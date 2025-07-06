Народные приметы на 7 июля: что нельзя делать в этот день

Это праздник почитания воды и солнца.

Согласно поверьям, в Иванов день "открываются" земля и небо, вода приобретает чудесную силу, птицы и звери начинают говорить.

Знахари ходили в лес за травами и кореньями, веря, что в это время все растения обладают удивительной целебной силой. Собрать травы и коренья нужно до восхода солнца, пока их не опалили солнечные лучи.

Иванова ночь самая короткая в году. В старину в эту ночь спать не ложились, чтобы не набросилась на беспомощного человека нечистая сила, разбушевавшаяся в этот период.

В Купальскую ночь на муравейниках собирали масло, которое, по преданию, излечивает от всех недугов. Считалось, что с этой ночи появляются светлячки, которых в народе прозвали ивановскими червячками.

С утра на Ивана Купалу начиналось купание в реке. Водой обливали каждого встречного. До восхода или при восходе солнца собирали росу, которая считается целебной при глазных болезнях.

Важный символ купальских обрядов - цветок иван-да-марья, фиолетовый цвет которого воплощает стихию воды, а желтый - огня.

С давних пор славяне наделяли цветы иван-да-марьи сильнейшими магическими свойствами. Сорванные в Купальскую ночь, они станут хранителями супружеского счастья и надежным оберегом дома от злых чар. Еще уважением на Купалу пользовались полынь и крапива.

Спать в ночь на Ивана Купалу считалось зазорным. После праздника отправлялись на покос - говорили, что Купальская ночь силы прибавляет.

7 июля не рекомендуется выполнять какие-либо серьезные задачи, увольняться с работы и находить новую, посещать собеседования, браться за новые проекты и другие дела.

Не поднимайте с земли кем-то оброненные деньги - к бедности.

Не стоит грустить, страдать, предаваться унынию.

Работу по дому по возможности отложите на другой день.

Не нужно стричь или окрашивать волосы, а также проводить другие манипуляции с волосами.

Нельзя работать в саду и на огороде, сажать, пересаживать, удобрять. Растения не приживутся, будут слабыми.