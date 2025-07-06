Кто больше всех интересовался машинами в царской России

В начале XX века велосипеды уже стали привычным транспортным средством в России, но автомобили были распространены гораздо меньше. Тем не менее, в столице, звание которой в то время носил Санкт-Петербург, интереса к ним было намного меньше, чем в других регионах. Помимо этого, в то время были распространены различные спортивные сообщества, в том числе недобросовестные. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru также прочитала обо всех новостях номера «Автомобильной жизни и спорта», который увидел свет 4 июля 1909 года.
На первом развороте издания указан интересный факт.
«Казалось бы, что настоящий центр спортивной и автомобильной жизни находится в Петербурге: здесь ведь имеется всего больше автомобилистов, все крупнейшие спортивные общества, устраивается наибольшее количество состязаний и происходят главнейшие события спортивного мира», — говорится в заметке.
Тем не менее, наибольший интерес и к спорту, и к моторному транспорту проявляют жители провинции. Автор отмечает, что именно россияне, которые не имеют автомобилей, наиболее внимательно следят за всеми новинками мирового автопрома начала XX века, а те, кто не состоит ни в одном спортивном обществе, «с интересом читают издания, посвящённые этому делу».
Редакторы отмечают, что в регионах граждане с заметным интересом наблюдают за тем, что жителям Санкт-Петербурга кажется уже устаревшим и не интересным.
«Число подписчиков в провинции возрастает с невероятной быстротой при отсутствии рекламы с нашей стороны. Бог весть откуда узнают люди о существовании нашего издания и из самых медвежьих углов приходят подписчики, тогда как в столицах даже далеко не все заправские спортсмены, истинные деятели спорта выказывают интерес к специальному журналу, который, конечно, много выиграл бы, если бы именно эти лица так или иначе принимали в нём участие», — уточняется в заметке.
Одним из ключевых преимуществ подобной популярности в журнале называют активность «добровольных корреспондентов», которые присылают в редакцию письма с новостями из своих городов, а также активно делятся своими впечатлениями и мнением.
Тем временем общественность была возмущена «весьма некрасивым» поступком спортивного общества «Воймула», которое не считалось любительским.
«Общество это, устраивая состязания, принимало записи от любителей, не находя нужным предупреждать их, что в „Воймулу“ принимаются также профессионалы. По правилам, принятым всеми столичными спортивными обществами, в состязаниях такого общества любители не могут принимать участия, а участвовавшие признаются профессионалами», — пишет автор.
Тем не менее, некорректное поведение организаторов соревнований привело к тому, что один из бегунов общества «Маяк», члены которого всегда старались держаться подальше от профессионального спорта, оказался в него вовлечён. В итоге спортсмену запрещено выступать в любительском спорте.
В заметке же отмечается, что различным спортивным обществам следует на этот раз ограничиться получением подписки, что бегун, «совлечённый со стези любительства», впредь в подобных мероприятиях принимать участие не будет.
Полностью ознакомиться с журналом «Автомобильная жизнь и спорт» от 4 июля 1909 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.
«Независимо от этого надлежит принять меры против повторения фактов подобных настоящему возмутительному происшествию. Радикальнейшей мерой будет всё тот же спортивный любительский союз, по организации которого контроль над состязаниями может быть обставлен с наибольшей точностью», — уточняется в статье.