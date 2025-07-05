Как жил и умер Твиттер-киллер, который убил девять человек за 70 дней

В 2017 году в ночь на Хеллоуин японская полиция ворвалась в квартиру 27-летнего Такахиро Сираиси в городе Дзама. Впоследствии ее окрестили в прессе «домом ужасов». Во время обыска полицейские нашли девять человеческих голов и 240 костей — достаточно улик для того, чтобы кто-нибудь взялся за сценарий очередного тру-крайм-сериала. Только перед правоохранителями стоял не жуткий киллер в маске с мачете в руках, а субтильный молодой японец. Спустя почти восемь лет Сираиси, получивший прозвище Твиттер-киллер, был казнен через повешение. Это событие положило конец почти трехлетнему перерыву в исполнении смертных приговоров на территории страны.

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Как раскрыли преступления Такахиро Сираиси

Сираиси попал под подозрение после того, как брат его последней жертвы — девушки по имени Икуко — забил тревогу из-за ее внезапного исчезновения. Через три дня бесплодных попыток связаться с сестрой он зашел в ее аккаунт в социальной сети Twitter (сейчас она известна как X). Мужчина обнаружил в личных сообщениях тревожную переписку. Из нее он узнал, что Икуко не хотела жить и искала в Twitter партнера, который тоже думает о смерти.

«Я хочу умереть, но боюсь делать это в одиночку. Если есть кто-то, кто хочет умереть вместе, напишите мне в личные сообщения. Мне 23, живу в Токио. Будет плюсом, если у вас есть машина. Спасибо за подписку», – Икуко, первая жертва Сираиси.

Написавший ей мужчина предостерегал Икуко от использования способа самоубийства, который она упоминала в своем посте. По его словам, он имеет много нежелательных последствий. Вместо этого незнакомец предлагал другой метод и свою помощь. Девушка согласилась. По переписке было понятно, что они собирались встретиться.

Брат Икуко решил действовать. Он опубликовал в аккаунте сестры твит, где описал ее собеседника и контекст их разговора. Также он попросил других пользователей дать ему знать, связывался ли этот человек с кем-то еще. На его просьбу отозвалась девушка, которая общалась с Сираиси, но так и не встретилась с ним. Она предложила свою помощь. Вместе с полицией они организовали целую операцию, чтобы взять преступника с поличным.

Девушка написала Сираиси, что больше не хочет жить, и попросила помочь ей. Мужчина согласился и назначил встречу. После этого он повел новую жертву к себе домой. Как только они переступили порог, в квартиру маньяка ворвались правоохранители. Сираиси остался невозмутим, когда понял, что происходит. Он не оказывал сопротивление и не пытался сбежать. На вопрос, где Икуко, Сираиси указал на холодильник у входной двери и просто сказал:

«Она там».

В крохотной квартире площадью всего 13,5 метра полицейские нашли останки девяти человек — восьми женщин и одного мужчины.

Как Сираиси стал Твиттер-киллером

После ареста Сираиси не пытался отпираться и во время допросов в деталях рассказал о своих преступлениях. Он открыто признал, что им двигали лишь две вещи — секс и деньги. Причем деньги — в первую очередь.

Детство Сираиси было ничем не примечательным. Он родился 9 октября 1990 года в обычной семье со средним достатком. Рос тихим и добрым, учеба давалась ему непросто, зато спорт оказался его сильной стороной. Как многие мальчики, он был увлеченным геймером, зависимым от игр. Но что превратило его в маньяка? Даже его мать, казалось, не могла найти объяснения. В письменном заявлении во время суда в 2020 году она сказала, что ее сын и мухи бы не обидел.

Тревожные звоночки начались в подростковом возрасте. У него было мало друзей, родители позже развелись. Один из его одноклассников уже после ареста Сираиси рассказал местным СМИ, что он и другие мальчики играли в «удушающие игры» — душа друг друга до тех пор, пока не теряли сознание.

После неудачной попытки поступить в университет Сираиси перебивался случайными заработками, затем устроился кассиром в местный супермаркет. Но вскоре уволился из-за низкой зарплаты, недовольный тем, что выпускники университетов на той же должности могли зарабатывать больше него.

Желая легких денег, он стал вербовщиком в квартале красных фонарей Кабуки-тё в токийском районе Синдзюку. Он бродил по улицам, пытаясь вовлечь несовершеннолетних девочек в проституцию. Вскоре он начал использовать Twitter для поисков, развивая умение убеждать молодых женщин делать то, что он хочет.

Но не все были очарованы Сираиси, он нажил врагов как онлайн, так и в реальной жизни. В конце концов кто-то донес на него, и его арестовали за незаконное вовлечение несовершеннолетних в проституцию. 29 мая 2017 года он получил условный срок. Хотя приговор позволил ему остаться на свободе, это фактически положило конец его карьере в Кабуки-те.

Одинокий и безработный, он нашел убежище в социальных сетях, создав относительно популярный аккаунт в Twitter. Примерно в это время он впервые вышел на охоту, сделав своей целью уязвимых женщин с суицидальными наклонностями. Он завоевывал их доверие, притворяясь, что и сам не хочет жить. Сираиси создал шесть разных аккаунтов с отсылками к суициду, в том числе @HangingPro, @IWantToDie, @Lonely. Через них он взаимодействовал с 37 разными пользователями.

Что Сираиси делал с жертвами

По словам Сираиси, он не планировал ничего кровавого. Его первоначальной целью было найти уязвимых женщин, за чей счет он мог бы жить, не работая. В одном из своих профилей в Twitter он представился так: «Я хочу помочь людям, которые действительно страдают. Пожалуйста, пишите мне в любое время».

В начале августа 2017 года он связался и встретился со своей первой жертвой — девушкой по имени Аой. Ей был 21 год, она проходила психиатрическое лечение и писала о желании умереть. Он быстро очаровал Аой, вскоре они вместе отправились искать жилье, чтобы съехаться. Сираиси убедил ее внести залог за аренду просторного лофта.

«Я использовал Twitter для поиска по ключевым словам вроде «я устала», «мне одиноко» и «я хочу умереть», потом подписывался на аккаунты авторов подобных постов и писал им личные сообщения. Легче убедить людей, у которых есть проблемы. Легче контролировать их. Если бы Аой работала и зарабатывала для меня деньги, я бы стал домохозяином и ничего не случилось бы», – Такахиро Сираиси, фрагмент из интервью.

Однако Сираиси ждал неприятный сюрприз — Аой подружилась с молодым человеком. Тихиро был 20-летним начинающим музыкантом. Как и Аой, парень боролся с суицидальными мыслями, и общие проблемы сблизили их. Сираиси стал ревновать и беспокоиться, что Аой потребует вернуть деньги, которые он ей задолжал, если вступит в отношения с Тихиро.

Поэтому он решил действовать, пока не стало слишком поздно. Он пригласил Аой к себе домой, где неожиданно ударил сзади по голове, оглушив ее. Ее бессознательное состояние внезапно оказалось триггером для сексуального возбуждения. Сираиси изнасиловал ее, прежде чем перерезать горло. Затем он забрал деньги, которые были у нее в сумочке.

Тянулись дни, его никто не искал. Ощущая эйфорию, Сираиси начал думать, что сможет избежать наказания за расправу над Аой.

«Вы можете подумать, что в этом есть что-то дьявольское. Когда я убил первого человека, это тяготило меня около трех дней. Но как только я решил, что из этого можно сделать способ заработка, у меня не осталось угрызений совести. Кроме того, зарабатывая, я мог попутно воплощать в жизнь свои сексуальные фантазии», – Такахиро Сираиси, фрагмент из интервью.

В тот раз Сираиси едва не попался — из-за Тихиро. Он не мог связаться с Аой и спросил Сираиси, где она. При этом он прямо намекнул, что девушки, должно быть, уже нет в живых. Обеспокоенный подозрениями Тихиро, Сираиси убедил его поужинать с ним.

Разумеется, зайдя в квартиру маньяка, молодой человек оттуда уже не вышел. Как и Аой, Тихиро был расчленен. Он стал единственной жертвой Сираиси мужского пола. Остальные жертвы были женщинами в возрасте от 15 до 26 лет.

«Я знал только ники в соцсетях, а не настоящие имена своих последующих жертв. Если мне кто-то нравился и у нее, казалось, были деньги, я не насиловал ее и оставлял в живых. Я хотел легких денег», – Такахиро Сираиси, фрагмент из интервью.

Как искусный манипулятор, он одновременно переписывался с несколькими суицидально настроенными женщинами, имитируя сострадание и постоянно меняя свой возраст, чтобы завоевать доверие и уважение. Соглашавшихся на общение девушек он приглашал к себе домой. За ужином и беседой Сираиси пытался понять, есть ли у них деньги. Если они оказывались состоятельны, он оставлял их в живых, надеясь жить за их счет.

Неподходящих на роль постоянной партнерши девушек он либо поил виски с колой, куда подмешивал транквилизаторы и снотворное, либо душил до потери сознания. Затем он насиловал их и расчленял тела.

«Если бы я отпустил их домой живыми после изнасилования, меня бы арестовали. Поэтому я избавлялся от них», – Такахиро Сираиси, фрагмент из интервью.

После третьей девушки Сираиси стал настолько уверен в себе, что перестал соблюдать меры предосторожности. Раньше он заставлял жертв оставлять предсмертные записки и выбрасывать смартфоны в море, чтобы в случае расследования искали утопленниц.

В момент расправы над четвертой жертвой — Дианой — он даже сожительствовал с женщиной, которую также встретил через Twitter, но оставил в живых. Он считал, что она может быть богата, потому что оказывала эскорт-услуги.

«Хотя она могла позвонить в полицию, я знал, что этого не произойдет. Мы знали друг друга некоторое время и создали чувство доверия, любви и взаимозависимости. Если бы меня арестовали, у нее тоже были бы проблемы — она это понимала», – Такахиро Сираиси, фрагмент из интервью.

Женщина сбежала, увидев изуродованный труп Дианы. Но, как и предсказывал Сираиси, не позвонила в полицию. К тому времени он так освоился с новым образом жизни, что мог избавиться от трупа за шесть часов. Соседи, давая показания, рассказывали, что из квартиры Сираиси постоянно воняло. Хотя киллер держал вентилятор включенным круглые сутки, это не помогло ему избавиться от запаха разложения.

Что происходило с Сираиси после ареста

Сираиси украл у своих жертв 500 тысяч йен наличными (около 274 тысяч рублей). Сам он охарактеризовал эту сумму как «досадно малую». Деньги очень интересовали Сираиси вначале, но отошли на второй план, когда он обнаружил, что чужая смерть может принести ему так много удовольствия.

Во время судебных заседаний Сираиси вел себя дерзко и не демонстрировал никакого раскаяния. Его адвокаты настаивали на менее строгом наказании. Они утверждали, что девушки с суицидальными намерениями сами соглашались на встречу с Сираиси, понимая возможный исход, — сами к нему стремились.

Однако прокуроры отвергли этот довод, подчеркнув, что преступления были преднамеренными, жестокими и совершались для собственного удовлетворения преступника. Сираиси и сам опровергал аргументы адвокатов, в частности, он заявил в суде, что ни одна из жертв не давала согласия умереть. Когда судья оглашал приговор, Сираиси выглядел скучающим.

Во время и после суда к Сираиси в тюрьму трижды приходил журналист Тэцуя Сибу, чтобы побеседовать с ним и понять, что двигало этим молодым мужчиной — как он всего за несколько месяцев превратился в монстра, бесстрастного и безжалостного. Но во время интервью перед ним каждый раз представал обычный скучающий парень, неотличимый от тысяч других молодых японцев.

«Мое первое впечатление — что он обычный молодой человек, которого можно встретить где угодно. Так и оказалось. Я думал, он будет одержимым, но он мог говорить на любые темы, как любой новый знакомый. Я был удивлен», – Тэцуя Сибуи, журналист.

В их последнем интервью — уже после оглашения приговора — Сираиси признался Сибуи, что больше они, вероятно, не встретятся. Причина оказалась крайне причудливой в контексте происходящего. Осужденный маньяк планировал потратить все время, которое было у него для визитов, на поиски жены. Он признался, что не планирует подавать апелляцию и не хочет встречаться с прессой. Единственное, что его интересовало, это поиск девушки, которая могла бы навещать его после перевода в тюрьму, где содержат смертников.

«Я хочу найти ту, которая согласится выйти за меня замуж, пока я в заключении. За последние два года ко мне приходили несколько человек, но до брака дело не дошло. Иногда я получаю подобные письма от поклонниц, но мало кто готов стать тем человеком, который будет навещать меня здесь. К тому же я так поднаторел в этих письмах, что сразу вижу, какие из них отправлены по заказу журналов», – Такахиро Сираиси, фрагмент из интервью.

Желание Сираиси не исполнилось — он так и не нашел жену, хотя и получал от некоторых фанаток предложения руки и сердца. Он провел в тюрьме без малого восемь лет, дожив до 34. Его казнили 27 июня 2025 года. Сибуи написал книгу о Сираиси.