Женщина соблазнила несколько известных монахов и родила от них

В Таиланде женщина призналась, что соблазнила и шантажировала несколько известных монахов, политиков и бизнесменов. Об этом пишет The Thaiger.

© Lenta.ru

Скандал начал разгораться в июне после того, как знаменитый буддийский монах Арч, который был настоятелем храма в центре Бангкока, неожиданно отказался от сана, порвал связи с семьей и уехал в Лаос. Поступок высокопоставленного священнослужителя вызвал слухи, что у него могла быть любовница, так как недавно случилось несколько похожих случаев. Более того, антикоррупционный отдел Центрального бюро расследований Таиланда начал проверку в отношении Арча, заподозрив его в растрате храмовых денег.

Вскоре полиция выяснила, что настоятель покинул храм, так как его шантажировала женщина по прозвищу Гольф, с которой он состоял в сексуальной связи. Тайка объявила, что беременна, и потребовала у Арча 8,7 миллиона батов (21 миллион рублей). Монах отказался платить и уехал, чтобы избежать скандала. Однако, как пишет The Thaiger, из-за высокого положения Арча скрыть инцидент оказалось невозможно.

В ходе следствия выяснилось, что Гольф заводила романы и с другими монахами, а потом шантажировала их. От некоторых из священников она родила. Женщина призналась, что многие из этих монахов были очень богатыми. Детей, рожденных от них, она регистрировала на своих родственников. Гольф официально признала, что шантажировала Арча, так как ей требовались деньги на азартные игры.

Кроме того, выяснилось, что жертвами тайки становились не только монахи. Она предоставила список мужчин, с которыми состояла в сексуальных связях. В нем значатся политики и состоятельные люди, имена которых не разглашаются. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийского монаха из провинции Районг уличили в сексе с женщиной по видеосвязи. Виртуальная любовница священника оказалась мошенницей и потребовала от него денег за молчание.