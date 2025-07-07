В 100 лет все только начинается: у человеческой жизни нет предела?

Согласно библейским сказаниям, в былые времена люди жили по 500-800 лет. А что теперь? Человеческое долголетие — спорная тема, но в последних исследованиях ученые пришли к выводу, что биологическая вероятность смерти увеличивается только до 105 лет, а дальше все зависит от нас самих.

Американские и итальянские ученые опубликовали исследование о возможностях человеческого долголетия в журнале Science. Представитель группы Кеннет Уохтер из Университета Калифорнии в Беркли, США, сообщил, что они наблюдали за пожилыми итальянцами и пришли к весьма любопытному выводу — на 105-м году жизни перестает расти вероятность безвременной кончины.

Проще говоря, в 60 лет вероятность смерти ниже, чем в 80, потому как за это время состояние здоровья существенно ухудшается. А в 105 и в 115 лет вероятность смерти одинаковая, все в наших руках.

В исследовании приняли участие 3836 жителей Италии от 105 лет и старше, которые достигли необходимого возраста с 2009 по 2015 год. Большинство из них, конечно же, женщины — необходимый рубеж перешагнули только 463 мужчины. Оказалось, что «кривые опасности» после достижения 105 лет становятся постоянными, а значит, вероятность смерти перестает расти.

Вообще, в природе существует так называемый закон Гомпертца — достигая определенного возраста, большинство представителей вида умирают от старости, у остальных же вероятность смерти растет с каждым последующим годом.

Но ученые продолжают надеяться, что человеческая жизнь не подчиняется этому безрадостному закону, хотя в 2016 году американские исследователи заявили, что люди могу дотянуть максимум до 110-115 лет.

Уохтер и его коллеги с такой перспективой не согласны. Они проанализировали всю собранную информацию о долгожителях и выяснили, что после 105 лет уже неважно, насколько ты пережил эту отметку, — ничего не меняется. Отсюда следует, что закон Гомпертца не распространяется на людей, иначе вероятность смерти росла бы и после 105 лет. А раз закон Гомпертца на людей не распространяется, значит, предела человеческой жизни не существует.

Данные выглядят вполне достоверно, но в научном мире, само собой, с ними мало кто согласился. Например, известный ученый Брэндон Милхоллэнд заявил, что вечная жизнь невозможна. Он считает, что предел человеческой жизни просто выше, чем 110-115 лет, но бесконечно это продолжаться точно не может.