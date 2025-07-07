Как русского писателя и актрису МХТ с позором выселили из американского отеля

В США Максим Горький и Мария Андреева были ожидаемы с пышным приемом. По приглашению миллионера Генри Уилшера, проявлявшего интерес к левым и социалистам, они поселились в отеле "Бельклер". Однако их пребывание там было недолгим из-за компромата, раскопанного нью-йоркскими журналистами.

Максим Горький и Мария Андреева прибыли в США в апреле 1906 года. Они были гражданскими супругами и решили отправиться в путешествие вместе. Мария Федоровна, известная актриса Московского Художественного театра, была не только красивой, но и увлекалась революционными идеями. Благодаря ей, Савва Морозов выделял деньги для партии. Именно поэтому Ленин называл ее "товарищ феномен".

Однако Мария Желябужская вскоре бросила Савву Морозова и своего законного супруга. В 1903 году она стала гражданской женой Максима Горького и его помощницей. Поэтому неудивительно, что Горький взял ее с собой в Америку. Там их ожидал пышный прием и торжественный обед, на котором присутствовали такие знаменитости, как Марк Твен и Герберт Уэллс. Они поселились в апартаментах Генри Уилшира в отеле "Бельклер". Однако через 4 дня их выставили на улицу.

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Причиной этого стало сенсационное открытие нью-йоркских газет. На первой полосе издания World появилась заметка с фотографиями Максима Горького, его законной жены и Марии Андреевой. Журналисты утверждали, что Андреева состояла в законном браке с поручиком Андреем Желябужским и встречалась с Саввой Морозовым, который завещал ей деньги. Несмотря на эти факты, Горький и Андреева представлялись как супруги.

В Соединенных Штатах они столкнулись с пуританскими нормами, которые оказались строже, чем в России. После скандала им не позволили заселиться ни в один отель Нью-Йорка. Они были вынуждены прожить около недели в клубе молодых писателей на 5-й авеню. В это время они получали письма от возмущенных американцев, некоторые из которых угрожали им расправой. Однако одна семья, Престония и Джон Мартин, пригласила их на свою виллу, где они наконец нашли подходящее пристанище.

Тем не менее Горький не пустил все на самотек: он отправил возмущенное письмо в Times. Литератор заявил, что не собирается давать никаких объяснений и предпочитает игнорировать любые сплетни. Но репутация борца за свободу возвратился к Максиму Горькому только после того, как из России в его адрес стали приходить обвинения в участии в московском восстании. Несмотря на это Алексей Максимович вместе с Марией Федоровной остались у Мартинов. Тем более, что они жили на вилле Престонии и Джона, располагавшейся неподалеку от Нью-Йорка, совсем недолго. Впоследствии и хозяева, и гости перебрались в уютное поместье на севере страны. Примечательно, что именно там Горький написал одно из главнейших патриотических произведений — роман «Мать».