Какой ценой возрождали Минск после войны

3 июля в Беларуси отмечают День независимости. Его еще называют Днем Республики. Государственный праздник утвержден в 1996 году. Дата была выбрана в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Краткую историю восстановления города, отраженную в официальных документах того времени, рассказали белорусские историки, архитекторы, сотрудники архивов и музеев в эксклюзивном интервью MIR24.TV.

28 июня 1941 в столицу БССР вошли немецкие войска. Целых 1100 дней длился морок оккупации. Нацисты почти полностью уничтожили инфраструктуру, а самое главное — истребили разными способами огромную часть горожан. Когда советские войска 3 июля 1944 года освободили Минск, превратившийся в мрачные руины, нужны были колоссальные материальные средства и человеческие ресурсы, чтобы здесь снова воцарилось благоденствие и оставшиеся в живых люди обрели кров.

6 миллиардов рублей и бесценные жизни

Начался подсчет убытков — цифры ужаснули. Еще большую боль и горечь до сих пор вызывает статистика человеческих жертв. Каким же был Минск до освобождения?

Святослав Кулинок

кандидат исторических наук, заместитель директора Национального архива Республики Беларусь:

«От 1 100 000 квадратных метров жилой площади, насчитывающихся в городе к моменту начала Великой Отечественной войны, после освобождения сохранилось только 250 000 квадратных метров. Таким образом город был уничтожен, примерно, на 80 процентов. Оккупанты разрушили почти 6000 жилых домов. Из почти 300 000 жителей к маю 1943 года осталось 100 000, а к моменту освобождения — только около 40 000. Из 332 государственных предприятий осталось всего лишь 19. Общий урон городу, нанесенный войной, составил порядка 6 миллиардов рублей.

Иногда еще называют чуть большее количество выживших — 45 000-50 000 человек. Но в любом случае, это, примерно, 1/6 от показателей довоенного периода.

«Перенести нельзя оставить

Масштабы разрушений были таковы, что даже архитекторы сомневались в целесообразности восстановления города на прежнем месте, особенно когда из подручных инструментов только лом и лопата. Святослав Кулинок подтверждает, что этот вопрос очень долго обсуждался, предлагались варианты перенесения строительства на 10 километров от прежнего места. В итоге все-таки было принято решение начать работы на изначальном историческом месте.

«Еще за два года до освобождения правительством БССР была создана оперативная группа, которой было поручено найти в действующей армии и в тылу архитекторов и инженеров-проектировщиков, из которых можно было укомплектовать проектный институт в Минске. Большую помощь в этой работе оказали архитекторы Москвы и Ленинграда. В августе 1944 года по приглашению первого секретаря ЦК КП(б)Б Пантелеймона Пономаренко прибыла специальная комиссия Комитета по делам архитектуры при Совете народных комиссаров СССР — известные зодчие со всей страны: академики Николай Колли, Аркадий Мордвинов, Владимир Семенов, Алексей Щусев, профессор Иосиф Лангбард и другие. Этим коллективом был подготовлен эскиз-идея планировки Минска, который лег в основу решения текущих восстановительных задач и составления первого послевоенного генерального плана восстановления и развития города 1946 года. К составлению первого генплана приступили еще в конце 1944 года, а его первая редакция была подготовлена к 1945 году. И к апрелю следующего года с учетом замечаний и согласований план был доработан и в июне утвержден, — рассказывает эксперт.

Центр — сердце города

Когда масштаб строительства только первой очереди составляет 650 000 квадратных метров, вероятно, довольно сложно определиться, с чего начать, ведь повсюду разруха. Так с какого района началась новая страница в архитектурной истории столицы?

На вопрос отвечает Римма Рум, заместитель директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

«Первым после войны в Минске начали восстанавливать Центральный район — в частности, прилегающие к улице Ленина (ныне проспект Независимости) кварталы, а также окрестности площади Ленина (ныне площадь Независимости). Начали именно с центра в связи с тем, что властям важно было восстановить административные здания и главные улицы, чтобы показать возрождение города. Кроме того, здесь сохранились уцелевшие коммуникации, что ускоряло работы. Архитектор Михаил Парусников спроектировал новый центр как парадный «фасад социалистического Минска.

Оба эксперта упомянули интересный факт. Оказывается, генплан по восстановлению Минска был размещен на огромном планшете (5х5 метров!) прямо на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Володарского, чтобы горожане активно помогали. Даже была установлена норма: 15 часов в месяц каждый минчанин должен был потрудиться на расчистке улиц. К общественной нагрузке привлекались все граждане от 15 до 65 лет.

Первый масштабный общегородской воскресник состоялся 8 октября 1944 года. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в зале «Беларусь после освобождения в 1944-1950 годов. Память о войне экспонируется картина Моноса Моносзона, на которой художник запечатлел трепетный момент народного единения — общими силами во что бы то ни стало вернуть родному городу уютный вид. Впечатление от полотна дополняют две инсталляции на тему восстановительных работ: одна посвящена столице, а вторая — остальным городам республики. И, конечно, «Личные книжки восстановителя г. Минска тоже представлены на витринах. Их выдавали в исполкомах, чтобы вносить туда сведения о работе на благо города.

Исследователям на заметку

В архивах Беларуси и России сохранилось множество документов, содержание которых помогает более полно воссоздать картину первой послевоенной пятилетки и всесторонне изучить данный исторический отрезок, когда ударными темпами шло преображение Минска. Святослав Кулинок говорит, что комплекс единиц хранения в архивах весьма разнообразен:

«Основной массив документов хранится в Белорусском государственном архиве научно-технической документации. Там представлены документы проектных институтов, которые занимались восстановлением Минска, а также личные фонды архитекторов, участвовавших в застройке. В фондах Национального архива Республики Беларусь — документы высших органов государственной власти, отвечающих за организацию процесса восстановления: Совет народных комиссаров, различные наркоматы, ведомства. Есть также фотоматериалы в архиве фонда кино-, фоно- и фотодокументов в Дзержинске.

В Государственном архиве Российской Федерации тоже есть в наличии ряд свидетельств эпохи, прямо или косвенно касающихся этой темы. В перечне постановлений и распоряжений Совета народных комиссаров СССР, который опубликован в открытом доступе на сайте, можно найти сведения, например, об учреждении Театрального института (ныне Белорусская государственная академия искусств), об организации велосипедного завода Наркомсредмаша (подписано Лаврентием Берией), о разрешении СНК Литовской ССР провести республиканский месячник по сбору и вывозке напольного камня для строительства автомагистрали Минск-Кенигсберг (подписано Вячеславом Молотовым) — и список можно продолжать. С бытовой точки зрения интересно Постановление СНК СССР № 1632 от 29 ноября 1944 «О жилищно-санитарной норме в г. Минске. Согласно информации, предоставленной начальником отдела научно-информационной и справочной работы ГА РФ Ириной Байковой, в постановлении указано количество жилой площади на человека — 6 квадратных метров (без учета отдельных случаев). Совсем немного, но для людей, которые лишились дома, на тот момент и это было спасением.

Города-побратимы Минска

В настоящий момент у Минска официально 37 городов побратимов из разных стран мира. Большинство из России. В декабре 2024 года к ним присоединилась Казань. А после войны Минск помогали восстанавливать практически все республики Советского Союза. Римма Рум приводит конкретную статистику:

«На восстановление народного хозяйства Беларуси руководством СССР были выделены крупные денежные ассигнования: более 1,5 миллиардов рублей только за 1943-1945 года. Разумеется, восстановление города было невозможно без помощи других советских республик. Первое место по объему оказанной помощи конечно занимала РСФСР. Например, от рабочих Горьковской, Ярославской и других областей в 1944 году поступило 487 вагонов с грузом. Москва направляла архитекторов для проектирования новых кварталов. Значительная часть нынешнего проспекта Независимости была возведена специалистами из города-побратима Минска — Ленинграда. В Ленинграде был отлит послевоенный памятник Ленину, который стоит у Дома Правительства на площади Независимости.

Интересно, что в современных списках городов-побратимов почему-то нет Волгограда. А ведь именно Сталинград, сам почти до основания разрушенный, тоже отправлял многочисленные строительные бригады в Минск. И даже в фундамент дома №31 на сегодняшнем проспекте Независимости когда-то были заложены кирпичи из знаменитого Дома Павлова.

«Здание минского ГУМа — дар украинского народа. Проект ГУМа и материалы для его постройки были предоставлены УССР. В октябре 1944 года эшелон с подарками разрушенному Минску отправила молодежь Туркмении. Азербайджанская ССР обеспечивала Минск нефтепродуктами для строительной техники. Над восстановлением города работали специалисты из Грузии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Прибалтийских республик. Всего в 1944-1945 годах белорусский народ получил от братских республик различных материально-технических ценностей на сумму 8,2 миллионов рублей, — подводит итоги Римма Рум.

Город — это люди

Широкие улицы и проспекты, чудесные сады и парки, красивые здания университетов и школ — ничего бы не было, если бы не упорный труд самоотверженных людей, настоящих созидателей эпохи. Живы ли еще участники восстановительных работ и поддерживает ли «Белорусский союз архитекторов с ними связь?

Сергей Сергачев

член Совета «Белорусского союза архитекторов», профессор кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» архитектурного факультета Белорусского национального технического университета (БНТУ):

«К глубокому сожалению, никого из активных участников архитектурного процесса, сопровождавших восстановительные работы в Минске, нет в живых. Однако последующие поколения архитекторов продолжали их работу, развивали идеи, заложенные в градостроительную структуру, и в итоге создали сегодняшнюю столицу Беларуси.

Город-герой Минск является символом стойкости, мужества и единства белорусского народа, который не потерял исторической памяти и чтит подвиг своих предков. В каждом кирпичике послевоенной застройки запечатлена вера людей в светлое будущее.