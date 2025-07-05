Забывший на 14 лет про свои биткоины инвестор проснулся миллиардером

В мире криптовалют произошло загадочное событие, привлекшее внимание аналитиков. Как сообщает издание The Block, были активированы два «спящих» биткоин-кошелька.

© runews24.ru

Эти адреса не использовались и не проявляли никакой активности более 14 лет. На каждом из кошельков хранилось по 10 тысяч биткоинов (BTC), купленных на заре существования криптовалюты. За прошедшие годы, благодаря колоссальному росту курса, стоимость активов на каждом из кошельков выросла до 1,1 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма на двух адресах превысила 2,2 миллиарда долларов. Личность владельца этих кошельков, как и причины, по которым он решил провести операции спустя столько лет, остаются неизвестными.

Пока в Китае после наводнений запускают летающие сотовые вышки, а Зеленский меняет риторику в адрес Трампа, в мире криптовалют происходят истории, похожие на сказку.