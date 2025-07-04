Как пенсионеру удавалось выживать в суровых условиях 21 день

Житель Красноярского края, 66-летний инженер Виктор Виноградов, отправившись за грибами, заблудился в тайге. Три недели он скитался по диким лесам, не имея с собой ни еды, ни навигатора, ни даже теплой одежды. Его спутником стал бультерьер Тор – преданный пес, который не оставил хозяина в одиночестве. После масштабных поисков, в которых участвовали полиция, волонтеры, спасатели и родные, мужчина неожиданно сам вышел к людям. Эта история – о силе духа, человеческой привязанности и чуде выживания.

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Пропажа: от грибов до исчезновения

Житель поселка Подгорный Виктор Виноградов решил провести время на природе — вместе со своей собакой Тором он отправился на дачу в СНТ «Рассвет». Это было обычное занятие для пенсионера: осенью он всегда брал отпуск на работе и занимался обустройством домика.

3 октября Виктор сообщил жене, что собирается сходить за грибами. Облачно, но тепло. Надев легкую ветровку, футболку и спортивные штаны, он взял с собой собаку и направился в лес. Но обратно так и не вернулся.

Семья заметила исчезновение только через несколько дней. Виктор часто терял телефон или забывал зарядить его, поэтому первые тревоги возникли не сразу. Когда родные приехали на дачу, оказалось, что мужчины нет дома. Беспокойство переросло в панику. 6 октября в полицию было подано заявление о пропавшем человеке.

Поиски: надежда и отчаяние

Полиция, спасатели, волонтеры и родные начали масштабную операцию. Поиск вели круглосуточно, использовали квадроциклы, дроны с тепловизорами, водолазов. Проверили реки, озера, избушки, прошли более 124 километров тайги. Организация «Поиск пропавших детей» также приняла участие в розысках.

Но дни шли, а следов Виктора и его собаки не находили. Надежда на то, что они живы, стремительно таяла. Родные перебирали все возможные варианты: встреча с медведем, несчастный случай, преступление… Каждый день был как испытание.

Дочь Виктора, Татьяна, вспоминает эти дни как настоящий ад:

«Мы были в диком состоянии. Не знали, что делать. Переживали за отца, за собаку... Мы понимали, что у него ничего с собой нет, кроме телефона и нескольких спичек».

Жизнь в тайге: три недели выживания

Виктор очнулся в лесу, потеряв ориентировку на местности. Солнце скрылось за тучами, местность была ему знакома лишь частично. Он перепутал направления, заблудился. У него не было ни еды, ни воды, ни навигационных средств. Только маленький пакет, спички и преданный пес Тор.

Первым делом он решил двигаться вдоль ручья — как учили еще в школе:

«Если потерялся в лесу — иди по воде, найдешь людей».

Но погода и рельеф сделали свое дело. Бурелом, холмы, перевалы — все это затрудняло движение. Чтобы согреться, Виктор строил шалаши из веток пихты, ночью спал, прижавшись к собаке. Еду искал в лесу: рябина, кедровые орешки, сосновая смола. Иногда попадались ягоды. А однажды они нашли охотничью избушку. Там оказалось немного растительного масла, спички, керосинка. Это стало спасением: можно было развести огонь и немного согреться.

В одной из таких избушек Виктор сделал примитивную мышеловку из банки и масла. Мышей он ловил и жарил для собаки.

Страх, холод и надежда

Однажды Виктор и Тор встретили медведицу с детенышем. Страх охватил мужчину, но он быстро сориентировался: прижал собаку к себе, зажал пасть, чтобы тот не залаял. Медведи ушли. Этот момент остался в памяти как один из самых страшных.

Но были и моменты, когда надежда поддерживала. Чтобы не сойти с ума от одиночества, Виктор пел песню «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Эти слова помогали ему идти вперед, сохранять рассудок и силы. Он потерял счет дням и ночам. Шел, не зная, куда. Однажды силы совсем оставили Тора — собака больше не могла идти. Виктор взял его на руки и продолжил путь. Ноги болели, тело истощалось, но он знал: нужно выбраться. Где-то там, за деревьями, его ждут люди.

Спасение: звук машины в лесу

На 21-й день своих странствий Виктор услышал сигнал автомобиля. Это был трактор, работавший в поселке Кускун. Мужчина и собака вышли к людям. До дачи было около 25 километров по прямой, но сколько именно он прошел — не знает.

Сначала Виктор отказался от госпитализации. Зачем, если его жена — врач? Но вскоре стало понятно: без помощи специалистов не обойтись. После трех недель в тайге он сильно похудел, оброс, но был жив. Жива была и его верная собака.

Семья узнала о спасении, когда Виктор сам позвонил жене с чужого телефона. Эмоции невозможно передать словами.

Уроки выживания и человечности

Эксперты отмечают: в экстремальной ситуации поведение человека может быть непредсказуемым. Даже опытные туристы могут потерять ориентировку, особенно если погода меняется. Виктор, хоть и знал лес, столкнулся с тем, что природу нельзя предугадать.

Оксана Василишина, руководитель группы «Поиск пропавших детей – Красноярск», говорит:

«Когда человек оказывается один в лесу, он начинает действовать интуитивно. Часто он пытается найти короткий путь, вместо того чтобы идти по реке или вдоль ЛЭП. Это увеличивает риск».

Но даже в таких условиях главное — не терять надежду. Виктор доказал, что жизнь возможна даже в самых безвыходных ситуациях. А Тор напомнил нам, что преданность и любовь могут стать опорой, когда кажется, что уже ничего не остается.

История Виктора Виноградова — не просто рассказ о выживании. Это история человеческой силы, семейной любви и веры. Она напоминает нам, что даже в самые тяжелые времена важно помнить: где-то рядом есть те, кто тебя любит, кто не сдается и кто ждет.