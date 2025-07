Черная легенда: как Грозного превратили в Ужасного

Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

© В. Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный»

Очень приятно, царь!

На территории проживания славян первым человеком, назвавшим себя царем, в начале X века стал болгарский правитель Симеон I, его титул был признан и в Византии. В 1349 году титул царя получил Стефан Душан, правитель исторической зоны Сербии между Косово и Черногорией под названием Рашка. Применительно же к России слово «царь» мы впервые встречаем в обращении императора Священной Римской империи Максимилиана Первого в переписке с Иваном Третьем (наряду с формулировкой «Великий князь»).

А 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание на царство Великого князя Иоанна Васильевича, получившего в результате титул «Царь всея Руси». Подготовка к этой процедуре – заслуга митрополита Московского Макария. Именно Макарий на основании византийских источников составил весь протокол коронации Иоанна. Более того, от него исходила и сама инициатива принятия Великим князем Московским царского титула.

Это было не просто новое название правителя – принятие титула царя Иваном Васильевичем было необходимо для обоснования ведущей роли Москвы на всем пространстве русских земель. Этот важный геополитический шаг привел к колоссальным геополитическим переменам для всей Европы: Иван Васильевич заявлял о своем праве стоять на одном уровне с европейскими императорами.

Первыми в 1555 году царский титул за Иваном IV официально признали англичане. А за ними и Дания. В 1561 году царский титул утвердил за московским государем и Константинопольский патриарх Иоасаф.

В 1576 году император Священной Римской империи Максимилиан II обсуждал возможность получения Иваном IV титула «Царя Востока» – подразумевая, что сам он является императором Запада. Иван Васильевич отнесся к такому предложению скептически, ему гораздо важнее было стать признанным царем Руси – но в любом случае данное предложение означало, что Священная Римская империя де-факто признала царский титул за русским правителем.

Однако куда более несговорчивым оказался папа римский. Католическая церковь настаивала, что право даровать царские и королевские титулы принадлежит только Папскому престолу. Кроме того, Ватикан решил защищать концепцию единой европейской империи, в которой есть лишь один суверен – император Священной Римской империи. Но главное, что в этом несогласии у папы римского оказался важный союзник – Польша. При том, что признание царского титула со стороны Польши и Литвы интересовало Ивана IV прежде всего.

Право на объединение русских земель

За несколько столетий до вышеописанных событий существовала большая русская земля – Древняя Русь, в то время единая. Затем это единство было расколото, и к XIV–XV векам возникли политические понятия, структуры и территории Руси Московской и Руси Литовской – объединенных, тем не менее, общей историей, языком и культурой. Обе этих Руси начали борьбу за объединение русских людей под единой короной. Обоснование этой борьбы было представлено двумя противоположными идеологическими концепциями – русской и польско-литовской.

В XV–XVI веках польские историки (Ян Длугош, Матвей Меховский, Марцин Бельский и др.) создали исторический нарратив, который обосновывал право Польши на владение русскими землями. Подобную, но литуаноцентристскую концепцию создали и литовские авторы (Матей Стрыйковский, Александр Гваньини и др.). В частности, транслировалась легенда о римском происхождении литовской династии Гедиминовичей. Согласно ей, предками литовских князей были мифические Палемоновичи – родственники императора Нерона, которые якобы сначала покорили балтские племена, а после нашествия Батыя взяли на себя миссию спасения Руси.

Ответом на эту концепцию митрополит Макарий инициировал создание Степенной книги. «Степенями» являлись подвиги русских князей-правителей, а высшей точкой – правление первого богоизбранного царя Ивана Васильевича. Согласно Степенной книге, русская правящая династия ведет свой род от римского императора Августа – и более древнего, и имевшего куда более достойную репутацию, нежели император Нерон. Степенная книга, таким образом, доказывала право Ивана IV на титул царя (императора) всея Руси. В глазах православных Москва становилась наследницей Константинополя, то есть Восточной Римской империи – Византии.

В ответ в 1569 году Польша и Литва заключили Люблинскую унию и объединились в одно государство под названием Речь Посполитая под руководством польского короля Сигизмунда II. Поляки взяли под контроль обширные территории Литовской Руси, в том числе Киев.

Так на территории исторических русских земель возникли два конкурирующих за эти земли суверена – царь московский и король польский. Противостояние это было настолько острым, что Речь Посполитая категорически отвергала признание царского титула московских правителей. Ведь это означало бы признание того факта, что государь московский имеет право на все русские земли, включая те, что в то время находились под властью польской короны.

Польский король Сигизмунд II Август в официальной записке Ватикану предупреждал: если Иван IV будет признан царем, это может привести к отделению западнорусских земель от Польши и Литвы и даже усилению влияния Москвы в Молдавии и Валахии. Даже когда на московский престол на польских штыках взошел Лжедмитрий I и использовал титул «цесарь» – польский король Сигизмунд III официально именовал его всего лишь князем Московским. Речь Посполитая признала русского царя только в 1764 году, когда ей самой оставалось существовать лишь 30 лет.

В 1589 году Москве удалось важнейшее политическое и религиозное достижение – установление русского патриаршества. Иов, первый патриарх Московский, получил титул с дополнением, имеющим до сих пор важное символическое значение: «и всея Руси». Постепенно все международное православие – и прежде всего Константинополь – признало Москву как лидера русского православия.

Речь Посполитая ответила на это в 1596 году принятием Брестской унии: появилась Русская униатская (греко-католическая) церковь, которая сохранила византийский обряд и церковно-славянский язык богослужения, но признала над собой первенство папы римского. Для польских властей уния была способом ослабить влияние Московского патриархата и укрепить контроль над православными на украинских и белорусских землях.

В 1654 году после Переяславской рады под власть Москвы перешла Левобережная Украина, а вскоре титул русского правителя Алексея Михайловича стал начинаться как «Царь всея Великие, Белые и Малые Руси». Тем самым показывалось, что Москва претендует на власть в тех регионах, которые считались Литовской Русью. Окончательной победой Москвы в этом противостоянии с Варшавой стали три раздела Польши, которые произошли в конце XVIII века и закончили с существованием государственного образования под названием Речь Посполитая.

Черная легенда: Как Грозный превратился в Ужасного

Изначальной фигурой всех этих изменений является русский царь Иван IV Васильевич, получивший затем прозвище Грозный. Однако в западных источниках это русское слово переводится the Terrible (Террибль, или же Террибл). Что на самом деле не «Грозный», а скорее «ужасный, чудовищный».

На территории Европы были и другие правители с таким прозвищем, например, чешский князь X века Болеслав Первый Грозный. Грозным назывался и османский император Селим Явуз. Однако его прозвище на английский, например, переводят как Selim the Resolute – то есть «решительный, твердый, неколебимый». То же самое и с другими европейскими языками. Почему же в таком случае Иван Грозный не переводится на английский как Ivan the Resolute? Почему он Ivan the Terrible?

Для ответа на этот вопрос уместно вспомнить о понятии «Черная легенда». Это созданный целенаправленно и по шаблону негативный образ некоего объекта (народа, государства, религии и (или) лидера). В основе образа лежит искаженное или предвзятое изображение истории такого объекта. Легенда заявляет, что выбранному для такой клеветы объекту присущи несколько ключевых характеристик:

1. Упадок. Объект показывается как находящийся в состоянии вырождения.

2. Испорченная копия. Объект подается как извращенная версия другого (идеального и настоящего).

3. Случайность успехов. Любые достижения объекта объясняются лишь удачей.

4. Корысть как главный мотив. Личная выгода в качестве основного движущего мотива.

5. Варварство, невежество, интеллектуальная отсталость.

6. Жестокость и садизм, особенно с сексуальным подтекстом.

7. Природная аморальность и безнравственность, презрение к священным традициям и институтам.

И конечно же, важнейшими признаками самой легенды является ее простота и повторяемость. Легенда строится на однообразных сценариях и анекдотах.

В свое время Англия, Франция и Голландия распространяли «Черную легенду» в своей пропаганде против Испании. И точно так же, теми же риторическими приемами и образами пользовались средневековые пропагандисты Речи Посполитой, стремясь опорочить и русского царя, и русское государство – с тем, чтобы поставить под сомнение право Москвы на власть над всеми русскими землями. По крайней мере, по данной методичке раскладывается практически все, что мы знаем из западных источников про Ивана Грозного. И особенно один из главных мифов о русском царе – миф о его жестокости.

Жестокий век

Насколько же был жесток Иван IV Васильевич? XVI век был жестоким веком. Кровь по всей Европе лилась рекой. На фоне эпохи действия Ивана Васильевича выглядят даже в какой-то степени мягкими. Чтобы понять это, стоит сравнить его подход к насилию с тем, что демонстрировали в этот исторический период другие европейские монархи и государства.

В ночь на 24 августа 1572 года, в канун ночи Святого Варфоломея, в Париже произошла одна из самых кровавых религиозных расправ в истории. Католики устроили массовое убийство гугенотов (протестантов). Называется разное количество жертв, но историки сходятся в том, что число погибших насчитывает десятки тысяч. Только в одном Париже за эту ночь погибло 3000 человек, по всей Франции в последующих погромах погибло от 5 до 30 тыс. гугенотов.

В 1567 году король Испании Филипп II отправил в Испанские Нидерланды герцога Альбу, задачей которого было покончить с мятежами и расправиться с противниками испанской власти. Учрежденный герцогом «Совет по делам беспорядков» получил впоследствии название «Кровавый совет», и неудивительно – за шесть лет данный трибунал вынес порядка девяти тысяч смертных приговоров.

За время правления английского короля Генриха VIII, по разным оценкам, было казнено от 57 до 72 тыс. человек. Его дочь Мария Тюдор (она же Кровавая Мэри) тоже известна значительным количеством жертв – за ее короткое правление с целью восстановления в стране католической веры было сожжено несколько сотен протестантов.

Что касается Ивана Грозного, то есть источник, довольно точно указывающий на количество его жертв. Это так называемый Синодик опальных, который был составлен в конце жизни Ивана IV, чтобы он мог молиться за души убиенных им или по его приказу. Этот список насчитывает порядка трех тысяч человек. К этому следует добавить, по разным оценкам, от 2 до 15 тысяч жертв разгрома Великого Новгорода в 1569–1570 годах.

Провозглашение Великого князя Московского Ивана Васильевича царем всея Руси стало одним из важнейших международных событий XVI века. Оно послужило началом процесса объединения всех русских земель под законной властью Москвы. Ответом на это стало инициированное польской пропагандой искажение прозвища царя в переводе на европейские языки. Ведь слово «Грозный» в русском языке не имеет какой-либо негативной коннотации – это эпитет, имеющий скорее позитивный оттенок. Грозный – значит, могущий навести страх на своих врагов, на врагов государства российского. Грозный царь – может быть, и жестокий, но справедливый. Именно в этом смысле мы видим употребление слова «Грозный» в XVI и XVII веках.