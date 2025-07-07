Поиск пути в Индию: как англичане открыли Россию

В XVI веке Европа была охвачена стремлением найти новые торговые пути, которые связали бы её с богатствами Азии, минуя контролируемые Османской империей маршруты. Одним из таких путей стал Северный морской путь – гипотетический маршрут вдоль северных берегов России через Арктику к Китаю и Индии. Англичане, стремившиеся найти этот путь, не только внесли вклад в географические открытия, но и стали первыми европейцами, установившими прочные торговые и дипломатические связи с Московским государством.

© А. Литовченко "Иоанн Грозный и английский посол Горсей"

Эпоха великих географических открытий

В XV–XVI веках европейские державы активно искали морские пути в Азию. Португальцы и испанцы осваивали маршруты вокруг Африки и через Атлантику, но Англия, как северная страна, обратила внимание на Арктику. Идея Северного морского пути (или Северо-Восточного прохода, как его называли англичане) заключалась в том, чтобы обогнуть северные берега Европы и Азии, достигнув богатых рынков Китая и Индии. Этот путь был рискованным из-за льдов, сурового климата и неизвестности, но обещал огромные торговые выгоды.

В Англии интерес к Арктике подогревался деятельностью купцов, таких как члены «Компании купцов-путешественников для открытия новых торговых путей» (позже известной как Московская компания). В 1553 году они организовали экспедицию, которая стала поворотной в истории англо-русских отношений.

Экспедиция Ченслора: первое знакомство с Россией

В мае 1553 года три английских корабля – «Бона Эсперанца», «Эдвард Бонавентура» и «Конфиденция» – под командованием сэра Хью Уиллоуби и Ричарда Ченслора отправились на поиски Северного морского пути. Экспедиция была снаряжена с целью достичь Китая, обогнув Норвегию и двигаясь на восток вдоль арктических берегов. Однако суровые условия Севера внесли свои коррективы.Флот попал в шторм у берегов Норвегии, и корабли разошлись. Уиллоуби с двумя судами продолжил путь на восток, но его экспедиция закончилась трагедией: зимой 1553–1554 годов корабли замёрзли в устье реки Варзина (на Кольском полуострове), и весь экипаж погиб от холода и голода.

Ричард Ченслор, капитан «Эдварда Бонавентуры», оказался удачливее. Его корабль вошёл в Белое море и в августе 1553 года достиг устья Северной Двины, недалеко от современного Архангельска.

Встреча с поморами и путь в Москву

Ченслор и его команда высадились в районе Холмогор, где их встретили местные поморы – русские мореходы, которые веками промышляли в Белом море. Поморы, привыкшие к торговле с норвежцами, приняли англичан дружелюбно и сообщили о прибытии иностранцев царю Ивану IV Грозному. Ченслор получил приглашение в Москву, куда отправился по зимнему пути через Вологду.В Москве англичанин был принят с почестями. Иван Грозный, заинтересованный в торговых и дипломатических связях с Европой, увидел в англичанах потенциальных союзников против Польши и Литвы. Ченслор, в свою очередь, был поражён богатством и масштабом Московского государства, которое европейцы до того знали лишь по слухам.

В 1554 году он вернулся в Англию с письмом от царя, предлагавшим установить торговые отношения.Создание Московской компании и торговля с РоссиейПо итогам экспедиции Ченслора в Англии была основана Московская компания (1555), получившая от королевы Елизаветы I монополию на торговлю с Россией. Англичане начали регулярно отправлять корабли в Белое море, выгружая товары в Холмогорах и позже в Архангельске, основанном в 1584 году. Россия поставляла меха, воск, мёд, смолу и пеньку, а Англия – ткани, металл, оружие и предметы роскоши.

Экспедиции Ченслора показали, что Северный морской путь до Азии в то время был практически недостижим из-за льдов и отсутствия навигационных карт. Однако они открыли для Англии новый рынок – Московское государство. Россия, в свою очередь, получила выход к западным технологиям и товарам, что стало важным для Ивана Грозного и его преемников.

Последующие экспедиции и влияние на Россию

После Ченслора англичане продолжали исследовать арктические воды, надеясь найти Северный морской путь. В 1580 году экспедиция Артура Пита и Чарльза Джекмана достигла Карского моря, но была остановлена льдами. Эти попытки показали сложность маршрута, но укрепили торговые связи с Россией. Поморы, с которыми англичане активно взаимодействовали, делились знаниями о навигации в северных морях, что способствовало развитию Архангельска как главного порта Русского Севера.

Англо-русские контакты также имели культурное значение. Английские купцы и дипломаты, такие как Энтони Дженкинсон, оставили подробные описания Московского государства, его обычаев и политической системы. Эти записки стали для Европы первым источником знаний о России, которая до того воспринималась как загадочная и изолированная страна.

Почему Северный морской путь остался мечтой?

Несмотря на усилия англичан, Северный морской путь так и не стал в XVI веке реальным торговым маршрутом. Льды, отсутствие точных карт и суровый климат делали плавание за пределы Белого моря почти невозможным. Лишь в XIX–XX веках, с развитием пароходов и ледоколов, Россия начала активно осваивать этот маршрут. Однако экспедиции XVI века заложили фундамент для будущих арктических исследований, а поморские знания навигации стали важным вкладом в их успех.