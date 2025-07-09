Пятимесячный щенок спас от гибели целую деревню

Лай собаки посреди ночи спас 67 жителей индийской деревни от оползня. Об этом сообщает NDTV.

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Инцидент произошел в деревне Сияти в индийском штате Химачал-Прадеш. Ночью 30 июня в этом районе начался сильный дождь, а вскоре после этого сошел оползень, который разрушил около десяти домов.

Пятимесячный щенок, принадлежащий одному из местных жителей, стал громко лаять. Его хозяин Нарендра, проснувшийся от собачьего лая около часа ночи, увидел трещину в стене и быстро разбудил соседей, предупреждая их об опасности. Благодаря этому 67 человек из 20 семей успели вовремя покинуть дома и укрыться в местном храме.

Регион сильно пострадал от муссонных дождей. С 20 июня в Химачал-Прадеше из-за наводнений, оползней и других погодных катастроф оборвались жизни 78 человек. Также бедствия затронули Непал, Пакистан и Китай.