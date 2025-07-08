Преступнику из Кентукки грозит тюрьма после рекордного выигрыша в лотерею

Житель штата Кентукки Джеймс Фартинг, который выиграл в лотерею рекордные 167,3 миллиона долларов, оказался закоренелым преступником. Об этом сообщило издание New York Post.

50-летний Джеймс Фартинг стал обладателем самого большого выигрыша в истории штата 26 апреля. Вместе с матерью он пришел за деньгами 28 апреля и сфотографировался с чеком на огромную сумму. Однако вскоре выяснилось, что ранее американец был осужден за кражу и торговлю наркотиками и вышел на свободу по УДО в 2024 году. Согласно условиям освобождения, он не имел права покидать территорию Кентукки, пишет Лента.ру.

После выигрыша в лотерею Фартинг нарушил условия УДО и отправился во Флориду, где устроил дебош в отеле города Сент-Пит-Бич и избил заместителя шерифа. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы, а часть его лотерейного приза пошла на оплату залога.