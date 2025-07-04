Операция «Захоронение»: где Хрущев собирался перезахоронить вождя народов

Официально Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта 1953 года, хотя ряд историков эту дату оспаривает. Спустя четыре дня — 9 марта — тело отца народов было помещено в открытом саркофаге в Мавзолее рядом с мумией Владимира Ильича.

Развенчание культа личности

Вскоре после смерти вождя Хрущев начал потихоньку выдавливать из руководства партии представителей «старой гвардии». Решительным поворотом стал XX съезд ЦК КПСС, на котором культ личности Сталина был осужден официально. Началась повальная антисталинизация страны, которая к XXII съезду КПСС (30 октября 1961 года) дозрела до решения вынести тело Иосифа Виссарионовича из Мавзолея.

В упрек мертвому вождю ставились «серьезные нарушения ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей». В свете этого партия признала «нецелесообразным дальнейшее сохранение в мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина». Несмотря на то, что решение было единогласным, озвучивать его народу побоялись.

Народное возмущение

И не зря. Ведь в 1956 году после выступления Хрущева с докладом на XX съезде в Тбилиси случились массовые беспорядки, которые пришлось усмирять с помощью армии. Чего-то подобного можно было ждать и после решения о захоронении тела Сталина. Командир Кремлевского полка Федор Конев рассказывал, что по распоряжению партии он и другие высокопоставленные лица переодевались в гражданское и выходили на улицы, чтобы послушать, о чем говорят люди. По его словам, содержание многих разговоров сводилось к следующему: «Почему этот вопрос решили, не посоветовавшись с народом?».

Именно поэтому первоначальное предложение Хрущева перезахоронить Сталина на Новодевичьем кладбище — рядом с могилой его жены — было отклонено. Высказывались опасения, что народ, возмущенный столь вольным отношением к останкам вождя, может не просто возмутиться и взбунтоваться, но даже выкрасть тело. После недолгих обсуждений местом захоронения выбрали некрополь у Кремлевской стены. В отличие от Новодевичьего кладбища он находился под присмотром и контролем.

Операция «Захоронение»

Само погребение произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года. Для тайной операции Красная площадь была закрыта под предлогом репетиции парада. Перед захоронением с кителя Сталина сняли Орден Героя Социалистического Труда и золотые пуговицы. Когда гроб накрывали крышкой, а позже — опускали в могилу, все участники церемонии не скрывали слез. По воспоминаниям вышеупомянутого Конева, гроб, согласно приказу свыше, надлежало накрыть двумя железобетонными плитами, но сотрудники ограничились тем, что просто засыпали его землей. Причем перед этим почти каждый участник церемонии, по старой христианской традиции, бросил горсть земли на крышку гроба…