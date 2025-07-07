Почему 8 июля было запрещено ругаться с мужем или женой

В православном и народном календаре 8 июля отмечается день святых благоверных князя Петра и княгини Февронии или праздник семьи, любви и верности.

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Князь и княгиня Муромские, согласно легенде, жили в браке и умерли в один день и час. И даже после смерти, несмотря на то, что были похоронены в разных могилах, оказались в одной. Этим святым молились о сохранении мира в семье, улучшении отношений между супругами. В честь праздника пекли большой пирог, а символом дня была ромашка - ее дарили возлюбленным.

В этот день было запрещено ругаться с мужем или женой. Не переезжали в этот день, считалось, что иначе жизнь круто повернется. Не работали в поле или на огороде, так как это сулило отсутствие урожая. Не занимались рукоделием, считалось, что это может привести к болезням и даже внезапной кончине.

Была и такая примета: кидать ромашку в реку. Если она сразу тонула - брак будет недолгим, прибивало к берегу - главной в семье будет женщина, а плыла мирно по реке - сулит счастливый брак.

Если в этот день стоит жаркая погода - еще 40 дней до Медового Спаса простоит жара. Земля быстро впитала воду после дождя или полива - дождей не будет долго. Грызунов много - трава для скота не уродится.