Гибель группы Дятлова: какие остались вопросы

Небольшая гора Холат-Сяхыл на севере Урала в переводе с языка манси означает «Гора мертвецов». Легенда рассказывает о 9 охотниках, погибших здесь в древние времена. С тех пор над горой нависло проклятие: если на ней окажутся 9 человек – их ждёт смерть. Так и произошло в феврале 1959 года. Покорить горную вершину решились 9 молодых туристов во главе с опытным инструктором Игорем Дятловым. Выжить из них не удалось никому.

Тайна смерти путешественников не разгадана до сих пор, поэтому не удивительно, что появилось множество версий, объясняющих трагедию. Остановимся на 7 главных.

Сход лавины

Туристы могли экстренно покинуть палатку из-за внезапного схода лавины со склона горы. Природным явлением можно объяснить тяжёлые травмы и отсутствие многих элементов одежды – хватали всё, что попадётся под руку. Правда, никто из спасателей, принимавший участие в поиске туристов, следов схода лавины не зафиксировал.

Конфликт с охотниками

Так как версию с лавиной пришлось отбросить, подозреваемыми оказались местные охотники-манси. Якобы они могли повздорить с туристами и расправиться с ними. Некоторых манси арестовали, но дошло ли до суда – история умалчивает. В этой истории смущает то, что разрезы на палатке туристов сделаны не извне, а изнутри. Получается, что сами туристы стремились выбраться из неё. Да и посторонних следов поблизости найти так и не удалось.

Ошибка спецназа МВД

Группу Дятлова ликвидировало спецподразделение МВД, преследовавшее бежавших заключённых. Туристов могли принять за беглых «зеков» и расправиться с ними. Но почему тогда правоохранители не воспользовались ни холодным, ни огнестрельным оружием? Стоит отметить, что на теле погибших не было ни колотых, ни пулевых ранений. Кроме того, в конце января и начале февраля побегов с уральских зон не фиксировали. Получается, что ловить спецназовцам было некого.

Ликвидация свидетелей

Некоторые конспирологи уверены – группу Дятлова устранили как нежелательных свидетелей испытания некоего секретного оружия. Но как тогда «дятловцы» попали в «опасную зону»? Из того, что туристы собирались в поход, никто тайны не делал…

Агенты иностранной спецслужбы

Кто-то из любителей всевозможных теорий заговоров предположил, что группу Дятлова могли уничтожить иностранные агенты. Сторонники этой версии считают турпоход лишь прикрытием для «контролируемой поставки» радиоактивной одежды вражеским агентам. Кстати, на одежде троих погибших туристов следы радиоактивного вещества действительно были обнаружены. Объяснить же это можно там, что один из альпинистов Георгий Кривонищенко работал в закрытом городе атомщиков Озёрске (Челябинск-40), где вырабатывался плутоний для атомных бомб.

Испытание ядерного оружия или баллистической ракеты

Ещё одна версия гласит – туристы стали жертвами тайного испытания ядерного оружия (об этом свидетельствует неестественный оранжево-красный цвет кожи погибших). Однако, с октября 1958 года по сентябрь 1961 года СССР не проводил никаких ядерных взрывов, чётко соблюдая советско-американский договор о моратории на подобные испытания.

Метеорит

Есть и те, кто «винит» в смерти «дятловцев» метеорит. Осматривая местность, следователи обнаружили следы огня на некоторых деревьях – примерно также выглядела местность в районе падения Тунгусского метеорита. Но обгоревшие стволы «соседствовали» с нетронутыми, а такую «избирательность» объяснить уже не удалось.

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Дело было закрыто 28 мая 1959 года по разнарядке «сверху». До истинных причин произошедшего докопаться так и не удалось.

«Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии» – гласит вывод следствия.