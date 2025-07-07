«Чудовище в облике человека». Как следователь превратился в маньяка

«Лента.ру» завершает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных — и среди них есть осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла об астраханском пенсионере Валерии Полковникове, который после жестокой расправы над 12-летней школьницей стал самым пожилым россиянином, получившим пожизненный срок. Сегодня наш рассказ — об уральском следователе-маньяке Сергее Виноградове, который в середине 1990-х отправил на тот свет трех жертв, младшей из которых было всего десять лет. Работа в правоохранительных органах долгое время помогала Виноградову уходить от наказания. В итоге он все же был изобличен и приговорен к смертной казни, но избежал ее.

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Ночь на 5 марта 1994 года, Екатеринбург (Свердловская область). 17-летняя школьница Юля Саврасова ночует в квартире своей подруги — 15-летней Вали Котенковой. Среди ночи Юля просыпается от странных звуков и, открыв глаза, видит страшную картину: лежащую на полу окровавленную Валю душит незнакомец с ножом.

Скованная ужасом, Юля не может пошевелиться, но неизвестный замечает ее. Угрожая девушке, маньяк насилует ее, а затем бьет в спину ножом. Добивать школьницу он не собирается: вместо этого заставляет сказать ему ее данные и домашний адрес.

«Пойдешь в милицию — тебе вместе с семьей не жить!» — бросает он Юле и уходит.

Дождавшись, когда преступник скроется, раненая девушка хватает одежду, обувь и, не оглядываясь, бежит из квартиры. Вскоре об этом преступлении узнают милиционеры, но никто из них поначалу не догадается, что искать маньяка нужно среди коллег.

***

Свою рану Юля Саврасова как могла обработала и перебинтовала сама. Она вернулась домой поздно вечером и, помня об угрозах своего мучителя, не стала ничего объяснять взволнованным ее поздним приходом родителям. Однако несколько часов спустя состояние девушки резко ухудшилось — ее с большой кровопотерей срочно доставили в больницу.

Осмотревшие пациентку медики зафиксировали у нее глубокое ножевое ранение с повреждением легкого. Врачи сообщили об этом в милицию, но пострадавшая наотрез отказалась говорить с сотрудниками правоохранительных органов в своей палате. Тогда милиционеры решили пообщаться с родителями Юли, которые сказали, что она вернулась от подруги.

Оперативники отправились на адрес подруги — в дом № 16 в Трамвайном переулке. Там в квартире № 5 они нашли 15-летнюю Валю Котенкову и ее 37-летнюю мать Наталью (она находилась на кухне) без признаков жизни.

«При вскрытии [школьницы] судмедэксперты обнаружат переломы трех ребер, а также разрывы печени. Летальный исход наступил от механической асфиксии, то есть от удушения», — Геннадий Мурзин, из судебного очерка «Душегуб с высшим юридическим».

Валя лежала в комнате: следователи предположили, что над ней надругались, однако ни у девушки, ни у ее матери эксперты не нашли следов сексуального насилия. Не подтвердилась и версия о разбойном нападении: деньги и ценные вещи не пропали из квартиры. Однако на полу лежала схема квартиры Котенковых, нарисованная кровью.

В поисках ответов следователи вновь направились в больницу к Юле Саврасовой. После долгих уговоров она согласилась дать показания: рассказала, что в роковой вечер засиделась в гостях у подруги — они обе мечтали стать фотомоделями и устроили домашнюю фотосессию, — а затем осталась ночевать у Вали, побоявшись поздно возвращаться домой одна.

«Откройте, милиция!»

Юля Саврасова рассказала следователям, что уже засыпала дома у подруги, как вдруг раздался стук в дверь. Наталья Котенкова подошла к двери и спросила: «Кто там?»

«Мужской голос сказал: "Откройте, из милиции — участковый". Котенкова-старшая открыла дверь и впустила запоздалого "гостя"», — Геннадий Мурзин, из судебного очерка «Душегуб с высшим юридическим».

После этого Юля вновь провалилась в сон, а проснувшись среди ночи, столкнулась с кошмаром наяву. Она хорошо запомнила внешность своего мучителя и помогла следователям составить его фоторобот. Правда, он сильно удивил сотрудников милиции и следователей прокуратуры.

Все дело в том, что фоторобот был практически копией лица их коллеги — старшего следователя прокуратуры Железнодорожного района Екатеринбурга Сергея Виноградова. Тот пришел на службу в органы после службы в Афганистане, показал себя ответственным сотрудником, был женат и воспитывал дочь.

Поэтому его поразительное сходство с фотороботом коллеги предпочли списать на совпадение.

«Никто не поверил, не захотел поверить в увиденное, и потому все отмахнулись от лица, глядящего на них, как от назойливого и невозможного кошмара», — Геннадий Мурзин, из судебного очерка «Душегуб с высшим юридическим».

Правда, самого Виноградова пересуды за его спиной сильно разозлили: он отправился к начальству и буквально настоял на проведении следственного эксперимента. В итоге Саврасовой показали несколько фотографий якобы подозреваемых, среди которых был и снимок старшего следователя. Юля не нашла среди них преступника, и дело забуксовало.

«В отделе его ждал сюрприз»

Прошло два года, и Екатеринбург потрясло новое жестокое преступление. В ночь на 1 марта в квартире, расположенной в Железнодорожном районе города, неизвестный напал на 10-летнюю Машу Щеброву. Девочку без признаков жизни нашла ее мать Татьяна Зеленина, которая вернулась домой от подруги около четырех часов утра.

На шее школьницы был характерный для удушения след, но причиной летального исхода стала не асфиксия, а девять ножевых ранений в спину, грудь, шею и голову. На допросе Зеленина рассказала следователям, что в роковой вечер ждала своего любовника, а когда тот так и не пришел, решила отправиться в гости к приятельнице.

При этом она договорилась с дочерью, что, если мужчина все-таки придет, Маша его впустит. Имя любовника ввело следователей в ступор — им оказался их уважаемый коллега Сергей Виноградов. Заодно Зеленина рассказала, что в начале 1996 года дала Виноградову взятку — два миллиона рублей и печатную машинку. За это вознаграждение старший следователь не дал ход делу против старшего сына Татьяны, которого обвиняли в участии в групповом изнасиловании. Но даже после таких шокирующих признаний коллеги Виноградова, у которого только что родился сын, до последнего надеялись на его невиновность.

Конец их надеждам положил друг Татьяны Зелениной, который добровольно пришел и дал показания начальнику службы криминальной милиции Железнодорожного района Валентину Шамарину. По словам мужчины, поздно вечером 29 февраля он пришел домой к Зелениной и долго звонил в дверь. Когда она, наконец, открылась, на пороге стоял Виноградов, которого друг Татьяны хорошо знал. Сергей сказал, что хозяйки нет дома, и быстро захлопнул дверь.

Выслушав рассказ ценного свидетеля, Шамарин поспешил в прокуратуру: после его рассказа в кабинете прокурора района Погосяна повисла тишина — причастность Виноградова к преступлениям стала очевидна всем.

«Договариваются пригласить [Виноградова] в райотдел милиции для будто бы выезда по одному из уголовных дел. Это был предлог. Вызванный не заметил ничего подозрительного и потому быстро приехал. И здесь его ждал "сюрприз"», — Геннадий Мурзин, из судебного очерка «Душегуб с высшим юридическим».

Когда Виноградов прибыл в райотдел милиции, его сразу же спросили, где он провел предыдущую ночь и был ли он дома у Зелениной. Сергей моментально все понял: он рванул к окну, выбил головой стекло, спрыгнул на землю со второго этажа и бросился бежать. За ним в погоню бросился Шамарин, но далеко беглец не ушел.

При неудачной попытке побега Виноградов получил черепно-мозговую травму, следующие несколько недель провел в отделении нейрохирургии, а затем был отправлен в СИЗО.

Находясь под арестом, он сначала умолял застрелить его якобы при попытке побега, а затем попытался свести счеты с жизнью. Когда это не удалось, арестант стал прикидываться душевнобольным, но судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

По стопам «Неуловимого хищника»

Установить мотивы жестоких преступлений следователя Виноградова его коллеги так и не смогли. По одной из версий, Сергей не смог справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, которым страдал из-за участия в боевых действиях в Афганистане.

Не исключено, что свою роль в судьбе Виноградова сыграло и расследование им уголовного дела маньяка Николая Фефилова по кличке «неуловимый хищник»: тот в 1982-1988 годах изнасиловал и лишил жизни семь девочек и молодых женщин. После задержания Фефилова Виноградов присутствовал на следственных экспериментах с его участием и, по воспоминаниям коллег, проявлял нездоровый интерес к подробностям совершения преступлений. К слову, в январе 1995 года зампрокурора Федорович предлагал старшему следователю возглавить расследование дела о расправе над матерью и дочерью Котенковыми, но тот отказался — якобы не захотел брать на себя стопроцентный «висяк». При этом, совершая преступления, Виноградов продолжал успешно раскрывать уголовные дела на службе.

«Это чудовище в облике человека (...) вершило от лица государства кару над теми, которые [по сравнению с ним] выглядят сущими ягнятами», — Геннадий Мурзин, из судебного очерка «Душегуб с высшим юридическим»

В ходе следствия выяснилось, что Виноградов был знаком с Натальей Котенковой: в свое время он расследовал расправу над ее сестрой Татьяной. В какой-то момент Сергей решил склонить Наталью к близости — он знал, что она страдает психическим заболеванием, и думал, что женщина вряд ли будет сопротивляться.

Но, когда Виноградов пришел к ней домой, Котенкова отказала ему, что привело следователя в ярость. Он сильно избил женщину, задушил ее, а затем напал на дочь Натальи и ночевавшую у них Юлю Саврасову.

В то же время для следствия осталось загадкой, почему Юля не опознала преступника на фото среди возможных подозреваемых. Коллеги Виноградова не исключали, что тот, пользуясь служебным положением, накануне следственного эксперимента наведался к Саврасовой и запугал ее, из-за чего она и не опознала его на фото.

Избежавший расстрела

Следователи подозревали, что на счету Виноградова могло быть больше жизней: в частности, его проверяли на причастность к расправе над тремя жительницами Екатеринбурга, совершенной в 1995 году. Это дело расследовал старший следователь прокуратуры Виноградов, и он мог уничтожить по нему все ценные улики.

Как бы то ни было, доказать его причастность к тройной расправе не удалось.

16 апреля 1997 года судья Анатолий Шадрин приговорил 30-летнего Виноградова к исключительной мере наказания за расправу над семьей Котенковых, а также над 10-летней Машей Щебровой. Но именно в день вынесения приговора Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека, который стал основанием для отказа от смертной казни. Однако этот протокол до сих пор не ратифицирован, поэтому в России действует мораторий на исключительную меру наказания. Именно из-за этого моратория расстрел Виноградову заменили на пожизненное лишение свободы.

При этом он до последнего надеялся избежать реального срока.

«Я юрист и до последнего момента не верил, что по таким доказательствам меня могут посадить», — Сергей Виноградов, осужденный.

Отбывать наказание осужденного отправили в «Черный дельфин» — одну из самых суровых российских колоний особого режима. Имея юридическое образование, Виноградов постоянно писал грамотно составленные ходатайства и жалобы в Верховный и Конституционный суды. Тем не менее приговор оставили в силе.

«На этой земле я не совершал убийств», — Сергей Виноградов, осужденный.

Между тем, когда жители Екатеринбурга узнали имя маньяка, некоторые из них решили мстить семье экс-следователя. В результате родных Виноградова пришлось охранять сотрудникам милиции. После вынесения приговора жена осужденного оформила развод. Вместе с детьми она уехала в другой город, поменяв им фамилии.

А Юлия Саврасова, пострадавшая при нападении маньяка, так и не смогла оправиться от серьезной травмы легкого — несколько лет спустя ее не стало.