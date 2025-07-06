Кто больше всех интересовался машинами в царской России

В начале XX века велосипеды уже стали привычным транспортным средством в России, но автомобили были распространены гораздо меньше. Тем не менее, в столице, звание которой в то время носил Санкт-Петербург, интереса к ним было намного меньше, чем в других регионах. Помимо этого, в то время были распространены различные спортивные сообщества, в том числе недобросовестные. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru также прочитала обо всех новостях номера «Автомобильной жизни и спорта», который увидел свет 4 июля 1909 года.

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На первом развороте издания указан интересный факт.

«Казалось бы, что настоящий центр спортивной и автомобильной жизни находится в Петербурге: здесь ведь имеется всего больше автомобилистов, все крупнейшие спортивные общества, устраивается наибольшее количество состязаний и происходят главнейшие события спортивного мира», — говорится в заметке.

© rusneb.ru

Тем не менее, наибольший интерес и к спорту, и к моторному транспорту проявляют жители провинции. Автор отмечает, что именно россияне, которые не имеют автомобилей, наиболее внимательно следят за всеми новинками мирового автопрома начала XX века, а те, кто не состоит ни в одном спортивном обществе, «с интересом читают издания, посвящённые этому делу».

Редакторы отмечают, что в регионах граждане с заметным интересом наблюдают за тем, что жителям Санкт-Петербурга кажется уже устаревшим и не интересным.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

«Число подписчиков в провинции возрастает с невероятной быстротой при отсутствии рекламы с нашей стороны. Бог весть откуда узнают люди о существовании нашего издания и из самых медвежьих углов приходят подписчики, тогда как в столицах даже далеко не все заправские спортсмены, истинные деятели спорта выказывают интерес к специальному журналу, который, конечно, много выиграл бы, если бы именно эти лица так или иначе принимали в нём участие», — уточняется в заметке.

Одним из ключевых преимуществ подобной популярности в журнале называют активность «добровольных корреспондентов», которые присылают в редакцию письма с новостями из своих городов, а также активно делятся своими впечатлениями и мнением.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Тем временем общественность была возмущена «весьма некрасивым» поступком спортивного общества «Воймула», которое не считалось любительским.

«Общество это, устраивая состязания, принимало записи от любителей, не находя нужным предупреждать их, что в „Воймулу“ принимаются также профессионалы. По правилам, принятым всеми столичными спортивными обществами, в состязаниях такого общества любители не могут принимать участия, а участвовавшие признаются профессионалами», — пишет автор.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Тем не менее, некорректное поведение организаторов соревнований привело к тому, что один из бегунов общества «Маяк», члены которого всегда старались держаться подальше от профессионального спорта, оказался в него вовлечён. В итоге спортсмену запрещено выступать в любительском спорте.

В заметке же отмечается, что различным спортивным обществам следует на этот раз ограничиться получением подписки, что бегун, «совлечённый со стези любительства», впредь в подобных мероприятиях принимать участие не будет.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Полностью ознакомиться с журналом «Автомобильная жизнь и спорт» от 4 июля 1909 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.