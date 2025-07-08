Как элитный напиток выродился в советские «Три топора»

У каждого алкогольного напитка, производимого в СССР, была своя репутация. Водка считалась народным продуктом, вино предпочитала творческая интеллигенция, ну, а коньяк был уделом элиты. А вот портвейн считался низкопробным пойлом для самой непритязательной публики, желавшей получить быстрый эффект без особых затрат. Но в остальном мире к этому напитку относились иначе и смаковали под сигару. Почему же у советских граждан сложилось такое отношение к портвейну?

© Соцсети

В СССР портвейн был невероятно популярным продуктом. Статистика говорит о том, что до 1985 года в стране выпускалось до 1,5 млрд литров сухих, марочных, игристых, ликерных и прочих вин и целых 2 млрд литров ординарных портвейнов! В России у этого напитка довольно долгая история — впервые портвейн начали производить на крымских винных заводах еще в 1880 году.

Для приготовления портвейна используется особая технология — неполное сбраживание сахара, накопленного в виноградной ягоде. Чтобы своевременно прекратить брожение, прибегали к спиртованию — вводили в виноградное сусло спирт. За этим следовала тепловая обработка, называемая портвейнизация. После этого те сорта, что подороже, отправляются на выдержку в дубовых бочках, а дешевые — сразу в магазины. Портвейны без выдержки называются ординарными, а выдержанные — марочными.

В Союзе ординарные портвейны продавались по смешной даже по советским меркам цене. Затраты на производство этого алкоголя были минимальными, а требования к сырью — винограду, самые низкие. Портвейны без выдержки можно было готовить из смеси винограда разных сортов, что не допускалось при приготовлении других вин. Кроме этого, не нужны были дубовые емкости для выдержки и как минимум трехлетнее ожидание готовности.

Простое производство и высокий спрос привел к тому, что в стране портвейны выпускались почти во всех республиках. Лидировали в выпуске этого спиртного Дагестан, Азербайджан, Молдавия и республики Средней Азии. Именно благодаря им к портвейну и сложилось то самое пренебрежительное отношение. Производился в этих регионах и ординарный портвейн высокого качества, но не в таких огромных объемах.

Крымский портвейн всегда отличался качеством. На полуострове даже к выпуску ординарных сортов относились очень ответственно. Но доля этой продукции на огромном советском рынке была невелика, поэтому отличные портвейны из Крыма не могли изменить отношение к напитку.

Многие граждане ошибочно причисляли к портвейнам и другие недорогие вина, например, «Плодово-ягодное» и «Приморское», что также не способствовало росту репутации этого спиртного. Виноваты были в этом и сами производители — знаменитый портвейн «Три семерки», который называли «Топорики» и «Три топора» — на самом деле не был портвейном, даже одинарным. Это были дешевые крепленые вина низкого качества.

Но как бы пренебрежительно не относились к ординарным портвейнам, у них была масса преимуществ. Эти вина легко пились, быстро вызывали опьянение и стоили копейки. Для невзыскательного советского потребителя это был идеальный во всех отношениях напиток.

Марочные, выдержанные портвейны в СССР большим спросом не пользовались. Это были прекрасные по своим вкусовым качествам продукты, не раз получавшие первые призы на международных выставках. Самые ценные портвейны с выдержкой производились на Южном берегу Крыма — там климат идеально сочетался с ландшафтами и грунтами, поэтому виноград был самым лучшим.

Выдержанные портвейны «Крымский», «Южнобережный», «Сурож», «Магарач», «Ливадия», «Массандра» высоко ценили гурманы как в СССР, так и за рубежом. Но самым лучшим дегустаторы признавали портвейн «Ливадия», правда стоил он дорого — целых 3 рубля за бутылку. Да и купить его можно было далеко не в каждом ликеро-водочном магазине страны, а в основном в столичных и фирменных магазинах.

Сейчас в России, да и в странах, бывших республиками Союза, уже не производят столько портвейна, как раньше. Огромный выбор алкоголя, представленного в продаже, в том числе достаточно недорогого, почти вытеснил портвейн с прилавков магазинов. Да и после горбачевской «борьбы с пьянством» виноделие в большинстве регионов так и не смогло вернуться на прежний уровень.