Подземные ходы под Казанским Кремлем: легенды и вопросы без ответов

Под Казанским Кремлём, согласно легендам и рассказам местных жителей, могут скрываться старинные подземные ходы. Говорят, они соединяли Кремль с разными уголками города или даже проходили под рекой Казанкой. Тайны подземелий Казанского Кремля: правда или вымысел - об этом подробнее на сайте Туристас.

Подтверждённые источники свидетельствуют, что в XVI веке действительно существовал тоннель от башни Нур-Али к роднику за стенами. Этот источник был ключевым для осаждённой Казани, и его уничтожение в 1552 году войсками Ивана Грозного стало переломным моментом в обороне города. Позднее следы старых ходов находили в XIX веке при ремонтах Тайницкой башни и при установке памятника Александру II. Археологи в XX веке подтвердили их существование.

Под домами рядом с Кремлём находили глубокие подвалы с арочными проёмами, похожими на входы в тоннели, но их направление остаётся неясным. Легенда о ходе под Казанкой выглядит сомнительно — для XVI века это было бы технически невозможно, да и доказательств нет. Весной 2025 года рабочие вновь обнаружили подземные помещения рядом с мэрией, что породило догадки о возможной связи с Кремлём. Однако подтверждений так и не появилось.

На сайте музея-заповедника тема подземелий вообще не освещается. Хотя историки уверены в существовании некоторых ходов, общая картина остаётся фрагментарной. Новые открытия могут пролить свет на эту загадку, но пока подземелья Казанского Кремля — это смесь исторических фактов, недоказанных версий и захватывающих мифов, которые питают интерес к теме уже не одно столетие.