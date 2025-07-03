С какими неприятностями сталкивались метростроевцы в Ленинграде

Ленинградский метрополитен стал вторым в СССР после московского. Его открытие состоялось 15 ноября 1955 года. На данный момент внеуличная транспортная система состоит из 5 линий и 73 станций, которые дались метростроевцам непросто. Во время прокладки они то и дело натыкались на неприятные находки.

«Живые» плавуны

Российский диггер, известный под псевдонимом Матвей Гречко, рассказывал – песчаные или супесчаные грунты с большим содержанием влаги, называемые плавунами, стали самыми неожиданными находками, с которыми пришлось столкнуться питерским метростроевцам. Дело в том, что плавуны имеют свойство разжижаться при механическом воздействии. В 70-х годах один из участков ленинградского метрополитена (Кировско-Выборгская линия) пришлось даже замораживать с применением жидкого азота, что ранее никто не делал в строительстве. В начале 90-х годов плавун опять прорвался, поэтому новый тоннель после ремонта начал функционировать только в начале нулевых.

Гречко также обращал внимание – может создаться впечатление, что плавуны живут своей жизнью. Между микроскопическими организмами, обитающими в этой смеси воды, глины и песка, якобы существует взаимосвязь. Сторонники мистификации уверены – эта сущность противится вторжению человека в свою среду и по-своему старается прогнать его.

Здоровенные валуны

Начальник службы по связям с общественностью ОАО «Метрострой» Екатерина Гигиняк вспоминала – проблем метростроевцам доставляли огромные камни, диаметр которых мог достигать 1,5-2 метров. Спецтехника с ними справиться не могла, поэтому строителям приходилось «выкорчёвывать» эти валуны из земли вручную.

По словам Гигиняк, в этом вопросе на данные геологоразведки полагаться всецело нельзя. Полной картины они не дают, поэтому огромный валун может появиться в любом месте.

Гигантские крысы и тараканы

Некоторые машинисты поездов уверяют, что видели гигантских крыс. А в 2009 году питерская подземка якобы пережила нашествие тараканов размером с банковскую карту. Генеральный директор петербургской дезинсекционной компании «ДезСпец» Алексей Назаров констатировал – в Северной столице тараканов полно, но метро они пока что «не атакуют».

Конечно, есть множество легенд о захоронениях трупов умерших в блокаду в шахтах недостроенного метро (строительство ленинградского метрополитена на время Великой Отечественной войны приостановливали). Ещё диггеры любят пугать слушателей байками о призраках погибших метростроевцев. Но за время прокладки метро в городе на Неве ни одна могила на пути строителей не встретилась.