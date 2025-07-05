В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в Петрограде был убит Григорий Распутин, загадочный сибирский мужик, который на протяжении нескольких лет был приближенным к императорской фамилии и считался тайным правителем Российской империи. Его убийство было совершено представителями высшей элиты России, включая членов императорской фамилии, аристократов и парламентариев. Они остались безнаказанными и открыто хвастались своими деяниями, что показало полное отсутствие опоры у царской власти. Через два месяца после убийства Распутина монархия в России пала.

В течение десятилетий считалось, что главными организаторами и исполнителями убийства были великий князь Дмитрий Павлович, князь Феликс Юсупов и депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич. Однако в 1996 году в Англии вышла книга историка Грега Кинга «Убийство Распутина», которая поставила под сомнение традиционную версию преступления. В октябре 2004 года ВВС выпустила документальный фильм «Кто убил Распутина?», в котором обсуждалась версия о том, что покушение было организовано и совершено с помощью британской разведки Secret Intelligence Service (SIS).

***

В 2005 году вышла книга историка Эндрю Кука «Убить Распутина», в которой приводились рассекреченные документы SIS, указывающие на участие британской разведки в подготовке покушения на Распутина, а также на осведомленность в этих планах английского посла в Петрограде, Джорджа Бьюкенена. В 2010 году была издана книга Ричарда Каллена, кадрового сотрудника Скотленд-Ярда, который также подтвердил участие британской тайной службы в дискредитации и убийстве Распутина.

Во всех этих публикациях упоминается фигура Освальда Рейнера, который был участником убийства, но его роль никогда не афишировалась. Освальд Теодор Рейнер был родом из Англии и учился в Оксфорде, где познакомился с князем Юсуповым. Между ними возникли интимные отношения, и они поддерживали дружбу на протяжении всей жизни. В 1915 году Рейнер был направлен служить в военную миссию Великобритании в России, где он работал в резидентуре SIS. Также в России находился капитан Стивен Элли, связанный с семьей Юсуповых. По утверждению Каллена, именно Рейнер произвел контрольный выстрел в лоб Распутина.

***

Таким образом, появление новых исторических исследований и документальных материалов привело к появлению версии о том, что убийство Распутина было организовано и совершено при участии британской разведки. Эта версия поддерживается рассекреченными документами и свидетельствами участников событий.