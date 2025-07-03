Крестовый поход детей: самая ужасная авантюра Средневековья

В 1212 году Европа сошла с ума. Затевался очередной крестовый поход в Иерусалим. На этот раз освобождать Гроб Господень собрались не короли и рыцари, а 30-тысячная толпа детей. Впереди юных крестоносцев ждала не победа и не смерть от мусульманского клинка, а рабство. Дети попали в него из-за своих единоверцев – марсельских купцов Гуго Ферреуса и Гийома Поркуса.

«Из колыбели в могилу» или суровое детство по-средневековому

В Средние века понятия «ребенок» не существовало. Это слово в современном понимании вошло в обиход только в начале Нового времени. Аристократы отдавали сыновей родственникам или друзьям, где те получали суровое воспитание и становились воинами или священниками. Девочек растили кормилицы, их уделом было выйти замуж к 14-ти годам и родить десятерых детей, из которых выживет максимум двое.

© Тренировка будущих рыцарей

В крестьянской семье, как только ребенок становился на ноги, он сразу выходил с родней в поле, а у ремесленников начинал познавать родительскую науку. Конечно, дети играли, развивались и проводили время с друзьями, однако жизнь была коротка и сурова, поэтому трудиться они начинали рано.

По мнению церкви, взрослый возраст наступал в семь лет, когда ребенок может отличить добро от зла и воспринимать католические догматы. Отрочество заканчивалось у девочек к 12-ти, а у мальчиков — к 14-ти годам. Рождаемость была высокой, но большинство детей умирало еще в младенчестве. Единицы доживали до 16-ти лет, и у взрослых сформировалось мнение, что ребенок должен доказать свою жизнеспособность.

К смерти в те времена относились спокойно. По крайней мере до того, как ребенок стал работником. Даже слово «ребенок» не имело в языке своего обычного смысла. Например, в Средневековой Германии оно было синонимом понятию «дурак» или «простофиля». Реалии жизни вкупе с религиозным фанатизмом и сделали возможным появления детей-крестоносцев.

Против воли короля

В мае 1212 года мальчик-пастух Стефан из Клуа объявил, что к нему явился Иисус. Стефан утверждал, что Сын Божий просил передать королю Франции Филиппу II, чтобы он помог детям организовать крестовый поход на Святую землю. Паренек оказался отличным проповедником, и за ним последовала толпа детей и подростков, готовых идти в Иерусалим. Оратор добрался до королевского двора Филиппа II, который заинтересовался идеей устроить поход.

© Проповедь Стефана

Король обратился в Рим, но папа молчал, тогда монарх спросил совета в Парижском университете. Ученые мужи рекомендовали ему не ввязываться в авантюру. Филипп приказал детям расходиться по домам, но тут произошло немыслимое. Пастушок Стефан отказался подчиниться правителю и объявил о наборе новых крестоносцев в городе Вандом. Монарх решил не связываться с юным проповедником, речи которого приобрели огромную популярность.

На зов Стефана отозвались тысячи французских детей. Они одевались в серые рубахи и короткие штаны, на голову надевали береты, а на грудь нашивали кресты разных цветов. Стефан утверждал, что оружие сарацин не способно ранить их плоть, и как только они окажутся перед Иерусалимом, море расступится перед ними.

Неудавшийся поход немецких детей

Тем временем в Германии появился свой проповедник — 12-летний пастух Николас. Несмотря на противодействие императора Священной Римской империи Фридриха II, он собрал 30 тысяч детей и подростков, с которыми через Альпы двинулся мстить за погибших крестоносцев Германии. В предгорьях от воинства осталось около 15 тысяч человек, а на ту сторону Альп перешло 7 тысяч юных крестоносцев. Остальные погибли в пути.

Местные итальянцы немцев не любили, что распространялось и на детей. Терпя голод и унижения, Николас довел свою «армию» до Рима, где папа Иннокентий посоветовал им вернуться домой и стать совершеннолетними, после чего он с радостью благословит их поход. Обратный переход через Альпы пережили единицы.

Помощь марсельских купцов

Немецкий опыт французских крестоносцев не смутил. Стефан получил поддержку ордена францисканцев, а в июле 1212 года 30 тысяч крестьянских детей возрастом не старше 12 лет двинулись освобождать Иерусалим. «Воинство» сопровождали старцы и священники. Дети шли с хоругвями и пели псалмы, славящие Бога и свой будущий подвиг.

Крестоносцы без труда дошли до Марселя, где стали ждать, когда перед ними расступится море. Молитвы делу не помогали, но к Стефану обратились марсельские купцы – Гуго Ферреус и Гийом Поркус. Они сказали, что готовы помочь в святом деле освобождения Гроба Господнего и предоставить семь кораблей. Дети обрадовались, ведь бог послал им двух праведных христиан. Армия подростков погрузилась в трюмы кораблей и вышла в море.

До Иерусалима они так и не дошли. Детское воинство исчезло и вестей о нем не приходило. В 1230 году, спустя 18 лет после отплытия из Марселя, в Европе появился монах, сопровождавший Стефана. Он рассказал, что корабли с юными крестоносцами прибыли не в Палестину, а к берегам Алжира, где их уже поджидали местные работорговцы.

Марсельские купцы заключили договор с алжирскими коллегами, и под видом помощи доставили к мусульманам тысячи будущих рабов. Подростков плетками выгнали из корабельных трюмов и погнали на невольничьи рынки. Возможно, кто-то из юных крестоносцев и добрался до стен Иерусалима, но уже не с мечом в руках, а в кандалах.