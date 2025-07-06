Самые опасные солдаты русской армии: главные секреты «Дикой дивизии»

Во время Первой мировой войны Кавказская туземная конная дивизия, известная как «Дикая дивизия», стала объектом легенд. Австрийцы называли ее «дьяволами в мохнатых шапках» и рассказывали, что они едят младенцев. Император Николай II прозвал горцев «орлами Кавказа» за их подвиги. Сегодня, когда вспоминают о дивизии, которая получила прозвище «дикая», обычно делают акцент на недостатках или преувеличивают их достоинства. Однако все признают уникальность этого подразделения.

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Кавказ вошел в состав Российской империи после продолжительной войны. Однако мир в регионе был очень хрупким: русофобия среди горцев была сильна, а также существовала разница в обычаях и традициях. Из-за этого выходцев с Кавказа не призывали на военную службу, а поручили им охрану южных рубежей государства.

Единственная попытка провести мобилизацию среди горцев была предпринята в 1915 году, в самый разгар Первой мировой войны. Однако планы вызвали волнение среди кавказцев, и они решили отказаться от них. Зато горцы добровольно пошли на войну.

Известно, что еще в Русско-японскую войну из желающих с Кавказа был составлен особый полк. Он заслужил славу на поле боя и был распущен после 1905 года. Однако в 1914 году была сформирована Кавказская туземная конная дивизия по приказу императора Николая II. В нее могли поступить жители империи, не подлежащие призыву.

Дивизия состояла из шести полков: Кабардинский, Дагестанский, Татарский, Чеченский, Черкесский и Ингушский. Штатная численность каждого полка составляла чуть более полутысячи человек. Однако количество желающих всегда превышало возможности формирований.

Служба в дивизии была почетной. Младший брат императора Николая II, великий князь Михаил Александрович, возглавил туземцев по приказу императора. За ним в подразделение потянулись представители многих знатных родов. Однако привлекательным формирование делал и своеобразный уклад, благодаря которому кавказцы считали честью биться за государя.

В Кавказской дивизии служили представители более 60 народностей, которые имели много общего. Преимущественно это были мусульмане, воспитанные в патриархальной семье, где возраст и мудрость значат больше, чем звания и положение. Они воплощали дух истинной дружбы, братства и взаимовыручки, и для них достоинство не было пустым звуком.

Все это делало дивизию невиданным явлением в консервативной машине вооруженных сил. На первых порах здесь не было места армейской дисциплине: горцы отказывались входить в обозную команду, часто пренебрегали званиями и не слушали команд. Храбрость кавказцев и их боевой дух были признаны всеми.