Что означает слово «доксинг» и когда его уместно использовать

Во время онлайн-общения, особенно с незнакомыми людьми, важно быть осторожным, так как существуют различные угрозы, одна из которых — «доксинг». Что означает это слово и по отношению к чему его используют — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «доксинг»

«Доксинг» — это поиск или публикация конфиденциальной информации о человеке без его согласия.

Слово образовано от английского термина dox, которое является вариантом написания слова docs (documents — «документы»).

Обычно причинами «доксинга» называют желание отомстить жертве, шантажировать или просто затравить.

Когда уместно использовать

Слово используют в тех ситуациях, когда злоумышленник может незаконным путем добыть конфиденциальную информацию и либо опубликовать ее в публичном доступе, либо продать. Также «доксингом» уместно назвать ситуацию, например, когда два человека, которые раньше были в хороших отношениях, поссорились, и один из них может опубликовать конфиденциальную информацию о другом, включая скриншоты переписки.

Примеры употребления