Почему провалилась «четвертая русская революция»

1917–1918 годы в России были временем бурных потрясений: Февральская и Октябрьская революции, свержение монархии, приход к власти большевиков и начало Гражданской войны перевернули страну. Однако среди этих событий выделяется ещё одно, менее известное, но значимое — восстание левых эсеров в июле 1918 года. Некоторые историки называют его «четвёртой русской революцией» из-за его амбициозных целей и попытки изменить ход истории.

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Союз и разлад большевиков с левыми эсерами

Левые эсеры, отколовшиеся от партии социалистов-революционеров в 1917 году, были ближайшими союзниками большевиков во время Октябрьской революции. Их идеология сочетала идеи социализма с акцентом на крестьянство, аграрные реформы и народовластие. Левые эсеры поддерживали лозунг «Вся власть Советам!» и вошли в коалиционное правительство с большевиками, занимая посты в Совнаркоме и ВЧК. Однако уже к 1918 году между союзниками наметился раскол.Главной причиной разногласий стал Брестский мир, подписанный большевиками с Германией в марте 1918 года.

Левые эсеры, возглавляемые Марией Спиридоновой и Борисом Камковым, резко выступили против мира, считая его предательством революционных идеалов. Они полагали, что договор, отдающий Германии огромные территории и ресурсы, подрывает борьбу за мировую революцию и интересы крестьянства. Кроме того, эсеры были недовольны продразвёрсткой — политикой большевиков по изъятию хлеба у крестьян, которая вызывала массовое недовольство в деревнях.

Восстание: попытка перехватить власть

К лету 1918 года напряжение достигло пика. Левые эсеры решили действовать, чтобы сорвать Брестский мир и вернуть революцию на «правильный» путь. Их план предусматривал захват власти в Москве и провоцирование войны с Германией путём громких акций. Восстание началось 6 июля 1918 года, в разгар Пятого Всероссийского съезда Советов, проходившего в Большом театре.

Ключевым событием стало убийство немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха, совершённое эсерами Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым. Этот акт был призван спровоцировать Германию на разрыв мира и возобновление войны, что, по мнению эсеров, могло бы оживить революционное движение. Одновременно левые эсеры захватили здание ВЧК на Лубянке, арестовав Феликса Дзержинского, и начали распространять листовки, призывающие к свержению большевиков.Восстание охватило несколько районов Москвы. Эсеры заняли телеграф и некоторые административные здания, провозгласив себя «революционной властью». Они надеялись на поддержку крестьян и части рабочих, недовольных политикой большевиков. Однако их расчёты оказались ошибочными.

Почему «четвёртая революция»?

Термин «четвёртая русская революция» применяют к восстанию левых эсеров, чтобы подчеркнуть его амбициозные цели. Историки, такие как Александр Рабинович, отмечают, что эсеры стремились не просто к локальному бунту, а к радикальной смене курса революции. Первая революция (1905–1907) заложила основы борьбы за реформы, Февральская (1917) свергла монархию, Октябрьская (1917) привела к власти большевиков.

Восстание левых эсеров 1918 года рассматривалось ими самими как попытка «исправить» Октябрь, вернуть власть Советам и возродить идеалы народовластия, которые, по их мнению, большевики предали. Эсеры рассчитывали, что их действия вдохновят массы на новое революционное движение, которое перерастёт в общенациональный переворот. В этом смысле их восстание имело революционный характер, хотя и не достигло поставленных целей.

Поражение и последствия

Восстание было плохо организовано и не получило широкой поддержки. Большевики, под руководством Ленина и Троцкого, оперативно мобилизовали силы, включая латышских стрелков и Красную гвардию. К 7 июля восстание было подавлено: эсеры были вытеснены из занятых зданий, а их лидеры арестованы. Яков Блюмкин, несмотря на участие в убийстве Мирбаха, позже был помилован и вернулся в ряды большевиков, что показывает сложность политических интриг того времени.

Поражение левых эсеров имело далеко идущие последствия. Во-первых, большевики окончательно закрепили свою монополию на власть, устранив последних коалиционных союзников. Левые эсеры были объявлены вне закона, их партия разгромлена, а многие лидеры репрессированы.

Во-вторых, подавление восстания усилило репрессивную политику большевиков, включая расширение полномочий ВЧК и начало Красного террора, объявленного вскоре после событий июля 1918 года.

В-третьих, провал восстания ослабил позиции крестьянских движений. Левые эсеры, выступавшие за интересы крестьян, потеряли влияние, что позволило большевикам усилить продразвёрстку и милитаризацию экономики, вызвавшие новые волнения, такие как Тамбовское восстание 1920–1921 годов.