Странный день: мистика и смерти хозяев Белого дома

Мировая история знает немало реальных совпадений, в которые весьма сложно поверить. Причем многие из поистине мистических ситуаций в разные годы и даже столетия происходили в США и были связаны с именами их президентов. О событиях, «написанных» невидимыми чернилами судьбы хозяев Белого дома, - в нашей статье.

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Такой вот странный день…

День 4 июля для Соединенных Штатов поистине великий, поскольку олицетворяет долгожданную независимость от Великобритании, которую будущая заокеанская «сверхдержава» обрела в 1776 году. Примечательно, что с этой датой роковым образом связаны судьбы трех президентов, включая двух отцов-основателей США.

Речь идет о Джоне Адамсе, Томасе Джефферсоне и Джеймсе Монро, соответственно, втором, третьем и пятом главах государства. Именно в этот день все они обрели вечный покой. Причем 90-летний Адамс и 83-летний Джефферсон умерли не только в один день, но и в один 1826 год (с разницей в несколько часов).

Удивительно и то, что произошло это в полувековую годовщину со дня подписания (в том числе ими) Декларации независимости США. Пятый президент Штатов Монро скончался день в день с ними, но пятью годами позже. Ему было 73 года.

© Томас Джефферсон и Джон Адамс - одни из отцов-основателей США

Однако здесь стоит упомянуть, что День независимости США - праздник с удивительно сложной предысторией. Пример того, как порой история бывает не «линейно-простой». Дело в том, что у такого события, как подписание Декларации независимости, на самом деле несколько дат.

Во-первых, само решение о разрыве с Британией было принято 2 июля 1776 года. Тогда же на закрытом заседании Конгресса была принята резолюция независимости. Во-вторых, массовое подписание документа, как позже выяснили историки, состоялось 2 августа. Международное юридическое признание пришло лишь 3 сентября 1783 года благодаря, в том числе дипломатическим усилиям Российской империи.

Удивительно, но именно 4 июля, день одобрения текста, воплотившего мечту о свободе в «бессмертные» слова, стал днем национального единства, символом американского духа и поводом для грандиозного праздника под залпы салютов.

Кстати, с этим днем в Штатах связано еще одно событие. Оказывается, 4 июля 1872 года родился будущий 30-й американский президент Калвин Кулидж, руководивший страной во второй половине 20-х годов прошлого века. Он до сих пор остается единственным в истории главой Белого дома, родившимся в День независимости США.

Сын за отца, брат за брата

Другая, пожалуй, более мистическая история, нежели описанная выше, произошла с Авраамом Линкольном – национальным героем американского народа, положившим конец жестокому рабству. Он, как общеизвестно, погиб от пули, как теперь бы выразились, киллера, 15 апреля 1865 года во время театрального представления в театре Форда.

Убийцей одного из самых популярных американских лидеров за всю ее историю стал актер Джон Бут. Он проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну прямо в голову из пистолета. «Что здесь такого мистического?» - быть может, спросит кто из читателей. Отвечаем: за несколько месяцев до трагедии с президентом старший брат Бута спас от гибели его сына…

Эдвин Бут, как и Джон, был актером, причем, весьма популярным в Америке. На театральной сцене он переиграл множество шекспировских героев, но особой любовью зрителей пользовался в его исполнении незабвенный «принц Датский». Одно время Бут-старший с успехом гастролировал по Европе. Кстати, в отличие от Джона – сторонника «конфедератов» и ярого противника политики президента Линкольна, Эдвин был на стороне последнего.

© Эдвин Бут

Роберту Линкольну было чуть больше 20, когда его жизнь едва трагически не оборвалась. Инцидент произошёл на железнодорожной платформе в Джерси-Сити. Точная дата не установлена, однако многие историки предполагают, что это могло случиться в конце 1864 – начале 1865 года, за несколько месяцев до убийства Авраама Линкольна.

Как вспоминал позднее сам Роберт, дело было поздним вечером. Группа пассажиров покупала билеты на поезд у кондуктора, который стоял на платформе у входа в вагон. Поскольку она находилась выше, между ней и вагоном был небольшой промежуток.

«Толпа прибывала и на меня стали давить, - писал редактору журнала «Сенчури-Мэгэзин» Ричарду Гилдеру Линкольн-младший, будучи уже в солидном возрасте. - В это же время поезд тронулся, меня сбили с ног, и я стал падать с платформы ногами вниз в открытый промежуток, совершенно не в силах как-либо себе помочь. В это время меня резко схватили за воротничок пальто и вытянули на безопасную поверхность платформы. Обернувшись, чтобы поблагодарить своего спасителя, я увидел Эдвина Бута, чьё лицо, разумеется, было мне хорошо знакомо, и выразил ему благодарность, назвав при этом его по имени».

© Роберт Линкольн

Примечательно, что за всю историю США были убиты четыре президента – Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди. Роберт Линкольн лично присутствовал во время двух покушений: на его глазах застрелили Гарфилда и Мак-Кинли. Также он стал свидетелем гибели своего отца. Получается, он видел смерть трех президентов США.

А случайны ли случайности?

Ну, а в завершении о мистической «связи» между Авраамом Линкольном и Джоном Кеннеди. Итак, один из политиков был избран президентом в 1860 году, второй ровно 100 лет спустя. Оба были убиты в пятницу в присутствии своих жен, причины их гибели практически идентичны. Причем, если Линкольн был убит в театре Форда, то Кеннеди - в Далласе во время поездки в кабриолете «Линкольн» производства компании «Форд».

© Авраам Линкольн / Джон Кеннеди

Пожалуй, самое уникальное совпадение связано с убийцами двух американских лидеров. Джон Бут предположительно родился в 1839 году (хотя некоторые историки указывают на 38-й), Ли Харви Освальд… ровно через 100 лет. Оба были южанами, приверженцами экстремистских взглядов, никто из них не дожил до суда.

И еще одно совпадение – супруги Кеннеди, как и Линкольн, потеряли двоих из четверых детей, умерших в детстве. Наконец, сыновей Линкольна звали Роберт и Эдвард, а братьев Кеннеди… Эдвард и Роберт. Вот и не верь после этого в мистику, не правда ли?