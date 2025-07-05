Как пенсионерка воплотила мечту и отправилась в круиз по миру до конца жизни

В середине июня в американской прессе прогремела новость: 77-летняя местная жительница продала все свое имущество, чтобы до конца жизни быть в круизе. На борту круизного лайнера она должна провести 15 лет. С чем связано такое решение, и во сколько оно обошлось старушке — читайте в нашей статье.

Давняя мечта

Шэрон Лейн побеседовала с местными СМИ и призналась, что отправиться в круиз мечтала много лет. И вот, в середине 2025 года женщина ступила на борт круизного лайнера Villa Vie Odyssey.

На нем Шэрон планирует пробыть 15 лет. За это время судно успеет обойти все океаны, более сотни стран и пройти от Японии до Новой Зеландии.

«Я наконец-то могу сделать то, что хотела сделать годами. Я покупаю каюту, живу в каюте, и всё. И нет конца», — заявила она.

Американка подчеркнула, что много лет копила на осуществление мечты, а затем и вовсе добавила деньги с продажи части имущества.

Еда и напитки входят в стоимость, поэтому женщине не нужно волноваться о том, что есть и где приобретать продукты.

Для комфорта отдыхающих на судне предусмотрен бесплатный кабинет врача, алкоголь за ужином в допустимом объёме и постоянный Wi-Fi. Также есть бассейн, фитнес-зал, кинотеатр, парикмахерские и СПА.

Номера, по заверению организаторов круиза, будут обслуживаться круглосуточно, генеральная уборка проводится еженедельно, в прачечную вещи можно сдавать дважды в месяц.

Женщина похвасталась, что больше ей не нужно заниматься бытовыми хлопотами. Стирка, уборка, приготовление пищи — больше не ее задачи. Она откупилась от них и чувствует себя достаточно счастливой.

Шэрон Лэйн рассказала журналистам, что ее решение не было спонтанным. Она много лет изучала свою будущую жизнь и решила, что так она ей обойдётся дешевле. В Южной Калифорнии проживание и питание сильно бьют по кошельку, а пенсионерам и вовсе порой бывает недостаточно средств. Вот и решила Шэрон сбросить с себя груз бытовых забот.

Развлечения и знакомства

Американка с радостью отметила, что в молодости редко могла себе позволить походы на концерты или танцы. Из-за работы и семьи ей было тяжело выкроить несколько часов на развлечения.

Теперь ей будут предоставлены выступления певцов и пианистов, а также профессиональных танцоров. Более того женщина сможет пообщаться с лауреатами Нобелевской премии мира, руководителями аппарата Белого дома, астронавтами, учёными и другими выдающимися людьми мира.

Шэрон Лэйн отметила, что о подобном она никогда и мечтать не могла, но теперь у нее появилась возможность стать одной из тех, о ком говорит общественность.

Создатели Villa Vie Odyssey отмечают: каюты на судне продаются на весь срок круиза, отдать право проживания кому-то может только тот, кто ее приобрёл.

При этом, согласно правилам, пассажиры заранее уведомлены о том, что короткая прогулка здесь не выйдет. Остановить судно и сойти в любой момент не получится.

Срок службы судна рассчитан на 15 лет. За это время его команда будет заниматься лишь плановым обслуживанием, без серьезного ремонта.

Гендиректор Villa Vie Residences Микаэль Петтерсон отметил, что задумка появилась много лет назад, однако претворить в жизнь ее получилось только сейчас. Цена на каюты варьируется от 129 до 169 тысяч долларов (примерно от 10 до 13 миллионов рублей) на 15 лет. Ежемесячно «жильцы» должны платить по 2 тысячи долларов за двухместную каюту и 3 тысячи долларов за одноместное проживание (около 157 и 236 тысяч рублей соответственно).

«Я знаю только пару резидентов, у которых есть инвестиционные каюты, которые они активно сдают в аренду», — говорит Петтерсон.

Экскурсии

Помимо круиза пассажиры смогут осмотреть весь мир и на суше. Так, организаторы «путешествия» предусмотрели возможность двухдневных экскурсий. За дополнительную плату можно будет осмотреть ближайшие достопримечательности, узнать об истории страны и порта, познакомиться с местным населением и колоритом.

Многие отмечают, что самостоятельно проделать такой путь невозможно. Во-первых, подобное путешествие выльется в кругленькую сумму, а во-вторых, может внезапно прерваться из-за вопросов с документами, допусками и прочими трудностями.

За 15 лет круиза судно может несколько раз обогнуть земной шар по воде, посетит тысячи интересных мест и подарит своим гостям миллион незабываемых впечатлений. В среднем один кругосветный круиз продлится 3,5 года.

«Представьте себе жизнь, не похожую ни на одну другую. Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь и видите перед собой новый горизонт, новую культуру, новое приключение», — гласит лозунг компании.

А Вы, дорогие читатели, согласились бы на такое «путешествие»?