Таинственную гробницу в Турции связали с библейскими царями

Турецкие археологи исследуют возможную связь недавно обнаруженной гробницы в замке Урфа с легендарной династией Абгаридов, древним царским родом. Эта находка в скале, сделанная на юго-востоке Турции, обратила на себя пристальное внимание научного сообщества.

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Команда под руководством профессора Гюльриз Козбе обнаружила таинственную усыпальницу глубоко в древней цитадели замка Урфа во время раскопок. В этой части крепости ничего похожего ранее найдено не было. Предварительно ученые связывают гробницу именно с Абгаридами, хотя точные выводы пока делать рано.

Династия Абгаридов, упоминаемая даже в Библии, правила с 132 года до н.э. по 242 год н.э. Это была арабская по происхождению династия, основателем которой, по некоторым данным, был вождь набатейских племен Арью. Считается, что он освободил свои земли от власти Селевкидов и основал царство Осроена со столицей в Эдессе.

Осроена, занимавшая территорию современной турецкой провинции Шанлыурфа, находилась на важном торговом перекрестке и была стратегическим центром. Царство процветало несколько веков благодаря союзу с Парфянской империей, но постепенно утратило независимость под давлением растущего влияния Рима. В 114 году н.э. Осроена вошла в состав Римской империи как автономия. Династия Абгаридов правила еще около ста лет, после чего последний монарх отправился в Рим, а царство превратилось в обычную римскую провинцию. Осроена знаменита тем, что стала одним из первых государств, официально принявших христианство.

Существует даже версия о возможных контактах Абгаридов с самим Иисусом. Интересно, что вход в найденную гробницу был запечатан большим круглым камнем - по мнению археологов, это явный признак захоронения важной персоны.

"Если эта гробница действительно принадлежит члену царской семьи Осроены, ее изучение может изменить наше понимание того, как этот регион переходил от язычества к христианству", - подчеркивает профессор Козбе.

Пока усыпальницу предварительно датируют эпохой поздней античности (III-VIII вв. н.э.), но эта оценка основана лишь на архитектурных особенностях и местных погребальных традициях. Окончательно подтвердить или опровергнуть связь с династией Абгаридов поможет точное датирование артефактов из гробницы.