Как легендарный теннисист разорился на алиментах

Четырёхкратный отец и шестикратный победитель турниров Большого Шлема немецкий теннисист Борис Беккер разорился из-за выплат бывшим жёнам. Он годами зарабатывал своё состояние благодаря успехам на теннисных кортах. Однако большое количество расставаний и разводов негативно сказалось на финансовом положении, существенно истощив баланс его банковского счёта. И всему виной – его донжуанский образ жизни.

Тяжёлым трудом

Борис Беккер стал ярчайшим талантом в теннисе в восьмидесятых. Его игра всегда отличалась эмоциональностью, он удивлял мощной подачей и агрессивным стилем игры и ударами с лёта. В возрасте 17 лет Беккер стал самым молодым чемпионом Уимблдона среди мужчин. Особенно запоминающимся выдался сезон 1989-го, когда король корта, несмотря на поражение шведу Стефану Эдбергу, завоевал сердца зрителей потрясающим дублем на двух крупнейших турнирах планеты – Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Ошеломительному успеху Бориса препятствовала несовершенная система рейтинга, которая помешала взять заслуженный титул лучшей теннисной ракетки мира. Но Борис не стал мириться с несправедливостью и открыто выступил против Международного агентства АТП. Его жалобу не приняли, но спустя 2 года, в 1991-м, Беккер вновь доказал, что достоин этого титула, и стал первым на Открытом чемпионате Австралии.

За годы профессиональной карьеры Беккеру удалось занять первое место в 49 турнирах в одиночном разряде и 15 – в парном. Соразмерно достижениям увеличивались и его доходы, по словам самого теннисиста, его доход составил 120 миллионов долларов. Но с появлением женщин в его жизни, кошелек начал пустеть.

Ищите Беккера

Начало падения цифр на его банковском счёте произошло после развода с моделью Барбарой Фелтус. В 1993 году Борис женился на ней, а в 1994 и 1999 модель родила ему сыновей. Но спустя год после появления младшего, Борис попросил о разводе. Барбара решила развестись без лишних трат со стороны теннисиста – по условиям брачного договора Беккер должен был выплатить 2,5 миллиона. Но внезапно выплаты увеличились и превратились в 14 миллионов долларов.

Как оказалось, пока модель была в больнице из-за дискомфортных ощущений во время беременности, Беккер решил поразвлечься с официанткой русско-нигерийского происхождения Анжелой Ермаковой. Случайная связь произошла в 1999 году, после того как теннисист выбыл из Уимблдона из-за Пэт Рафтер, а платой за такое развлечение стали 14 миллионов долларов за развод и особняк стоимостью в 30 миллионов для Анжелы и дочки Анны. Сейчас Анна работает моделью и снимается в различных телешоу.

Второй любовью всей жизни для Бориса стала голландская модель и актриса Лилли Керссенберг. В 2010 году она родила ему сына. Но другим детям теннисиста по-прежнему требовались алименты, что окончательно разорило Беккера. В 2017 году Борис объявляет себя банкротом, и спустя год Беккер и Лили расстались. По словам его адвоката, развод с моделью дался Борису тяжело. Услышав такие заявления, Лили удивилась, ведь она считала его «нарциссичным эгоистом, который постоянно изменяет».

Меня окружали убийцы

В 2022 году счёт Беккера окончательно опустел, и его преследовали юридические проблемы. В 2022 году ему выдвинули обвинение за сокрытие активов во время процедуры банкротства. А двумя годами ранее, во время процедуры банкротства, Беккер умолчал о своих драгоценных Уимблдонских трофеях, в тот же момент он скрыл примерно миллион фунтов, переведя их на различные счета. Но Бориса всё равно обязали выплатить банку весь долг, который доходит до семизначных цифр. Узнав о тайных махинациях, Беккера посадили на 2,5 года, но всего через 8 месяцев он вышел из тюрьмы и встретил женщину, от которой теперь зависит его состояние.

«Любой, кто говорит, что жизнь в тюрьме — нетяжелая, лжёт. Меня окружали убийцы, торговцы наркотиками, насильники и другие опасные преступники. Ты каждый день борешься за выживание. Ты должен как можно быстрее окружить себя крутыми парнями, чтобы иметь защиту. В тюрьме большее значение имеет не ваш статус в обществе, а внутренний стержень, характер», – говорил Беккер.

Пятикратный отец

Осенью 2024 года прогремел третий брак теннисиста с Лилиан де Карвальо Монтейро. 35-летняя пиар-консультант не только красива, но и баснословно богата, в отличие от Беккера. Выйдя из заключения, Борис признаётся, что адаптировался к жизни на свободе именно благодаря Лилиан. Она – дочь бывшего министра обороны африканского Сан-Томе, где её отец баллотировался в президенты в 2014 году. В Лондоне Лилиан пошла по стопам отца и стала аналитиком политических рисков. Лилиан говорит на пяти языках и имеет три учёные степени. А сейчас она беременна от Беккера его пятым ребёнком.

Оставив все свои деньги четырём женщинам в его жизни и выплатив долги банку, счёт Беккера оценивается всего в миллион долларов, в то время как Лилиан имеет на 200 000 больше. Сейчас Лилиан беременна пятым ребёнком Беккера, о чём бывшая первая ракетка мира с гордостью говорит в социальных сетях.