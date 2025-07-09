Семья из Дагестана дважды выиграла миллионы рублей в лотерею

Российская семья из Дагестана дважды стала лотерейными миллионерами, выиграв шесть миллионов рублей. Об этом во вторник, 8 июля, сообщило издание «Комсомольская правда».

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Супруги родом из Каспийска. Недавно жена Марина выиграла в лотерею пять миллионов рублей, а год назад ее муж также выиграл в одной из лотерей, но сумма была значительно меньше — один миллион рублей. Когда женщина узнала, что она, как и ее супруг, выиграла крупный приз, то сразу побежала к нему на кухню со слезами радости на глазах и рассказала о своей удаче.

Как передает источник издания, супруги планируют потратить выигранные деньги на покупку нового жилья.

Ранее также стало известно о крупном выигрыше россиянина в лотерею. Работник завода по имени Роман из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в тираже № 143 лотереи «Мечталлион». Уточняется, что за день до выигрыша супруге победителя приснился сон про рыжего паука, который, согласно соннику, означает грядущее счастье.

Кроме того, недавно житель Тамбовской области стал обладателем еще более значительного выигрыша. Денежный приз составил более 307 миллионов рублей в лотерее «Спортлото 4 из 20».