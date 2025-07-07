Порой название музыкальной группы рождается за пять минут, а иногда – после чтения научных диссертаций.

Так, например, коллектив 30 Seconds to Mars вдохновился фрагментом из работы бывшего профессора Гарварда. Там был раздел с названием «30 секунд до Марса», который музыкантам показался звучным и многозначным. Так и прижилось.

У шведской группы ABBA все проще – это аббревиатура из первых букв имен участников: Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид. Лаконично и удобно для обложек пластинок.

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А вот у российской группы Агата Кристи все могло пойти иначе. Вадим Самойлов сначала хотел назвать группу «Жак-Ив Кусто», но идею не поддержали. Тогда клавишник Александр Козлов предложил имя английской писательницы, и оно неожиданно всем понравилось. Так коллектив получил название, ставшее культовым.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.