«Дикая банда милиционеров»: как жил человек, ставший отцом советского рэкета

Для большинства из нас рэкет — это что-то из мятежных 90-х годов. Тогда как грибы после дождя появлялись фирмы, сразу превращавшиеся в мишени для вымогателей. Но этот вид криминального бизнеса гораздо старше, чем можно подумать. Одним из первых в СССР рэкетиров был Геннадий Карьков по прозвищу Монгол. Он успешно «стриг шерсть» с теневиков в 60-70-х годах. Уголовники из шайки Монгола расправлялись со строптивыми предпринимателями не менее жестоко, чем их коллеги из постперестроечной России.

© Соцсети

Геннадий Карьков появился на свет в 1930 году в деревне Кулебаки Нижегородской области. Как проходило детство и ранняя юность Гены неизвестно. Его биография начинается в начале 50-х годов, когда он переехал в поисках работы в Московскую область. Карьков работал строителем в одном из колхозов, получая скромную зарплату.

Но Карьков уже жил плохо в родных Кулебаках и не собирался больше прозябать. Подробности его первого дела покрыты мраком, но точно известно, что в 1955 году Геннадий получил свой первый срок. Его статья называлась «Хищение государственного имущества, совершенное организованной группой».

В то время это было серьезное преступление, поэтому суд не проявил снисхождения к впервые судимому парню. Ему дали 10 лет строгого режима. Время в неволе Карьков провел с пользой для себя. В СИЗО и позднее, в лагерях, он познакомился с авторитетными уголовниками. Один из них — Лев Генкин, известный как Сиська, стал его близким другом.

Хотя Генкин и был моложе Карькова на 3 года, это была уже его третья отсидка. Впервые его осудили еще в 14 лет и на момент знакомства он уже был большим авторитетом среди криминалитета. Сидеть друзьям пришлось в суровой Архангельской области, с ее морозами и пронизывающими ветрами. Но Карькову повезло — в 1961 году вышел новый Уголовный кодекс, согласно которому наказание по многим статьям было смягчено.

Беспроигрышный план

После пересмотра дела Геннадий вышел на свободу в 1961 году, отбыв чуть больше половины срока. На воле Карьков тут же погрузился в пучину преступной деятельности, промышляя кражами и грабежами. Пят лет ему везло, но в 1966 году 36-летнего вора поймали на горячем во время кражи. Преступник получил три года, которые ему пришлось отсидеть полностью.

После освобождения Карьков встретил Сиську. Тот тоже времени зря не терял и уже мог похвастаться 6 судимостями. Друзья стали держать совет, как жить дальше и чем промышлять. Геннадий предложил беспроигрышный на его взгляд способ. Его идея заключалась в ограблении тех, кто наверняка не пойдет в милицию с жалобой. Он имел в виду теневиков — находящихся вне закона предпринимателей.

В СССР владельцы частного бизнеса сильно рисковали. Если их ловили, то наказание могло быть строже, чем за убийство. Поэтому они не обращались в милицию, даже если становились жертвами грабежей и вымогательств. В конце 60-х годов нелегальные предприниматели зарабатывали в самых разных сферах. Это были фарцовщики, ювелиры, валютчики, антиквары и «цеховики», выпускавшие разный ходовой и дефицитный товар.

Монгол, Япончик, Балда и другие

Определившись с целью, Карьков и Генкин начали собирать банду. Вскоре в их подчинении были 30 отпетых негодяев, имевших судимости по самым разным статьям. Среди них был авторитет Владимир Быков по прозвищу Балда и никому еще неизвестный бывший студент циркового училища Вячеслав Иваньков, которого прозвали Япончиком. Самого Карькова из-за его азиатской внешности стали называть Монголом.

Про Иванькова, ставшего со временем королем российского криминала, стоит рассказать отдельно. На кривую дорожку он встал относительно поздно — в 25 лет. Первый раз его поймали на краже, но не посадили, а направили лечиться в психиатрическую клинику. Выйдя из лечебницы, он сразу примкнул к банде Монгола.

Япончик оказался очень полезным и вскоре стал в банде фигурой номер два. Он раздобыл два комплекта милицейской формы, наручники и даже удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Чтобы получить настоящие документы, он напоил милиционера водкой со снотворным, а затем обчистил его карманы.

Дикие милиционеры

В начале 70-х годов на всю Москву прогремела «дикая банда милиционеров». Информация о ней передавалась между теневыми предпринимателями. Доходила она и до правоохранителей, но никто не заявлял о совершенных преступлениях. Люди в милицейской форме врывались в подпольные офисы и квартиры теневиков. Они требовали деньги и драгоценности, убеждая отдать все угрозами и зверскими пытками.

Особо стойких воротил бизнеса преступники «разводили» постановочными сценами. Например, одного строптивого дельца погрузили в фургон и повезли в лес. По дороге автомобиль остановил сотрудник ГАИ, потребовавший открыть кузов. Едва двери распахнулись, и испуганная жертва увидела человека в форме, раздались выстрелы и милиционер упал. Жертве тут же объяснили, что она обречена, так как стала свидетелем убийства.

Отчаявшийся теневик начал умолять сохранить ему жизнь и выдал все тайники с ценностями. После этого «застреленный» милиционер, которого играл Иваньков, как ни в чем не бывало, ожил. Но такие спектакли устраивали редко. Чаще всего жертву вывозили в лес к приготовленной яме, заколачивали в гроб и начинали засыпать землей. Иногда ящик с несчастным, как в цирке, распиливали двуручной пилой. Только все было по-настоящему и поэтому не выдерживали даже самые стойкие.

При первой встрече Монгол и его подельники забирали все, что им нравилось. Но это не означало, что пострадавшего оставляли в покое. Ему настоятельно рекомендовали развивать бизнес и облагали ежемесячной данью. Это уже был не разбой, а классический рэкет.

Просчет Монгола

Дела бандитов резко пошли в гору. В их руках оказались сначала десятки, а потом и сотни тысяч рублей. Монгол осуществил давнюю мечту — купил новый автомобиль «Победа», который был одним из самых престижных в ту пору. Расчет бандитов был безошибочным — даже серьезно пострадавшие от их рук люди не шли в милицию с заявлениями. Многие вообще верили, что их грабили и пытали настоящие милиционеры.

Но Геннадий Карьков не учел, что доведенные до отчаяния люди способны на самые нерациональные поступки. Так и случилось. Один из цеховиков, выплачивавший ежемесячно поборы, не выдержал и отправился в прокуратуру. Он посчитал, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

Сперва пострадавшему от бандитов не поверили. Больно уж нелепой была история про налетчиков в форме. Но вскоре в милиции убедились, что банда вполне реальна. Однажды, во время рейда, оперативника нашли бандитскую «хату», куда воры сносили краденное. В квартире милиция застала нескольких уголовников, но там не было и следа их добычи. В ходе допроса задержанные рассказали, что их убежище ограбили… милиционеры.

Сомнений не оставалось — «дикие милиционеры» все же существовали. Выйти на них оказалось несложно. Монгол и его товарищи были так уверены в своей неуязвимости, что почти не соблюдали конспирацию. Пообщавшись с несколькими осведомителями, правоохранители вышли на одного из членов банды, а затем и на ее главарей.

Арест и суд

Монгола арестовали в августе 1971 года. Сотрудники милиции надели на него наручники прямо на улице, возле входа в магазин. Затем по одному поймали и остальных членов банды. Дольше всех удавалось скрываться Балде. Его задержали в начале 1972 года на одной из конспиративных квартир.

Суд над бандой «диких милиционеров» состоялся в 1972 году. Удивительно, но процесс активно освещался в советских СМИ, чего раньше не бывало. Правоохранители назвали дело банды Монгола одним из самых сложных в истории московской милиции. Почти все бандиты получили по 15 лет лишения свободы. Столько же дали и Карькову. Но из них Монгол должен был 10 лет отсидеть в тюрьме, на самом строгом из всех возможных режимов.

© Монгол после ареста

Как это ни странно, но один из главарей — Вячеслав Иваньков, остался на свободе. Вскоре он сколотил свою банду и начал путь к вершинам криминального мира. Что касается Монгола, то 10 лет в тюрьме серьезно подорвали его здоровье. Он освободился досрочно в 1981 году. Все были уверены, что он возьмется за старое, но этого не произошло.

Карьков продолжал вращаться в криминальной среде, но сам преступлений уже не совершал. С каждым годом он все больше времени проводил в больницах и умер от цирроза печени в одной из больниц Москвы в 1994 году.