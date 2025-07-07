Как древние народы называли русские земли

Современная территория России, простирающаяся от Балтийского моря до Тихого океана, в древности не имела единого названия. Различные народы, населявшие или контактировавшие с этими землями, давали им свои имена, отражавшие географические, культурные или мифологические особенности. От скифских степей до гиперборейских легенд – названия, которыми обозначали земли современной России, хранят память о древних цивилизациях и их восприятии мира.

Скифы и сарматы: Скифия и Сарматия

В I тысячелетии до н.э. южные степи современной России, от Причерноморья до Алтая, населяли ираноязычные кочевые племена скифов и сарматов. Греческий историк Геродот (V век до н.э.) в своей «Истории» называл эти земли Скифией. Это обширная область, включавшая современные южные регионы России (Кубань, Ставрополье, Ростовскую область), а также часть Украины и Казахстана. Скифия для греков была краем воинственных кочевников, богатым золотом и таинственными курганами. Геродот описывал Скифию как равнину, ограниченную реками Танаис (Дон) и Борисфен (Днепр).К III веку до н.э. скифов вытеснили сарматы, и регион стал называться Сарматией. Римские и греческие географы, такие как Птолемей, делили Сарматию на Европейскую (между Доном и Вислой) и Азиатскую (за Доном, вплоть до Урала и Каспия).

Сарматия ассоциировалась с кочевыми племенами, которые контролировали Великий шелковый путь и торговлю с античным миром. Эти названия сохранялись в европейских источниках вплоть до первых веков нашей эры.

Гиперборея: мифический север

Древние греки верили в существование Гипербореи – мифической страны «за северным ветром» (Бореем). По описаниям поэта Пиндара и историка Геродота, Гиперборея была землей вечной весны, где жили счастливые и долгоживущие люди. Ее помещали на крайнем севере, что могло соответствовать территориям современной Северной России, включая Карелию, Архангельскую область или даже Урал. Греки связывали Гиперборею с культом Аполлона, считая, что гиперборейцы приносят дары в Дельфы.

Хотя Гиперборея – скорее миф, чем реальное место, некоторые исследователи предполагают, что легенды о ней могли быть вдохновлены рассказами о северных землях, богатых мехами, янтарем и рыбой, которые доходили до греков через торговые пути.

Алантия и Роксолания: земли аланов и роксолан

В начале нашей эры часть южных территорий России (Северный Кавказ, Приазовье) была известна как Алантия – земля аланов, ираноязычного народа, наследников сарматов. Алантия упоминается в римских источниках, таких как труды Страбона и Тацита. Аланы были известны как искусные всадники и воины, а их земли простирались от Дона до Волги.Другой сарматский народ, роксоланы, дал название Роксолании – области в Причерноморье и между Днепром и Доном. Птолемей в своей «Географии» (II век н.э.) указывал Роксоланию как регион, где жили кочевые племена, взаимодействовавшие с античными городами Крыма. Эти земли частично совпадают с современными Ростовской областью и Краснодарским краем.

Славянские племена: Гардарика и Русь

С появлением славян в VI–IX веках на территории Восточной Европы начинают формироваться новые названия. Скандинавские викинги, известные как варяги, называли земли восточных славян Гардарикой (от др.-сканд. «gardar» – город, укрепление). Это название встречается в скандинавских сагах, таких как «Сага об Ингваре Путешественнике». Гардарика отражала обилие укрепленных поселений (градов) на территории современной Центральной России, Украины и Белоруссии, включая Новгород, Киев и Смоленск.К IX–X векам возникает термин Русь, который изначально обозначал земли восточных славян вокруг Киева, Новгорода и Ладоги. Происхождение слова «Русь» до сих пор вызывает споры: одни исследователи связывают его с варяжским «руотси» (гребцы, мореходы), другие – с местными славянскими корнями. Со временем Русь стала основным названием для земель, объединенных под властью Рюриковичей, и легла в основу современной России.

Тюркские и монгольские названия: Дешт-и-Кипчак и Золотая Орда

С VIII века южные и восточные территории России попадают под влияние тюркских народов. Хазары, контролировавшие Поволжье и Северный Кавказ, называли свои земли Хазарским каганатом. Их столица Итиль (в районе современной Астрахани) была важным торговым центром. После падха Хазарии в X веке регион перешел под контроль кочевников-половцев, которые именовали степи от Дона до Алтая Дешт-и-Кипчак (Половецкая степь).

В XIII веке монголо-татары, завоевавшие Русь, называли свои владения Золотой Ордой. Этот термин охватывал огромные территории от Крыма до Сибири, включая Поволжье, Урал и Западную Сибирь. В ордынских хрониках земли Руси упоминались как «улус» (часть государства), а местное население – как «урусы» (русские).

Восточные названия: Китай и арабский мир

В китайских летописях, начиная с династии Тан (VII–X века), земли Западной Сибири и Алтая входили в регион, известный как Си-Юй («Западные земли»). Китайцы упоминали кочевые племена, такие как тюрки и уйгуры, населявшие юг современной России. В более поздних источниках, например, при династии Юань (XIII–XIV века), русские княжества назывались О-ло-сы – транслитерация слова «Русь».

Арабские географы, такие как Ибн Хордадбех и Аль-Масуди (IX–X века), называли восточнославянские земли Сакалиба – обобщенным термином для славян и их соседей. Волга, центральная река Поволжья, в арабских источниках именовалась Итиль, а земли вокруг нее – страной хазар и булгар.

Сибирь: от Югры до Тартарии

Территории за Уралом, которые сегодня составляют большую часть России, в древности назывались по-разному. В русских летописях XI–XII веков Западная Сибирь упоминалась как Югра – земля финно-угорских племен, таких как ханты и манси. Новгородцы, торговавшие с Югрой, привозили оттуда меха и рыбу.В европейских и арабских картах XIII–XVII веков Сибирь и Дальний Восток часто обозначались как Тартария – мифическая земля, названная в честь татар. Этот термин, использовавшийся Марко Поло и другими путешественниками, был скорее собирательным образом для неизвестных восточных территорий, чем точным географическим названием.