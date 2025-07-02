Франция и Великобритания разделены всего 30 километрами воды. Казалось бы, логично было бы соединить их мостом. Но на деле это практически невозможно. Почему?

Пролив Ла-Манш – один из самых оживленных морских путей в мире. Ежедневно здесь проходят тысячи судов, и появление опор моста стало бы серьезной преградой для судоходства. Также в некоторых местах глубина пролива достигает 174 метров. Построить опоры на такой глубине задача колоссальной сложности.

Есть и третий фактор – погода. Район Ла-Манша известен сильными течениями, штормами и плотными туманами. Такие условия усложняют не только строительство, но и дальнейшую эксплуатацию моста.

Как миллионы деталей Lego оказались на пляжах Европы

Не стоит забывать и про экономику: проект обошелся бы более чем в 100 миллиардов долларов, и нет гарантий, что он когда-либо окупился бы. А еще есть политика: Британия всегда старалась сохранять дистанцию от континентальной Европы. Именно поэтому в 1994 году было принято другое решение – проложить подземный тоннель.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.