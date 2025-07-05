Увидеть «Титаник» за 20 миллионов: как зарабатывают на истории затонувшего судна

109 лет назад состоялся громкий суд по делу о крушении «Титаника». А недавно компания Sony анонсировала новую видеоигру о спасении пассажиров с тонущего легендарного корабля. Историк, продюсер и медиаменеджер Яна Журавлева рассказала «Вечерней Москве», почему интерес к «Титанику» не угасает.

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Сегодня к останкам «Титаника» туристы ныряют за огромные деньги, ученые снимают о нем документальные фильмы, а писатели и сценаристы открывают все новые подробности трагедии.

— История «Титаника» стала известна по всему миру не только из-за масштабов трагедии, но и из-за того, что она попала в «коммерческий код» медиареальности, появилась «титаникомания». Эта катастрофа до сих пор привлекает людей из-за культового фильма. Кроме того, историю сделала и реклама. «Титаник» называли непотопляемым, но он погиб в своем первом рейсе, — отмечает Яна.

Кино и сериалы

Самый кассовый пример — фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года, собравший свыше 2 миллиардов долларов в прокате и ставший культурным феноменом. История лайнера вдохновляет новые документальные и художественные фильмы. Даже спустя десятилетия новые версии приносят доход.

Аукционы

Предметы, поднятые с борта, продаются на аукционах за сотни тысяч долларов: письма пассажиров, посуда, часы, украшения. Более доступный сегмент — сувенирная продукция: реплики посуды, модели лайнера.

Видеоигры

Ранее выходили симуляторы, где можно «прогуляться» по виртуальному «Титанику», изучить каюты и машинное отделение. Есть VR-экскурсии и игры — все это продается как разовый продукт или по подписке.

Музеи и выставки

По всему миру открыты музеи «Титаника»: в Белфасте (где был построен лайнер), в американском Пиджен-Фордже и в Лас-Вегасе. Экспозиции включают найденные артефакты, макеты кают и палуб, а билет на одного человека стоит от 2400 до 4000 рублей.

Подводный туризм

Сегодня состоятельные туристы могут погрузиться к обломкам на батискафах. Стоимость билета до 20 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Несмеянов, исследователь морских катастроф:

— Существует несколько версий крушения «Титаника». Первая — немецкая подводная лодка поджидала у айсберга и выстрелила в корабль в момент столкновения. Вторая — на корабле случился пожар, и из-за этого он затонул. И третья, официальная: лайнер врезался в айсберг и пошел ко дну.

И ДРУГИЕ КРУШЕНИЯ

Паром — дело тонкое. Японский и филиппинский паром «Донья Пас» называют азиатским «Титаником». Он затонул 20 декабря 1987 года вследствие столкновения с танкером и воспламенения его груза. Погибли около 4300 человек, и эта катастрофа стала одной из крупнейших мировых судоходных трагедий.Потопили гиганта. 30 января 1945 года советская подводная лодка С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско потопила лайнер «Вильгельм Густлов». Это самый большой по тоннажу теплоход из уничтоженных советскими подводниками. По разным оценкам, вместе с лайнером утонули от пяти до десяти тысяч человек.Огонь по своим. В Любекской бухте 3 мая 1945 года британская авиация потопила немецкие суда Cap Arcona, Thielbek и Deutschland, на которых находились заключенные нацистских концлагерей. Погибли от 7 до 12 тысяч человек.

Экземпляр меню ужина для пассажиров первого класса лайнера «Титаник» продали за 83 тысячи фунтов стерлингов на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании. Подробнее о лотах со знаменитого корабля — в материале «ВМ».