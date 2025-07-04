Коты Эрмитажа: как пушистые стражи стали частью истории музея

В Зимнем дворце, где расположен Эрмитаж, живут необычные обитатели — коты. Эти пушистые «сотрудники» помогают бороться с грызунами и стали настоящим символом музея. Всё началось при Петре I, который привёз кота из Голландии, а позже императрица Елизавета пополнила «штат» казанскими охотниками на крыс. При Екатерине II коты получили особый статус — защитников картинных залов, ведь мыши представляли реальную угрозу для шедевров.

Во время блокады Ленинграда животных не стало, и музей снова заполонили крысы. После войны котов завезли заново, и с тех пор они снова живут в Эрмитаже. Сейчас их около 50, все под присмотром: у каждого — своё «досье», регулярные осмотры и личные обязанности. Некоторые стали звёздами, как кот Ахилл, прославившийся на чемпионатах мира по футболу своими «прогнозами».

Ежегодно в музее отмечают День Эрмитажного кота — праздник с экскурсиями и играми. А когда коты стареют, для них находят добрые руки. Эти животные — не просто охрана, а душа музея и живая связь с его историей. Подробности о том, как коты являются охранниками в Эрмитаже, можно узнать на сайте Туристас.