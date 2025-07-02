«Голоса с того света»: как Эдисон изобрел аппарат для разговоров с мертвецами

Вопрос о том, куда отправляются души умерших, интересовал человечество всегда. В разные эпохи к поиску ответа на него привлекались различные средства. Так, с появлением звукозаписывающих и воспроизводящих приборов специалисты начали пытаться с их помощью «поговорить» с мёртвыми. Своеобразный прорыв совершил изобретатель Томас Эдисон, представивший некрограф.

Ты меня слышишь?

Феномен электронного голоса, то есть трансляция странных звуков через различные аудиоприборы, известен с конца XIX века. Считалось, что таким образом ушедшие из жизни люди передают информацию, которую остаётся только грамотно расшифровать.

Впервые с научной точки зрения к «голосам с того света» подошёл американский изобретатель Томас Эдисон. Он предположил, что душа, продолжающая жить после смерти, непременно захочет пообщаться с теми, с кем взаимодействовала до потери физической оболочки.

На базе ранее изобретённого фонографа Эдисон сконструировал некрограф – аппарат, способный улавливать те волны, которые излучает субстанция умершего человека. Предприимчивый американец оказался ещё и прекрасным лоббистом. Своей теорией он с лёгкостью «заразил» в начале 30-х годов прошлого столетия многих учёных, механиков и журналистов, которым, скорее всего, продемонстрировал записи разговоров с умершим другом и коллегой Уильямом Динуди. Якобы документы и чертежи некрографа сохранились у некоего коллекционера, который в начале Первой мировой войны приобрёл их у наследников Эдисона.

Было или не было

Как оказалось, ничего в этом феномене нет ничего фантастического. Так, в сентябре 1952 года в Милане в католической церкви установили громкоговоритель, чтобы все прихожане смогли хорошо расслышать мессу. Неожиданно служба прервалась фразой «Я всегда с тобой и помогу тебе!». Так как шла запись мессы, то священники позже смогли ещё раз услышать реплику. Они утверждали – голос принадлежал одному из их коллег, скончавшемуся незадолго до этого дня.

Аналогичный случай произошёл с эстонско-шведским художником и режиссëром-документалистом Фридрихом Юргенсоном. В 1959 году он записывал в лесу голоса птиц. Дома же, прослушивая запись, он обнаружил – на звуки природы наложилась другая запись. Неизвестный мужчина на эстонском языке рассуждал о повадках пернатых. Юргенсон включил эту же запись через неделю, но услышал уже взволнованный голос своей матери: «Фридель, мой маленький Фридель, ты слышишь меня?!».

Документалист взялся изучать феномен, в результате чего на свет появились книги «Радиосвязь с миром мёртвых» и «Голоса из Вселенной».

Их прочитал латвийский философ и профессор Константин Раудив. Впечатлившись, учёный решил проверить «радиосвязь с мёртвыми» самостоятельно. С помощью инженеров-электронщиков он создал специальный приёмник. Этот аппарат записал несколько тысяч мистических голосов, один из которых мог принадлежать поэту Владимиру Маяковскому.

Стоит только захотеть…

Традиционная наука к вышеописанным случаям относится скептически. Психологи поясняют – человек слышит то, что хочет слышать. А поэтому по всему миру продолжают проводиться сеансы аудиосвязи с умершими родственниками. Их результат не стоит рассматривать как истину в последней инстанции. Если даже человеку и удастся услышать какой-то необычный звук, то едва ли он будет иметь «загробное происхождение».