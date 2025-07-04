Куликовская битва: какие народы поддержали русское войско

Куликовская битва, произошедшая 8 сентября 1380 года на поле Куликовом, стала переломным моментом в истории Руси. Победа Дмитрия Донского над войском Мамая не только укрепила авторитет Москвы, но и показала, что объединённые силы русских земель способны противостоять Орде. Однако на стороне Дмитрия сражались не только русские, но и представители других народов и государств, чей вклад оказался значимым.

© Ивон Адольф «Битва на Куликовом поле»

Русь перед битвой

В XIV веке Русь находилась под игом Золотой Орды, выплачивая дань и страдая от набегов. Московское княжество под руководством Дмитрия Ивановича (впоследствии прозванного Донским) постепенно набирало силу, объединяя русские земли. Куликовская битва стала ответом на попытку темника Мамая, неформального правителя Орды, восстановить контроль над Русью после отказа Дмитрия платить дань в прежнем объёме. Войско Мамая было многонациональным, включая татар, аланов, черкесов и даже наёмников из генуэзских колоний в Крыму. Чтобы противостоять такой силе, Дмитрию пришлось собирать союзников из разных уголков Руси и за её пределами.

Русские княжества: основа войска

Главную часть войска Дмитрия Донского составляли силы русских княжеств, признавших главенство Москвы. Московское княжество выставило основное ядро армии, включая ополчение из городов и сёл. К Дмитрию присоединились князья из других земель, таких как:Суздальско-Нижегородское княжество: Князья Андрей и Дмитрий Константиновичи прислали свои отряды. Суздальская земля была важным союзником, несмотря на прежние конфликты с Москвой. Ростовское княжество: Ростовские князья, подчинявшиеся Москве, также внесли вклад, предоставив воинов. Ярославское княжество: Ярославские дружины участвовали в сражении, укрепляя силы Дмитрия. Тверское княжество: Хотя Тверь была давним соперником Москвы, часть тверских воинов, вероятно, присоединилась к Дмитрию, так как победа над Ордой была в интересах всех русских земель.

Кроме того, в войске были ополченцы из других северо-восточных княжеств, таких как Стародубское и Муромское.

Однако стоит отметить, что не все потенциальные союзники поддержали Дмитрия. Например, Новгород и Псков не прислали войск, а Олег Рязанский, опасаясь мести Мамая, занял нейтральную позицию, что позже вызвало упрёки в его адрес.

Литовские союзники

Одним из ключевых союзников Дмитрия Донского стало Великое княжество Литовское, точнее, его восточные территории, населённые преимущественно православными русскими. Войско Дмитрия включало отряды под командованием князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, сыновей великого князя литовского Ольгерда. Эти князья, правители Полоцка и Брянска, привели с собой воинов с земель современных Белоруссии и Украины. Их участие было особенно важным, так как они привнесли опыт борьбы с татарами и усилили войско профессиональными дружинниками.Андрей и Дмитрий Ольгердовичи выступили на стороне Дмитрия, несмотря на сложные отношения между Москвой и Вильной. Их мотивы были связаны с желанием ослабить Орду, которая угрожала и литовским землям. Историки отмечают, что литовские отряды, вероятно, включали не только русских, но и литвинов (предков современных белорусов).

Коренное население и другие народы

В составе войска Дмитрия Донского могли быть представители финно-угорских народов, населявших северо-восточные земли Руси, такие как вепсы, меря и мурома. Эти народы, интегрированные в русские княжества, участвовали в ополчении, хотя их роль была второстепенной. Также в летописях нет прямых указаний на участие других этнических групп, но присутствие отдельных воинов из поволжских или северных племён (например, коми или марийцев) не исключено, учитывая широкую географию сбора войска.