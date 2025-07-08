У «Зенита» снова юбилей? Стартующий сезон никак не может быть 100-м

Вдохновившись выступлением председателя правления «Зенита» Александра Медведева, наш статистик пересчитал все сезоны с участием клуба за его вековую историю.

© ФК «Зенит»

В субботу, 28 июня, Медведев в очередной раз объяснил логику переноса юбилейного сезона. В этот раз он обвинил журналистов в незнании основ математики:

«Ещё раз. Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее. Год рождения «Зенита» – май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе «осень-весна». Поэтому юбилейный сезон начинается в июле».

Давайте вспомним, чему нас учили в школе, и попробуем определить, когда же случится 100-й сезон у одного из ведущих клубов страны.

Вообще, вопрос даты основания клуба достаточно сложный. Например, справочник-календарь 1989 года, в составлении которого принимали участие мэтры спортивной журналистики Лев Филатов, Александр Горбунов, Павел Алёшин, Юрий Ваньят и другие, обозначает годом основания «Зенита» 1931-й, когда команда Ленинградского металлического завода им. Сталина сыграла первый матч в чемпионате города. Есть, кстати, и дата той игры – 20 августа.

© ФК «Зенит»

Некоторые историки называли и другие даты – и 1936-й, и 1938-й, и даже 1914-й. В самом конце 1990-х стараниями Виталия Мутко была создана специальная комиссия, постановившая считать официальной датой создания май 1925 года. Чуть позже назвали конкретную дату – 25 мая. Основанием послужила заметка в майском номере одного из городских журналов о создании на ЛМЗ футбольных команд.

Не будем сейчас вдаваться в особенности установления даты рождения, возвращаемся к цитате Медведева. 25 мая 1925 года родился «Зенит», соответственно, 25 мая 2025 года питерскому клубу исполнилось 100 лет. С точки зрения математики Александр Иванович прав в том, что месяц назад начался 100-й год жизни «Зенита». Но с «сезонной» точки зрения всё не так однозначно.

Определить, что такое футбольный сезон, не так-то уж и легко, особенно если дело касается давних времен. Для простоты учёта за футбольный сезон логично принять период времени, в который разыгрывается футбольный турнир, поэтому в один календарный год может вместиться и два сезона (весенний и осенний чемпионаты 1936 и 1976 годов), а например, переходный сезон-2010/11 занял почти полтора года.

Исходя из этих установок, попробуем подсчитать количество сезонов, проведённых «Зенитом» и его предшественниками. До 1931 года нет подтверждённых данных об официальных или каких-либо известных историкам товарищеских матчах команды ЛМЗ. Видимо, весь футбол (если он и был) ограничивался играми между цехами завода и редкими встречами с соседними предприятиями.

Медведев, кстати, прав – в 1925 году первого сезона быть не могло. Но не из-за регламента, а просто матчей-то никаких и не было. Не сохранилось упоминаний ни о счетах, ни об играх, ни о футболистах в период с 1925 по 1930 год. Так что засчитать сезоны с 1925-го по 1930-й не получится.

В 1931 году команда ЛМЗ впервые приняла участие в чемпионате Ленинграда и провела пять сезонов до начала всесоюзных соревнований. Чемпионат СССР среди клубов, как известно, стартовал весной 1936 года, пять сезонов в его рамках команда провела под названием «Сталинец».

В 1940 году появилось современное название, под ним ленинградский клуб провёл 49 полновесных чемпионатов СССР. Добавим ещё незаконченный розыгрыш 1941 года и Кубок СССР 1944 года – так у нас получится суммарно 61 сезон в советский период.

В российский период питерцы провели 33 сезона. Таким образом, суммарно за 100 лет существования «Зенит» вместе со своими предшественниками принял участие в 94 официально удостоверенных сезонах, так что свой юбилейный, 100-й сезон питерский клуб начнёт только… в июле 2031 года.

Возможно где-то в архивах Санкт-Петербурга хранятся данные об играх команды ЛМЗ в 1925-30 годах. Но если это так, то 100-й сезон «Зенита» пришёлся как раз на чемпионат-2024/25. Так бывает – когда от чего-то долго пытаешься избавиться, это приходит к тебе с другой стороны.