной ставки фюрера трудились 4086 человек, включая 991 гражданина Германии, 1425 иностранных специалистов, около 500 солдат строительных батальонов и 1100 военнопленных.

Военное совещание на свежем воздухе. «Вервольф». 1942 год

Адольф Гитлер неоднократно посещал «Вервольф». У фюрера были амбициозные планы относительно будущего этой ставки. После победы над СССР он намеревался переместить сюда, под Винницу, центр управления военными операциями на Ближнем Востоке и в Индии. К счастью, этим планам не суждено было воплотиться. О подземном «Вервольфе» известно немного, поскольку комплекс был уничтожен по приказу Гитлера в 1944 году. Дополнительные повреждения он получил от советской авиации.

Остатки бетонных сооружений бункера Вервольф

Специалисты продолжают исследовать бункер «Вервольф» и сегодня. Уже установлено, что на глубине 20 метров, под 10-метровой толщей гранита, сохранилось около 70 помещений бывшей ставки общей площадью несколько тысяч кубометров. Размеры бункеров варьировались: первый составлял 7 на 17 метров, второй — 8 на 11 метров, а личный бункер Гитлера был размером 8,5 на 8,5 метров. Подземный комплекс также включал две радиостанции, узел связи с Берлином и Восточной Европой, а также электростанцию.

Сверху сооружение скрывал лес. Рядом располагался военный аэродром, а сам лес, где находился «Вервольф», нацисты окружили двухметровым забором с 36 пулемётными вышками. От обитателей окрестных сел объект тщательно скрывали. Нацисты расстреливали всех местных жителей, которые оказывались в подозрительной близости от ограждения ставки. Сегодня о масштабном подземном комплексе напоминают лишь огромные глыбы взорванного бетона среди леса и сохранившийся чудом бассейн.

«Беренхалле» («Медвежья берлога»)

Ещё один подземный бункер Третьего рейха, который до сих пор хранит свои тайны, — это «Беренхалле». Военная ставка фюрера, название которой переводится как «Медвежья берлога», появилась в Красном Бору под Смоленском. Её строительство длилось с октября 1941 года по август 1942 года. Как и в случае с «Вервольфом», под Смоленском планировали разместить ставку и полевую квартиру Гитлера. Работы также выполняла организация Тодта.

Надземная часть бункера представляет собой массивное железобетонное здание площадью 43 квадратных метра. На его возведение ушло около 900 кубометров бетона. В строительстве задействовали 2400 сотрудников организации Тодта и 950 русских гражданских рабочих. К объекту подвели отдельную железнодорожную ветку, предназначенную для перемещения специального поезда Гитлера.

Фюрер так и не побывал в этом бункере, поскольку к моменту его завершения надобность в нём отпала. «Логово медведя» использовалось как штаб группы армий «Центр». Подземная часть «Беренхалле» до сих пор остаётся не полностью исследованной. 25 сентября 1943 года штаб покинул бункер, после чего он был частично взорван. В 2003 году российские и немецкие специалисты провели изучение доступных подземных помещений.

Комплекс «Вольфшанце» («Волчье логово»)

Бункер Гитлера «Вольфшанце», или «Волчье логово», считался главной ставкой фюрера во время Второй мировой войны. Он находился в лесу Герлиц, неподалёку от города Растенбург в Восточной Пруссии (сейчас это город Кентшин в Польше). Среди всех подобных объектов эта ставка оставалась самой долго используемой — с 21 июня 1941 года по 20 ноября 1944 года. За этот период Гитлер провёл здесь в общей сложности 800 дней.

© Адольф Гитлер в главной ставке Вольфшанце

Главная ставка Гитлера включала более 80 бункеров и надземных сооружений, размещённых в густом лесу. Объект занимал площадь в 250 гектаров и был тщательно скрыт за искусственными деревьями. Вокруг него протянулись несколько рядов колючей проволоки, минные поля, замаскированные пулемётные точки и зенитные батареи. У комплекса имелись собственная железная дорога, аэродром и электростанция.

© Сохранившиеся до наших дней надземные постройки «Вольфшанце»

Бункеры взорвали 25 января 1945 года, когда передовые отряды Красной Армии находились в 15 километрах от ставки. С этим местом связано немало примечательных событий. Именно в «Вольфшанце» 20 июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера, после которого он чудом остался жив.